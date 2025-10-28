https://ukraina.ru/20251028/ekspert-o-krizise-v-venesuele-interventsiya-na-zadnem-dvore-ssha-gotovitsya-dva-mesyatsa--eto-nonsens-1070755685.html

Эксперт о кризисе в Венесуэле: Интервенция на заднем дворе США готовится два месяца — это нонсенс

Затянувшееся на два месяца решение по Венесуэле свидетельствует о глубоком расколе в элите США и опасениях Вашингтона относительно присутствия в регионе украинских наемников и неучтенного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев

2025-10-28T05:00

Отвечая на вопрос о причинах затягивания решения, эксперт пояснил: "Нет, это раскол в американской политической элите и неуверенность в том, что на той стороне только венесуэльцы. Что там нет наемников, подготовленных на Украине и нанятых наркокартелями, что там нет вооружений, которые якобы отправлялись на Украину".Евстафьев провел параллели с другими конфликтами: "То же самое в Газе. Куда ушли первые пакеты летальных вооружений, которые отправлялись на Украину во время первого срока Трампа? Не они ли стреляли в израильские танки в Секторе Газа?""Трамп понимает необходимость концентрации усилий на Дальнем Востоке, но сейчас он не имеет возможности сильно давить на Китай", — добавил политолог."Трамп не может сбросить ни одну из своих проблем. Он не может выскочить из украинского конфликта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.Также о последних решениях Трампа — в материале "Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251027/esli-v-venesuele-potopyat-avianosets-trampu-ne-obyasnitsya-pered-kongressom--ekspert-o-riskakh-ssha-1070551644.html

2025

Новости

