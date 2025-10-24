Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир - 24.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251024/samuel-trapp-stoit-zadumatsya-nad-sanktsiyami-dlya-ukrainy-i-togda-budet-mir-1070630514.html
Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир
Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир - 24.10.2025 Украина.ру
Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир
Я стал надеяться, что наконец-то Трамп делает что-то позитивное. Сейчас же согласен с Дмитрием Медведем, который заявил, что США — главный противник России, а Трамп полноценно встал на тропу войны с РФ. Если наш президент не будет относиться с осторожностью к украинскому конфликту, это станет его конфликтом.
2025-10-24T17:23
2025-10-24T17:56
интервью
дональд трамп
владимир путин
россия
сша
украина
рютте
нато
роснефть
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058532794_49:15:868:476_1920x0_80_0_0_d7072107ea566d957093ca902662e689.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, ведущий Dam Radio Самуэль Трапп.Спецпредставитель президента РФ Дмитриев встретится 25 октября со спецпосланником Трампа по миротворческим миссиям Уиткоффом, сообщил корреспондент Axios.Дональд Трамп отложил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, объяснив это тем, что Россия не готова идти на уступки, о которых он просит. Трамп одновременно ввёл санкции против "Роснефти" и "Лукойла". В свою очередь, президент России, комментируя заявления Трампа, заметил, что было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки.— Самуэль, какое у вас мнение о последних действиях Трампа?— Я был удивлён отложенным переговорам, потому что стал надеяться, что наконец-то Трамп делает что-то позитивное. Сейчас же я согласен с Дмитрием Медведем, который заявил, что США — главный противник России, а президент Дональд Трамп полноценно встал на тропу войны с РФ. Если наш президент не будет относиться с осторожностью к украинскому конфликту, это станет его конфликтом. Напомню, Трамп всегда утверждал, что это не его война, а война Байдена.Россия уже привыкла к санкциям и выдержала многие ограничения. Не знаю, сработают они или нет, но думаю, что это ошибочное действие Трампа. Думаю, что стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир. Во всем обвинять Россию ошибочно.— Как оказалось, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не подготовил свой план по урегулированию конфликта на Украине, а заявил на встрече с Трампом, что поддерживает его сценарий. Как вы считаете, какова роль Рютте и НАТО в том, что американский президент ввел жесткие меры против РФ?— Наш уважаемый Дональд Трамп, как правило, всегда слушает последнего человека, который с ним беседовал. Так, во время встречи с Рютте, Трамп объявил о санкциях против "Роснефти". Вообще, считаю, что США необходимо менять взгляды и планы, обратить внимание на Восток. Например, идея возведения тоннеля "Путина-Трампа", соединяющего Россию и Аляску, — это хороший подход. Это работа вместе, которая сможет быстрее изменить наш взгляд на мир.— К слову о мире. Китай и США вошли в новый виток торговой войны. Как вы считаете, на что это повлияет?— Трамп говорит, что он может повлиять на Си Цзиньпина на предстоящей встрече. В частности, чтобы Китай не покупал нефть и газ у России. Я считаю, что не получится, потому что между Пекином и Москвой тесные связи и сильные отношения, которые вряд ли сможет разрушить Трамп.— А как сейчас складываются взаимоотношения США и Европы?— Трамп доминирует над Европой. Но в то же время король Англии имеет сильное влияние на президента США. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но я много об этом слышал в разных кругах за последние два месяца.— Когда последний раз Зеленский приезжал в США, как это было воспринято американцами?— Да, визит Зеленского заметили в США — что его никто не встретил в аэропорту, а когда он шел мимо Белого дома там стояли только два человека с флажками Украины. А когда Трамп отказался давать ему "Томагавки", Зеленский чуть ли не плакал и выглядел несчастным. Я об этом в том числе говорил в своей программе.В целом обычные американцы, и я в их числе, устали о напряжения между США и Россией из-за Украины. Россия нам не враг, хорошо, если наше государство обратит внимание на то, что мы думаем об этом. Кроме того, опасно вести такие игры державам с ядерным оружием… И если мы отдадим "Томагавки" Зеленскому…Трамп же каждый день меняет свое направление. Не знаю, что думает он, но я считаю, что это большой риск. Я надеюсь, что для него это не просто большая игра. Я бы сказал: "Президент Трамп, выберите, пожалуйста, путь и держитесь его". Когда я служил в Техасе в армии, мы говорили: "Если вам не нравится погода, продержитесь пять минут, она изменится".— И к чему нам готовиться, Самуэль?— Сложно предугадать. Надежда у меня есть, но уменьшаются возможности. Я лично (есть и другие граждане США) регулярно слушаю выступления Владимира Путина, Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова, Марии Захаровой, чтобы получать новости "из первых рук". Они говорят, что закончить войну путем сокращение огня без безопасности для сторон конфликта — это лишь возможность для Украины мобилизовать еще больше граждан, получить еще больше оружия из Америки, Европы и НАТО.Я это понимаю, потому что Россия говорит об этом давно. Мне странно, что Трамп месяц назад, когда встретился с Путиным, сказал, что сокращение огня — это недостаточно для России. И он это понял. А сейчас как будто опять не понимает. Несколько дней назад предложил встречу в Будапеште, а потом ввел санкции.Что он скажет завтра России — встретимся в Стамбуле? Мы не знаем, что будет завтра, и это для нас печально.Трамп очень обижен на российского президента за то, что последний не принимает его условий по заморозке украинского конфликта по "корейскому сценарию" и призывает устранить первопричины кризиса. Поэтому санкции, поэтому отмена встречи в Будапеште. Об этом в интервью Во всем виноват Рютте? Грег Вайнер о дальнобойных ракетах и конфликте Трампа с Wall Street Journal.
