Эксперт о кризисе в Венесуэле: Интервенция на заднем дворе США готовится два месяца — это нонсенс - 28.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251028/ekspert-o-krizise-v-venesuele-interventsiya-na-zadnem-dvore-ssha-gotovitsya-dva-mesyatsa--eto-nonsens-1070755685.html
Эксперт о кризисе в Венесуэле: Интервенция на заднем дворе США готовится два месяца — это нонсенс
Эксперт о кризисе в Венесуэле: Интервенция на заднем дворе США готовится два месяца — это нонсенс - 28.10.2025 Украина.ру
Эксперт о кризисе в Венесуэле: Интервенция на заднем дворе США готовится два месяца — это нонсенс
Затянувшееся на два месяца решение по Венесуэле свидетельствует о глубоком расколе в элите США и опасениях Вашингтона относительно присутствия в регионе украинских наемников и неучтенного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
2025-10-28T05:00
2025-10-28T05:00
новости
венесуэла
сша
украина
дмитрий евстафьев
дональд трамп
газа
китай
сектор газа
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_0:9:1250:712_1920x0_80_0_0_a967b87ac3bd8ff6df735565ebeb6d3f.jpg
Отвечая на вопрос о причинах затягивания решения, эксперт пояснил: "Нет, это раскол в американской политической элите и неуверенность в том, что на той стороне только венесуэльцы. Что там нет наемников, подготовленных на Украине и нанятых наркокартелями, что там нет вооружений, которые якобы отправлялись на Украину".Евстафьев провел параллели с другими конфликтами: "То же самое в Газе. Куда ушли первые пакеты летальных вооружений, которые отправлялись на Украину во время первого срока Трампа? Не они ли стреляли в израильские танки в Секторе Газа?""Трамп понимает необходимость концентрации усилий на Дальнем Востоке, но сейчас он не имеет возможности сильно давить на Китай", — добавил политолог."Трамп не может сбросить ни одну из своих проблем. Он не может выскочить из украинского конфликта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.Также о последних решениях Трампа — в материале "Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251027/esli-v-venesuele-potopyat-avianosets-trampu-ne-obyasnitsya-pered-kongressom--ekspert-o-riskakh-ssha-1070551644.html
венесуэла
сша
украина
газа
китай
сектор газа
ближний восток
латинская америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_d26b8d2700f4d02f80b1cb9387c6ad34.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венесуэла, сша, украина, дмитрий евстафьев, дональд трамп, газа, китай, сектор газа, ближний восток, латинская америка, международные отношения, международная политика, эксперты, аналитики, вооружения
Новости, Венесуэла, США, Украина, Дмитрий Евстафьев, Дональд Трамп, Газа, Китай, сектор Газа, Ближний Восток, Латинская Америка, международные отношения, Международная политика, эксперты, аналитики, вооружения

Эксперт о кризисе в Венесуэле: Интервенция на заднем дворе США готовится два месяца — это нонсенс

05:00 28.10.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Затянувшееся на два месяца решение по Венесуэле свидетельствует о глубоком расколе в элите США и опасениях Вашингтона относительно присутствия в регионе украинских наемников и неучтенного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
"Кстати, я не припомню такого, чтобы интервенция в заднем дворе США, коим является Латинская Америка, готовилась два месяца. А пока продолжается беготня с призывами к [президенту Венесуэлы Николасу] Мадуро сдаться самому", — заявил политолог.
Отвечая на вопрос о причинах затягивания решения, эксперт пояснил: "Нет, это раскол в американской политической элите и неуверенность в том, что на той стороне только венесуэльцы. Что там нет наемников, подготовленных на Украине и нанятых наркокартелями, что там нет вооружений, которые якобы отправлялись на Украину".
Евстафьев провел параллели с другими конфликтами: "То же самое в Газе. Куда ушли первые пакеты летальных вооружений, которые отправлялись на Украину во время первого срока Трампа? Не они ли стреляли в израильские танки в Секторе Газа?"
"Трамп понимает необходимость концентрации усилий на Дальнем Востоке, но сейчас он не имеет возможности сильно давить на Китай", — добавил политолог.
"Трамп не может сбросить ни одну из своих проблем. Он не может выскочить из украинского конфликта", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
Также о последних решениях Трампа — в материале "Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Вчера, 04:50
"Если в Венесуэле потопят авианосец, Трампу не объясниться перед Конгрессом" — эксперт о рисках СШАПотенциальная военная операция США в Венесуэле сопряжена с высокими рисками для Вашингтона поскольку венесуэльская армия обладает современными системами ПВО и авиацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВенесуэлаСШАУкраинаДмитрий ЕвстафьевДональд ТрампГазаКитайсектор ГазаБлижний ВостокЛатинская Америкамеждународные отношенияМеждународная политикаэкспертыаналитикивооружения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Полную катастрофу можно устроить за недели": Юрков про уничтожение украинской энергетики
05:50Европа идет на обострение — ей нужна война: Евгений Линин о целях Запада в украинском конфликте
05:40"Каждую ночь вычеркиваем новые тепловозы": военный эксперт про удары ВС РФ по логистике ВСУ
05:30Евстафьев: Европейцы будут драться до последнего, чтобы не признать логику Путина и управлять Трампом
05:20Дмитрий Юрков о защите НПЗ: Мобильные группы на пикапах значительно проредят подлетающие БПЛА
05:10Евстафьев: Трамп зависит от евроатлантистов ради более важных, чем Украина, геополитических проектов
05:00Эксперт о кризисе в Венесуэле: Интервенция на заднем дворе США готовится два месяца — это нонсенс
04:50Ищенко о целях России на Украине: "Контроль над предпольем" против "заморозки" от США
04:40"Это пиар-акция запугивания": Юрков о возможной передаче ракет "Томагавк" Украине
04:30"Союзников у нас там нет": Евстафьев о невозможности для США осознать реалии без "коллективного ума"
04:25"Готовился самоподрыв": Мадуро раскрыл план провокации США у берегов Венесуэлы
04:20Дмитрий Юрков о ядерном паритете: С Америкой все серьезно, а Европу опасаться не стоит
04:10"Снаряд уходит на 20 километров в сторону": эксперт о методах, позволяющих "гасить" высокоточное оружие
04:01Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука
04:00Эксперт о возобновлении ядерных испытаний: "Расставить пластиковых человечков и показать все в 4К"
03:45Премьер-министр Японии сообщит Трампу приятную новость
03:26Дело о хищении у бойцов СВО в Шереметьево получило развитие
02:55Премьер Великобритании оценил последствия для Киева новых санкций США
02:14Названы причины отключения электроэнергии на Сахалине
01:55Закрытый аэропорт и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния