"Не хочешь умереть по-хорошему, будет по-плохому", или Армия мёртвых душ. Эксперты о "психической чуме"

В экспертном сообществе обсуждают, получится ли у Зеленского пополнить ряды ВСУ, что для этого собирается предпринять киевский режим. Думают и над тем, какой выбор предстоит совершить России, если она хочет выиграть эту войну.

2026-06-01T06:04

2026-06-01T10:54

Война продолжается и требует все новых жертв. По данным популярного на Украине телеграм-канала "Картель", возраст призыва в ВСУ гарантированно будут снижать, этого требуют европейские партнёры Киева - "в ЕС давно говорят о необходимости забирать на фронт 18-летних украинцев". И сейчас "в школах буквально в приказном порядке ставят на воинский учёт 17-летних школьников, т.е. подростков с 2009 года рождения", утверждает тг-канал.Напомним, ещё в январе 2025 года Зеленский подписал закон, по которому 17-летние молодые люди обязаны самостоятельно становиться на учёт призывников.В Верховной Раде сейчас ждут предложений от Минобороны Украины по реформе набора в ряды ВСУ.Как заявила нардеп Соломия Бобровская в эфире ютуб-канала "Говорит великий Львов", процесс мобилизации ужесточится и для уклонистов, и "это будет болезненно" для тех, кто находится в розыске, Однако, по словам депутатки, "у нас (у киевского режима — ред.) просто нет других выходов".Потому - "если человек не хочет по-хорошему", то будет по-плохому, государство должно применить такие санкции, чтобы человек дошёл до военной службы"."Со временем заберут всех, т.к. людей для ВСУ осталось максимум на год, вместе с инвалидами, студентами и женщинами", - резюмирует "Картель".Это может коснуться и тех, кто успел покинуть страну. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что возвращение украинских беженцев, а их, по данным ведомства, около 8 миллионов (без учёта тех, кто уехал в Россию — ред.), является стратегической задачей и вопросом безопасности для Киева.При этом министр отметил, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, поэтому Киеву "будет необходимо бороться за своих людей".Тем временем на Закарпатье ТЦКашники уже "мобилизуют" отбывающих сроки наказания и даже умерших, об этом сообщают местные паблики. Всё ради выполнения плана мобилизации. Комментируя эти сообщения, находящийся в Менской колонии без приговора суда, но по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский отметил в своём блоге, что это всё же "лучше, чем похищения и убийства живых, свободных людей".Нардеп добавил: "Но (это) ещё раз подтверждает, что я вам говорил — украинская армия это армия мёртвых душ, а зеленский (так в тексте — ред.) - величайший Чичиков современности".Как бы то ни было, киевский режим явно намеревается продолжать войну, эксперты говорят о неизбежной эскалации. Как она может развиваться? Киеву для этого нужны не только люди, но и оружие, западные партнёры доставляют его по известным маршрутам.При этом ВС РФ обладают всеми возможностями для того, чтобы заставить киевский режим восстанавливать эти маршруты, что говорится, с нуля, считает военный аналитик, капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков.Почему же эти туннели, железнодорожные пути до сих пор в исправном состоянии? По мнению аналитика, есть несколько причин. Во-первых, это давление со стороны Запада, угроза его вмешательства в конфликт, этим обусловлен такой "жест доброй воли". И сейчас Европа предупреждает, что если Киев окажется на пороге катастрофы, то она вмешается, По сути, в ЕС открыто готовятся к войне.Во-вторых, по этим путям идёт и китайский экспорт в Европу, Москва вынуждена учитывать интересы Китая, отметил аналитик в эфире канала "Книжный день".По его словам, есть и ещё одна важная причина — это интересы крупного российского бизнеса, "который связан с западными корпорациями", для них важно сохранять возможность "свободно… гнать на Запад ресурсы".Что из этого следует? Сивков подчеркнул: "Понимая, что мы воюем с Западом, мы очень долго продолжали и до сих пор продолжаем, правда, в меньших объёмах, поставлять на Запад критически важные для Запада ресурсы для того, чтобы извлекать из этого прибыль",Аналитик не уточнил, кто эти "мы", но пояснил, что "необходимость поставлять врагу ресурсы для того, чтобы извлекать из этого прибыль, диктуется самим социально-политическим устройством России, который называется капитализм".Он добавил, это фактически блокирует возможности мобилизации общества и эффективного ведения войны. Вот и в данном случае "задача сокрушения коммуникаций, которая затрагивает и интересы Китая, и интересы российского бизнеса", должна быть решена на политическом уровне, это может сделать только Верховный Главнокомандующий, который определяет, по каким объектам ВС РФ должны наносить удары."