https://ukraina.ru/20251023/mikhail-delyagin-nam-stoit-opasatsya-ne-sanktsiy-es-i-ssha-a-razvyazannykh-ruk-britanii-1070577829.html
россия
сша
украина
будапешт
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058532794_126:0:761:476_1920x0_80_0_0_0562c5b66269b2d28e96b1b18ed3f4b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, дональд трамп, владимир путин, россия, сша, украина, рютте, нато, роснефть, санкции, переговоры, переговоры по украине 2025, антироссийские санкции, украина.ру, мир, сво, война на украине, новости переговоров, будапешт, венгрия, оружие, дмитрий медведев, белый дом, всу, ядерное оружие, дмитрий песков, мария захарова
Интервью, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США, Украина, Рютте, НАТО, Роснефть, санкции, переговоры, переговоры по Украине 2025, антироссийские санкции, Украина.ру, мир, СВО, война на Украине, новости переговоров, Будапешт, Венгрия, оружие, Дмитрий Медведев, Белый дом, ВСУ, Ядерное оружие, Дмитрий Песков, Мария Захарова

Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир

17:23 24.10.2025 (обновлено: 17:56 24.10.2025)
 
© ФотоСамуэль Трапп интервью
Самуэль Трапп интервью - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Я стал надеяться, что наконец-то Трамп делает что-то позитивное. Сейчас же согласен с Дмитрием Медведем, который заявил, что США — главный противник России, а Трамп полноценно встал на тропу войны с РФ. Если наш президент не будет относиться с осторожностью к украинскому конфликту, это станет его конфликтом.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, ведущий Dam Radio Самуэль Трапп.
Спецпредставитель президента РФ Дмитриев встретится 25 октября со спецпосланником Трампа по миротворческим миссиям Уиткоффом, сообщил корреспондент Axios.
Дональд Трамп отложил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, объяснив это тем, что Россия не готова идти на уступки, о которых он просит. Трамп одновременно ввёл санкции против "Роснефти" и "Лукойла". В свою очередь, президент России, комментируя заявления Трампа, заметил, что было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки.
— Самуэль, какое у вас мнение о последних действиях Трампа?
— Я был удивлён отложенным переговорам, потому что стал надеяться, что наконец-то Трамп делает что-то позитивное. Сейчас же я согласен с Дмитрием Медведем, который заявил, что США — главный противник России, а президент Дональд Трамп полноценно встал на тропу войны с РФ.
Если наш президент не будет относиться с осторожностью к украинскому конфликту, это станет его конфликтом. Напомню, Трамп всегда утверждал, что это не его война, а война Байдена.
Россия уже привыкла к санкциям и выдержала многие ограничения. Не знаю, сработают они или нет, но думаю, что это ошибочное действие Трампа. Думаю, что стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир. Во всем обвинять Россию ошибочно.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО
Президент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО
— Как оказалось, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не подготовил свой план по урегулированию конфликта на Украине, а заявил на встрече с Трампом, что поддерживает его сценарий. Как вы считаете, какова роль Рютте и НАТО в том, что американский президент ввел жесткие меры против РФ?
— Наш уважаемый Дональд Трамп, как правило, всегда слушает последнего человека, который с ним беседовал. Так, во время встречи с Рютте, Трамп объявил о санкциях против "Роснефти".
Вообще, считаю, что США необходимо менять взгляды и планы, обратить внимание на Восток. Например, идея возведения тоннеля "Путина-Трампа", соединяющего Россию и Аляску, — это хороший подход. Это работа вместе, которая сможет быстрее изменить наш взгляд на мир.
— К слову о мире. Китай и США вошли в новый виток торговой войны. Как вы считаете, на что это повлияет?
— Трамп говорит, что он может повлиять на Си Цзиньпина на предстоящей встрече. В частности, чтобы Китай не покупал нефть и газ у России. Я считаю, что не получится, потому что между Пекином и Москвой тесные связи и сильные отношения, которые вряд ли сможет разрушить Трамп.
— А как сейчас складываются взаимоотношения США и Европы?
— Трамп доминирует над Европой. Но в то же время король Англии имеет сильное влияние на президента США. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но я много об этом слышал в разных кругах за последние два месяца.
