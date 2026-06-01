Макрон объявил о задержании шедшего из России танкера
Военно-морские силы Франции задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и шедший из России, заявил французский президент Эмманюэль Макрон в соцсети X
Военно-морские силы Франции задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и шедший из России, заявил французский президент Эмманюэль Макрон в соцсети X
"Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию, при строгом соблюдении морского права", — заверил он.
Макрон также опубликовал кадры высадки десанта с вертолета на танкер.
Согласно сведениям VesselFinder, танкер с таким названием в конце мая находился близ западного побережья Норвегии и направлялся из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море.
В конце марта Франция перехватывала следовавший из Мурманска танкер Deyna под мозамбикским флагом. Тогда Макрон также написал, что танкер занимался обходом санкций и нарушал морское право.
В январе в Средиземном море французские власти задержали нефтяной танкер Grinch. Президент Франции тогда заявил, что судно "прибыло из России", шло под поддельным флагом и находится под санкциями. По данным французской прокуратуры, весь экипаж состоял из граждан Индии. Позже власти освободили танкер после того, как компания-владелец выплатила штраф в "несколько миллионов евро". Российский МИД отвергал какую-либо связь задержанного судна с Москвой.
Об охоте на "теневой флот" - в материале Бельгия захватила в Северном море танкер. Основания: "теневой флот России" и "связь с Ираном" на сайте Украина.ру.
