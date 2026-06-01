Президент Румынии призвал Россию бить по Украине аккуратнее

Президент Румынии Никушор Дан призвал Россию изменить тактику ударов по украинским военным объектам так, чтобы исключить любой ущерб для румынской территории. Его слова 1 июня приводит "Би-би-си"

2026-06-01T09:48

"За последние два года в стране было 20 или 30 инцидентов с дронами. Сначала в них не было взрывчатки, однако позже появился еще один, который не взорвался. Такой сценарий становится опасным для румынских граждан. Поэтому, когда россияне наносят удары по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам", — сказал президент. Напомним, в ночь на 29 мая дрон врезался в крышу многоквартирного дома в румынском Галаце, два человека получили травмы. Бухарест немедленно обвинил Москву и пригрозил дипломатическими мерами. Одновременно посол Российской Федерации в Румынии Владимир Липаев заявил, что залёт российского беспилотника в румынское воздушное пространство практически исключён, поскольку удары наносились по Одесской области, далеко от румынской границы – Залёт российского беспилотника в Румынию исключён Всё об Украине из России – на сайте Украина.ру

