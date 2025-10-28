Эксперт о кризисе в Венесуэле: Интервенция на заднем дворе США готовится два месяца — это нонсенс
Затянувшееся на два месяца решение по Венесуэле свидетельствует о глубоком расколе в элите США и опасениях Вашингтона относительно присутствия в регионе украинских наемников и неучтенного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
"Кстати, я не припомню такого, чтобы интервенция в заднем дворе США, коим является Латинская Америка, готовилась два месяца. А пока продолжается беготня с призывами к [президенту Венесуэлы Николасу] Мадуро сдаться самому", — заявил политолог.
Отвечая на вопрос о причинах затягивания решения, эксперт пояснил: "Нет, это раскол в американской политической элите и неуверенность в том, что на той стороне только венесуэльцы. Что там нет наемников, подготовленных на Украине и нанятых наркокартелями, что там нет вооружений, которые якобы отправлялись на Украину".
Евстафьев провел параллели с другими конфликтами: "То же самое в Газе. Куда ушли первые пакеты летальных вооружений, которые отправлялись на Украину во время первого срока Трампа? Не они ли стреляли в израильские танки в Секторе Газа?"
"Трамп понимает необходимость концентрации усилий на Дальнем Востоке, но сейчас он не имеет возможности сильно давить на Китай", — добавил политолог.
"Трамп не может сбросить ни одну из своих проблем. Он не может выскочить из украинского конфликта", — резюмировал собеседник издания.
