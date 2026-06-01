"Герани" атаковали цель в Запорожье, на месте прилета поднимается дым. Новости СВО

Российские "Герани" атаковали цель во временно оккупированном Запорожье, на месте прилета поднимается дым. Об этом и других важных событиях рассказал 1 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-01T07:57

🟥 Взрывы прогремели в Одессе и Сумах на фоне воздушной тревоги.🟥 Также взрывы звучали в Павлограде.🟥 Взрывы гремят в Сарненском районе Ровенской области.🟥 Расчеты БПЛА группировки войск "Север" уничтожили с помощью тарана 19 тяжелых гексакоптеров ВСУ типа "Баба-Яга" в Сумской области за сутки.🟥 Расчет ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области замаскированную в лесном массиве гаубицу ВСУ американского производства калибра 105 миллиметров М-101.🟥 Российская "Южная" группировка войск поразила за прошедшие сутки 32 блиндажа и укрытия с солдатами ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.🟥 Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма.🟥 Боевики 68-й отдельной егерской бригады ВСУ жалуются в социальных сетях на проблемы с ремонтом военной техники в Сумской области.🟥 Командование артиллерийских подразделений ВСУ в Харьковской области формирует отдельные расчеты из числа бывших заключенных для выполнения задач заградительных отрядов, сообщили в российских силовых структурах.🟥 Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар БПЛА по Геническу, заявила, что Киев намеренно пропагандирует антиценности, встречая Международный день защиты детей очередным жертвоприношением ребенка. Она назвала это демонстрацией открытой террористической сущности, отменой цивилизационных ценностных ориентиров.Один ребенок погиб и 11 мирных жителей пострадали в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по четырем многоквартирным домам в Геническе, сообщили в воскресенье местные власти.Подробнее - в материале При атаке беспилотников ВСУ на Геническ погиб ребёнок, пострадали 11 человек на сайте Украина.ру.

