Мендель призвала договариваться о мире после серии взрывов в Одессе
Украине нужно договориться о завершении конфликта, призвала в соцсети X бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель после серии взрывов в Одессе
"И все же так называемые "патриоты" в Брюсселе и Киеве говорят нам, что это нормально. Они приветствуют "еще несколько лет войны". Ради чего? Чтобы оборонные компании стали богаче?", — возмутилась она.
Мендель призвала договариваться о мире до того, как от Украины ничего не останется.
Украинские СМИ писали, что минувшей ночью в Одессе и Сумах прогремели взрывы.
