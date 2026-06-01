Зеленский мечтает о новом соглашении с США, но нужно согласие Трампа
Украина стремится заключить с США двустороннее соглашение о беспилотниках (Drone Deal), однако большого рамочного документа до сих пор нет, для его принятия нужно решение американского лидера Дональда Трампа, заявил Владимир Зеленский в интервью Face the Nation, передает 1 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-01T08:28
"Мы хотели заключить первую Drone Deal с Соединенными Штатами. США хотели протестовать все типы наших дронов. Мы согласились на то, как они хотели испытывать, использовать для тренировок и применять наши системы в воздухе, на земле и на море. Но у нас до сих пор нет двусторонней Drone Deal — большого рамочного документа", - посетовал он.
По словам Зеленского, подобные документы уже заключили с некоторыми странами Ближнего Востока и Европы, а "сейчас мы готовим большую Drone Deal с ЕС".
"Надеюсь, мы достигнем такого же соглашения с нашими американскими партнерами. Я на это рассчитываю. <...> Нам нужно вести переговоры, а не просто говорить об этом. Сделать необходимые шаги и сделать это как можно быстрее. Для этого нам нужно, чтобы президент Трамп сказал "да", - указал он.
Зеленский также заявил, что в Соединенных Штатах недостаточное производство антибалистических ракет, и это может привести к кризису в разных частях света, в то время как Россия наращивает собственное производство баллистики.
Подробнее об отношениях Зеленского с США - в материале Зеленский пожаловался, что США не ответили на его срочное письмо на сайте Украина.ру.