Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о предстоящей отставке. По словам главы японского правительства, он решился на этот шаг для того, чтобы предотвратить раскол в правящей Либерально-демократической партии и продемонстрировать всему миру сплочённость её рядов.
Исиба утверждает, что добровольно совершил это политическое харакири. По словам уходящего премьера, он никогда не держался за свою должность и покидает её только после того, как ему удалось заключить соглашение о таможенных пошлинах с Соединёнными Штатами Америки — называя его своим главным достижением и успехом.На самом же деле никто не сомневается, что японский либерал-демократ совершенно не горел желанием отказываться от власти.Причиной проведения досрочных выборов в Либерально-демократической партии является обвальное падение её рейтингов. Сигэру Исиба заступил на пост премьера меньше года назад, и за это время его партия успела потерять большинство в нижней и верхней палатах японского парламента, а также потерпела поражение на принципиально важных выборах в законодательное собрание Токио.Всё говорит о том, что японцы смертельно устали от правления либерал-демократов, которые постоянно попадают в политические скандалы, связанные с коррупцией, хищением политических пожертвований, а также печально славятся связями с одиозными сектами и мафиозными группировками.Несмотря на своё название, Либерально-демократическая партия на самом деле является консервативной и правой. Она была создана в послевоенные годы под контролем американских оккупационных властей — чтобы противостоять популярным в то время социалистам, которые требовали вывести американские войска, а также выступали за разрядку в отношениях с КНР и СССР.Либерал-демократы с самого начала сотрудничали с националистическими бандами, действовавшими под покровительством Центрального разведывательного управления США. После того как ультраправый фанатик на глазах у всех зарезал самурайским мечом лидера Социалистической партии Японии Инэдзиро Асануму, ЛДП установила в Стране восходящего солнца однопартийный режим, для приличия замаскированный под вестернизированную представительскую демократию.В случае ослабления своих позиций Либерально-демократическая партия обычно идёт по пути создания коалиционного правительства с марионеточными малыми партиями. К примеру, нынешнее правительство Исибы было сформировано в блоке с дочерней националистической религиозной партией „Сансэйто“, которую возглавляет бывший либерал-демократ.Японцы прекрасно осознают, что в подобной ситуации управление государством неизменно находится в руках у партийного истеблишмента ЛДП. За эти годы её верхушка катастрофически оторвалась от народа. Большинство ведущих представителей либерал-демократов, в прямом смысле слова, получают свои должности по наследству — от деда к отцу и от отца к сыну.Ярким примером подобной семейственности, которая давно приобрела совершенно неприличный масштаб, является сам Исиба, имевший репутацию типичного партийного „принца“. Его отец был губернатором и министром, а сам будущий премьер начинал политическую карьеру на отцовском избирательном участке в префектуре Тоттори, который десятилетиями находится под контролем его фамильного клана.Японские избиратели отказывают сейчас в поддержке не столько отдельно взятому премьер-министру, сколько всей ЛДП. А попытки заменить Исибу на точно такого же функционера напоминают сюжет известной басни „Квартет“ и не вызывают у населения Японии ничего, кроме растущего раздражения.„Люди считают, что провал Либерально-демократической партии на выборах связан не с личностью Исибы, а с другими факторами — в первую очередь с финансовыми скандалами, в которые были замешаны высокопоставленные либерал-демократы“, — указывает на это обстоятельство Головнин.Помимо коррупции японцев всё больше волнует инфляция — потому что их доходы падают, а цены постоянно растут. Причём этот кризис заметно усугубился по результатам неравноправного тарифного соглашения, навязанного Исибе президентом США Дональдом Трампом.Как сообщили на прошлой неделе в японском министерстве финансов, прибыли ведущих промышленных компаний Страны восходящего солнца сократились по сравнению с прошлым годом на двенадцать процентов. Больше всего потеряли автомобилестроительные корпорации, не досчитавшиеся тридцати процентов прибыли. А ведь японский автопром и без того сдавал в последние годы свои позиции, уступив российский рынок Китаю под давлением коллективного Запада.