Поэтому не Генштаб решает, бить по Банковой (где расположен офис Зеленского — ред.) или не бить, бить по штаб-квартирам нацистских партий на Украине или не бить. Это решает только исключительно президент. Генштаб лишь исполняет его волю сообразно своим возможностям", - сказал аналитик, добавив, что возможности есть, а политического решения пока нет.В результате, по его словам, пока ВС РФ "воюют на цыпочках, со связанными руками и одной ладошкой".Однако, продолжил Сивков, Россия уже подошла к критической точке, где надо делать выбор."Либо РФ идёт по пути решительно разгрома ВСУ с последующим принуждением к капитуляции остатков всего…", тогда открытая война с Западом маловероятна по простой причине - "там все хотят жить". Но - "этот путь предполагает, что крупный российский бизнес понесёт тяжелейшие потери, у них будет всё на Западе конфисковано", - подчеркнул аналитик, отметив, что и внутри страны придётся проводить национализацию для того, чтобы восстановить технологический суверенитет.На это крупный бизнес, который завязан на Запад, разумеется, не пойдёт, вариант "решительная победа России над ВСУ" для него опасен, полагает Сивков. Однако, по его словам, "это вопрос выживания страны".Другой вариант таков — сохраняется существующая система, тогда войну вести будет всё сложнее, внутри страны будет нарастать социальная напряжённость, которая вполне может завершиться "цветной революцией" в РФ на фоне вполне возможного "похабного мира", предостерёг эксперт, приведя в качестве примера финал первой мировой войны для России и финал второй мировой для СССР.Сивков подвёл итог, по его мнению "...без перехода на рельсы военного социализма спасти страну, спасти народ у нас не получится".Что касается Украины, то там катастрофа уже наступила - ресурсы проданы, а люди на этой территории новым хозяевам просто не нужны, заявила вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова — одна из немногих, кто не боится называть вещи своими именами.Она в беседе с журналистом Александром Шелестом* напомнила о судьбе миллионов индейцев, владевших когда-то Америкой — где они, кто помнит хотя бы названия их племён? Их уничтожили алкоголем, наркотиками, купили их земли за бусы и заставили истреблять друг друга.Разве не то же самое мы наблюдаем сегодня, только вместо бус — вожделенные доллары, просто цветная бумага, этих долларов американцы могут напечатать сколько угодно. Мы видим "крестовый поход против славян, против Православия — вне зависимости, они с украинскими паспортами или с российскими", обрисовала ситуацию Егорова.Пока происходит планомерное уничтожение обманутых украинцев, но это не должно никого радовать, следом возьмутся за русских, за белорусов..."Вот те русские, кто сейчас думают, что они воюют с НАТО, но при этом они убивают своих братьев-славян и думают, что тут (на Украине — ред.) все бандеровцы и нацисты, и их нужно убивать, они должны помнить, что когда закончатся бандеровцы и нацисты вот так называемые, их дети и все, кто здесь жил-поживал и добра наживал, тогда начнётся... ад у них на земле", - заявила бывшая телеведущая.По её мнению, вместо того, чтобы спасти украинцев, принять концептуальные решения и взять всю эту территорию под собственный контроль, вместо этого продолжают грозить новыми этапами эскалации, грозить атомной дубиной... Но это не работает, как показал опыт того же Ирана. Тот не сдался и не сдаётся в конфликте с ядерными державами.Россия в опасности, она тоже может повторить путь Украины, просто украинцы первые подхватили эту западную чуму, эту психическую эпидемию, подчеркнула Егорова.Запад тем временем руками Зеленского и компании пытается втянуть в войну и Белоруссию - с тем, чтобы сменить режим Лукашенко на послушный себе.Белорусы ведь не забыли, кто их жёг и убивал во время Великой Отечественной войны, не предали память отцов и дедов. Поэтому Александр Лукашенко — это угроза для Запада. Под управлением Лукашенко Белоруссия остаётся единственным островком мира, единственным осколком Советского Союза, когда-то самым бедным, обделённым ресурсами, но таким, "который показал реально, как могла бы трансформироваться и развиваться огромная мощнейшая страна, если бы во власти не сидели ворюги и предатели", констатировала ведущая.По её мнению, Запад рассчитывает на небольшую часть белорусской молодёжи, с которой постараются по известным методичкам повторить тот же фокус, который произвели на нашей памяти с украинским "боевым" меньшинством — Лукашенко мешает, поэтому его постараются подвинуть.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Украина уже не страна, а полигон, уезжайте! Эксперты и политики о ситуации в стране"