— Когда последний раз Зеленский приезжал в США, как это было воспринято американцами?
— Да, визит Зеленского заметили в США — что его никто не встретил в аэропорту, а когда он шел мимо Белого дома там стояли только два человека с флажками Украины. А когда Трамп отказался давать ему "Томагавки", Зеленский чуть ли не плакал и выглядел несчастным. Я об этом в том числе говорил в своей программе.
В целом обычные американцы, и я в их числе, устали о напряжения между США и Россией из-за Украины. Россия нам не враг, хорошо, если наше государство обратит внимание на то, что мы думаем об этом. Кроме того, опасно вести такие игры державам с ядерным оружием… И если мы отдадим "Томагавки" Зеленскому…
Трамп же каждый день меняет свое направление. Не знаю, что думает он, но я считаю, что это большой риск. Я надеюсь, что для него это не просто большая игра. Я бы сказал: "Президент Трамп, выберите, пожалуйста, путь и держитесь его". Когда я служил в Техасе в армии, мы говорили: "Если вам не нравится погода, продержитесь пять минут, она изменится".
Михаил Делягин интервью - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Вчера, 18:46
Михаил Делягин: Нам стоит опасаться не санкций ЕС и США, а развязанных рук БританииИзвестная шутка, как закончится СВО: московское метро дойдёт до Ужгорода. Соответственно, когда оно дойдёт до Будапешта, президент Путин туда спокойно приедет и поговорит с кем угодно. Мы особо не спешим. Что касается санкций — спасибо большое товарищу Трампу за несколько десятков или даже сотен миллионов долларов, которые получили наши нефтяники.
— И к чему нам готовиться, Самуэль?
— Сложно предугадать. Надежда у меня есть, но уменьшаются возможности.
Я лично (есть и другие граждане США) регулярно слушаю выступления Владимира Путина, Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова, Марии Захаровой, чтобы получать новости "из первых рук". Они говорят, что закончить войну путем сокращение огня без безопасности для сторон конфликта — это лишь возможность для Украины мобилизовать еще больше граждан, получить еще больше оружия из Америки, Европы и НАТО.
Я это понимаю, потому что Россия говорит об этом давно. Мне странно, что Трамп месяц назад, когда встретился с Путиным, сказал, что сокращение огня — это недостаточно для России. И он это понял. А сейчас как будто опять не понимает. Несколько дней назад предложил встречу в Будапеште, а потом ввел санкции.Что он скажет завтра России — встретимся в Стамбуле?
Мы не знаем, что будет завтра, и это для нас печально.
Трамп очень обижен на российского президента за то, что последний не принимает его условий по заморозке украинского конфликта по "корейскому сценарию" и призывает устранить первопричины кризиса. Поэтому санкции, поэтому отмена встречи в Будапеште. Об этом в интервью Во всем виноват Рютте? Грег Вайнер о дальнобойных ракетах и конфликте Трампа с Wall Street Journal.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаРюттеНАТОРоснефтьсанкциипереговорыпереговоры по Украине 2025антироссийские санкцииУкраина.румирСВОвойна на Украиненовости переговоровБудапештВенгрияоружиеДмитрий МедведевБелый домВСУЯдерное оружиеДмитрий ПесковМария Захарова
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Тяжелые бои в Ямполе, разгром переправ ВСУ: про ситуацию в районе Северска сообщает "Дневник десантника"
18:00Сюрприз от Германии, теракт против ТЦК и освобождение Лимана и "сказочная бусификация". Итоги 24 октября
17:46В Сумах гремят взрывы — по объектам противника наносят удары "Герани"
17:40Просто "упал на пол": украинская журналистка рассказала про странную смерть мобилизованного в ТЦК
17:30Фронтовые новости: что происходит на Сумском и Северском направлениях
17:23Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир
17:20В чём ещё КНДР помогла России: "Арс" о битве за Авдеевку и потере товарища
17:15"Под дулом пистолета": Индия заявила о неприемлемости торгового давления со стороны США
16:46Оперативная сводка: российские войска развивают наступление на Северском направлении
16:34Российские системы ПВО надежно прикрывают тыл: сбито шесть украинских дронов
16:00Вестфальский конгресс: переход Европы из Средневековья в Новое время
15:59Расправа над украинским правозащитником. СБУ передала дело в киевский "суд"
15:51Зачем Трамп унижает Зеленского? Зеленский раздавлен. А Трамп играет в покер
15:40Дмитриев прибыл в Вашингтон, "еврокража" российских активов откладывается. Главное к этому часу
15:25Домашнее задание после встречи в Анкоридже: почему Трамп сорвал урок в Будапеште — Мухин
14:54Близится освобождение Красного Лимана. ВСУ в "клещах" российской армии
14:44Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с терроризмом
14:30"Могилизация" довела жителя Харьковщины до теракта: подробности взрыва у границы Украины
14:20Российская авиация нанесла высокоточный удар по стратегическому узлу ВСУ
14:04Киев будет вымерзать без отопления минимум до декабря
Лента новостейМолния