Главной причиной этого финансового обвала являются повышенные пошлины на японскую продукцию, установленные по указанию Белого дома. Причём Трамп продолжал давить на Исибу, требуя от него дополнительно расширить импорт американского риса — в ущерб интересам японских аграрных производителей.Очередная капитуляция перед американцами расценивается в японском обществе как национальное унижение.Недавно, когда индийский премьер Нарендра Моди приехал с визитом в Токио — чтобы отправиться оттуда на саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине, — японские пользователи задавали в соцсетях вполне логичный вопрос: почему индийцы защищают свои национальные интересы, игнорируя указы из Вашингтона, в то время как японские власти неизменно выступают в неприглядной роли американских марионеток?Вполне возможно, что это стало последней каплей, которая переполнила чашу электорального недовольства и предопределила скоропостижную отставку Сигэру Исибы.Но его преемники из Либерально-демократической партии неизбежно упрутся в те же проблемы, которые нельзя решить в рамках действующей политической системы Японии, где давно забыли про реальную демократию.„Кто бы ни возглавил Либерально-демократическую партию после отставки Исибы, ему придётся столкнуться с нестабильной экономикой и последствиями переговоров с США по пошлинам“, — отмечает Newsweek.О современном состоянии российско-японских отношений читайте в статье Японская угроза для России: вернёт ли шовинизм Японию в 30-е годы XX века
Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о предстоящей отставке. По словам главы японского правительства, он решился на этот шаг для того, чтобы предотвратить раскол в правящей Либерально-демократической партии и продемонстрировать всему миру сплочённость её рядов.
Исиба утверждает, что добровольно совершил это политическое харакири. По словам уходящего премьера, он никогда не держался за свою должность и покидает её только после того, как ему удалось заключить соглашение о таможенных пошлинах с Соединёнными Штатами Америки — называя его своим главным достижением и успехом.
На самом же деле никто не сомневается, что японский либерал-демократ совершенно не горел желанием отказываться от власти.
"Это, конечно, лукавство — Исиба явно до последнего надеялся остаться в кресле главы кабинета. Премьер-министр принял решение подать в отставку после долгих попыток угомонить внутрипартийную оппозицию, требующую его ухода. На этот шаг он пошёл буквально в последний момент — предстоит голосование по вопросу о досрочных выборах председателя правящей Либерально-демократической партии, который в силу раскладов в парламенте становится и главой правительства. Судя по всему, Исиба и его окружение получили точную информацию о том, что большинство в партии выскажется за досрочные выборы. На них у премьера и нынешнего главы ЛДП Исибы, по данным опросов, шансов особо не имеется", — комментирует эту ситуацию в Telegram журналист-востоковед Василий Головнин.
Причиной проведения досрочных выборов в Либерально-демократической партии является обвальное падение её рейтингов. Сигэру Исиба заступил на пост премьера меньше года назад, и за это время его партия успела потерять большинство в нижней и верхней палатах японского парламента, а также потерпела поражение на принципиально важных выборах в законодательное собрание Токио.
Всё говорит о том, что японцы смертельно устали от правления либерал-демократов, которые постоянно попадают в политические скандалы, связанные с коррупцией, хищением политических пожертвований, а также печально славятся связями с одиозными сектами и мафиозными группировками.
Несмотря на своё название, Либерально-демократическая партия на самом деле является консервативной и правой. Она была создана в послевоенные годы под контролем американских оккупационных властей — чтобы противостоять популярным в то время социалистам, которые требовали вывести американские войска, а также выступали за разрядку в отношениях с КНР и СССР.
Либерал-демократы с самого начала сотрудничали с националистическими бандами, действовавшими под покровительством Центрального разведывательного управления США. После того как ультраправый фанатик на глазах у всех зарезал самурайским мечом лидера Социалистической партии Японии Инэдзиро Асануму, ЛДП установила в Стране восходящего солнца однопартийный режим, для приличия замаскированный под вестернизированную представительскую демократию.
