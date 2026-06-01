"Это треп": Лукашенко оценил угрозы Украины определить 500 целей в Белоруссии - 01.06.2026
"Это треп": Лукашенко оценил угрозы Украины определить 500 целей в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на угрозы киевского режима, пообещавшего определить 500 целей на территории республики. Вместо пяти сотен у Минска есть одна — но такая, от которой Киеву станет очень неуютно
"Это треп": Лукашенко оценил угрозы Украины определить 500 целей в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на угрозы киевского режима, пообещавшего определить 500 целей на территории республики. Вместо пяти сотен у Минска есть одна — но такая, от которой Киеву станет очень неуютно
"Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают", — заявил Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Астане, передает БелТА.
Поводом для комментария стали угрозы командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного под позывным Мадьяр. Тот написал, что Украина якобы определила 500 потенциальных целей в Беларуси на случай вступления страны в конфликт.
Лукашенко назвал "трепом" и эти угрозы, и заявления Зеленского в адрес Минска. По его словам, украинские военные не хотят войны с Беларусью, поскольку прекрасно понимают: это дополнительные 1500 километров фронта.
"Им это надо? Нет", — сказал белорусский лидер. Он также оценил состояние ВСУ на границе с республикой:
"Границу охраняют бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны — вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники. Это что за воины? Это ж пушечное мясо. Поэтому мы прекрасно видим. Это — треп".
По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивают к подобным провокационным заявлениям европейские лидеры. Однако белорусский президент еще раз подчеркнул: военные республики никогда не вступят в украинский конфликт.
Ранее в новостях: Вольфович заявил, что НАТО готовится к войне с Россией и Белоруссией — срок уже назначен
