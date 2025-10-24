https://ukraina.ru/20251024/samuel-trapp-stoit-zadumatsya-nad-sanktsiyami-dlya-ukrainy-i-togda-budet-mir-1070630514.html

Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир

Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир

Я стал надеяться, что наконец-то Трамп делает что-то позитивное. Сейчас же согласен с Дмитрием Медведем, который заявил, что США — главный противник России, а Трамп полноценно встал на тропу войны с РФ. Если наш президент не будет относиться с осторожностью к украинскому конфликту, это станет его конфликтом.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, ведущий Dam Radio Самуэль Трапп.Спецпредставитель президента РФ Дмитриев встретится 25 октября со спецпосланником Трампа по миротворческим миссиям Уиткоффом, сообщил корреспондент Axios.Дональд Трамп отложил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, объяснив это тем, что Россия не готова идти на уступки, о которых он просит. Трамп одновременно ввёл санкции против "Роснефти" и "Лукойла". В свою очередь, президент России, комментируя заявления Трампа, заметил, что было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки.— Самуэль, какое у вас мнение о последних действиях Трампа?— Я был удивлён отложенным переговорам, потому что стал надеяться, что наконец-то Трамп делает что-то позитивное. Сейчас же я согласен с Дмитрием Медведем, который заявил, что США — главный противник России, а президент Дональд Трамп полноценно встал на тропу войны с РФ. Если наш президент не будет относиться с осторожностью к украинскому конфликту, это станет его конфликтом. Напомню, Трамп всегда утверждал, что это не его война, а война Байдена.Россия уже привыкла к санкциям и выдержала многие ограничения. Не знаю, сработают они или нет, но думаю, что это ошибочное действие Трампа. Думаю, что стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир. Во всем обвинять Россию ошибочно.— Как оказалось, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не подготовил свой план по урегулированию конфликта на Украине, а заявил на встрече с Трампом, что поддерживает его сценарий. Как вы считаете, какова роль Рютте и НАТО в том, что американский президент ввел жесткие меры против РФ?— Наш уважаемый Дональд Трамп, как правило, всегда слушает последнего человека, который с ним беседовал. Так, во время встречи с Рютте, Трамп объявил о санкциях против "Роснефти". Вообще, считаю, что США необходимо менять взгляды и планы, обратить внимание на Восток. Например, идея возведения тоннеля "Путина-Трампа", соединяющего Россию и Аляску, — это хороший подход. Это работа вместе, которая сможет быстрее изменить наш взгляд на мир.— К слову о мире. Китай и США вошли в новый виток торговой войны. Как вы считаете, на что это повлияет?— Трамп говорит, что он может повлиять на Си Цзиньпина на предстоящей встрече. В частности, чтобы Китай не покупал нефть и газ у России. Я считаю, что не получится, потому что между Пекином и Москвой тесные связи и сильные отношения, которые вряд ли сможет разрушить Трамп.— А как сейчас складываются взаимоотношения США и Европы?— Трамп доминирует над Европой. Но в то же время король Англии имеет сильное влияние на президента США. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но я много об этом слышал в разных кругах за последние два месяца.— Когда последний раз Зеленский приезжал в США, как это было воспринято американцами?— Да, визит Зеленского заметили в США — что его никто не встретил в аэропорту, а когда он шел мимо Белого дома там стояли только два человека с флажками Украины. А когда Трамп отказался давать ему "Томагавки", Зеленский чуть ли не плакал и выглядел несчастным. Я об этом в том числе говорил в своей программе.В целом обычные американцы, и я в их числе, устали о напряжения между США и Россией из-за Украины. Россия нам не враг, хорошо, если наше государство обратит внимание на то, что мы думаем об этом. Кроме того, опасно вести такие игры державам с ядерным оружием… И если мы отдадим "Томагавки" Зеленскому…Трамп же каждый день меняет свое направление. Не знаю, что думает он, но я считаю, что это большой риск. Я надеюсь, что для него это не просто большая игра. Я бы сказал: "Президент Трамп, выберите, пожалуйста, путь и держитесь его". Когда я служил в Техасе в армии, мы говорили: "Если вам не нравится погода, продержитесь пять минут, она изменится".— И к чему нам готовиться, Самуэль?— Сложно предугадать. Надежда у меня есть, но уменьшаются возможности. Я лично (есть и другие граждане США) регулярно слушаю выступления Владимира Путина, Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова, Марии Захаровой, чтобы получать новости "из первых рук". Они говорят, что закончить войну путем сокращение огня без безопасности для сторон конфликта — это лишь возможность для Украины мобилизовать еще больше граждан, получить еще больше оружия из Америки, Европы и НАТО.Я это понимаю, потому что Россия говорит об этом давно. Мне странно, что Трамп месяц назад, когда встретился с Путиным, сказал, что сокращение огня — это недостаточно для России. И он это понял. А сейчас как будто опять не понимает. Несколько дней назад предложил встречу в Будапеште, а потом ввел санкции.Что он скажет завтра России — встретимся в Стамбуле? Мы не знаем, что будет завтра, и это для нас печально.Трамп очень обижен на российского президента за то, что последний не принимает его условий по заморозке украинского конфликта по "корейскому сценарию" и призывает устранить первопричины кризиса. Поэтому санкции, поэтому отмена встречи в Будапеште.