В случае ослабления своих позиций Либерально-демократическая партия обычно идёт по пути создания коалиционного правительства с марионеточными малыми партиями. К примеру, нынешнее правительство Исибы было сформировано в блоке с дочерней националистической религиозной партией „Сансэйто“, которую возглавляет бывший либерал-демократ.
Японцы прекрасно осознают, что в подобной ситуации управление государством неизменно находится в руках у партийного истеблишмента ЛДП. За эти годы её верхушка катастрофически оторвалась от народа. Большинство ведущих представителей либерал-демократов, в прямом смысле слова, получают свои должности по наследству — от деда к отцу и от отца к сыну.
Ярким примером подобной семейственности, которая давно приобрела совершенно неприличный масштаб, является сам Исиба, имевший репутацию типичного партийного „принца“. Его отец был губернатором и министром, а сам будущий премьер начинал политическую карьеру на отцовском избирательном участке в префектуре Тоттори, который десятилетиями находится под контролем его фамильного клана.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
1 сентября, 10:20
Медиагруппа "Россия сегодня" представила проект о победе СССР над ЯпониейГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев анонсировал запуск специального исторического проекта "Война на востоке", посвященного роли Советского Союза в разгроме Японии и окончании Второй мировой войны. Об этом 1 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру
Японские избиратели отказывают сейчас в поддержке не столько отдельно взятому премьер-министру, сколько всей ЛДП. А попытки заменить Исибу на точно такого же функционера напоминают сюжет известной басни „Квартет“ и не вызывают у населения Японии ничего, кроме растущего раздражения.
„Люди считают, что провал Либерально-демократической партии на выборах связан не с личностью Исибы, а с другими факторами — в первую очередь с финансовыми скандалами, в которые были замешаны высокопоставленные либерал-демократы“, — указывает на это обстоятельство Головнин.
Помимо коррупции японцев всё больше волнует инфляция — потому что их доходы падают, а цены постоянно растут. Причём этот кризис заметно усугубился по результатам неравноправного тарифного соглашения, навязанного Исибе президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщили на прошлой неделе в японском министерстве финансов, прибыли ведущих промышленных компаний Страны восходящего солнца сократились по сравнению с прошлым годом на двенадцать процентов. Больше всего потеряли автомобилестроительные корпорации, не досчитавшиеся тридцати процентов прибыли. А ведь японский автопром и без того сдавал в последние годы свои позиции, уступив российский рынок Китаю под давлением коллективного Запада.
Главной причиной этого финансового обвала являются повышенные пошлины на японскую продукцию, установленные по указанию Белого дома. Причём Трамп продолжал давить на Исибу, требуя от него дополнительно расширить импорт американского риса — в ущерб интересам японских аграрных производителей.
Очередная капитуляция перед американцами расценивается в японском обществе как национальное унижение.
Недавно, когда индийский премьер Нарендра Моди приехал с визитом в Токио — чтобы отправиться оттуда на саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине, — японские пользователи задавали в соцсетях вполне логичный вопрос: почему индийцы защищают свои национальные интересы, игнорируя указы из Вашингтона, в то время как японские власти неизменно выступают в неприглядной роли американских марионеток?
Вполне возможно, что это стало последней каплей, которая переполнила чашу электорального недовольства и предопределила скоропостижную отставку Сигэру Исибы.
Но его преемники из Либерально-демократической партии неизбежно упрутся в те же проблемы, которые нельзя решить в рамках действующей политической системы Японии, где давно забыли про реальную демократию.
„Кто бы ни возглавил Либерально-демократическую партию после отставки Исибы, ему придётся столкнуться с нестабильной экономикой и последствиями переговоров с США по пошлинам“, — отмечает Newsweek.
О современном состоянии российско-японских отношений читайте в статье Японская угроза для России: вернёт ли шовинизм Японию в 30-е годы XX века
