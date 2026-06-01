https://ukraina.ru/20260601/makron-obyavil-o-zaderzhanii-shedshego-iz-rossii-tankera-1079646537.html

Макрон объявил о задержании шедшего из России танкера

Макрон объявил о задержании шедшего из России танкера - 01.06.2026 Украина.ру

Макрон объявил о задержании шедшего из России танкера

Военно-морские силы Франции задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и шедший из России, заявил французский президент Эмманюэль Макрон в соцсети X

2026-06-01T08:57

2026-06-01T08:57

2026-06-01T08:57

новости

франция

россия

мурманск

эммануэль макрон

мид

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/15/1047450449_0:0:2864:1612_1920x0_80_0_0_c3a0495e641619e8f38114a6b1f1deca.jpg

"Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию, при строгом соблюдении морского права", — заверил он.Макрон также опубликовал кадры высадки десанта с вертолета на танкер.Согласно сведениям VesselFinder, танкер с таким названием в конце мая находился близ западного побережья Норвегии и направлялся из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море.В конце марта Франция перехватывала следовавший из Мурманска танкер Deyna под мозамбикским флагом. Тогда Макрон также написал, что танкер занимался обходом санкций и нарушал морское право.В январе в Средиземном море французские власти задержали нефтяной танкер Grinch. Президент Франции тогда заявил, что судно "прибыло из России", шло под поддельным флагом и находится под санкциями. По данным французской прокуратуры, весь экипаж состоял из граждан Индии. Позже власти освободили танкер после того, как компания-владелец выплатила штраф в "несколько миллионов евро". Российский МИД отвергал какую-либо связь задержанного судна с Москвой.Об охоте на "теневой флот" - в материале Бельгия захватила в Северном море танкер. Основания: "теневой флот России" и "связь с Ираном" на сайте Украина.ру.

франция

россия

мурманск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, россия, мурманск, эммануэль макрон, мид, украина.ру