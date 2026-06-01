Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:30 мск 1 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-01T05:39

россия

росавиация

угроза

пво

лнр

днр

курская область

запорожская область

харьковская область

Ракетная (авиационная, бомбовая) опасность вечером 31 мая и в ночь на 1 июня объявлялась в Курской, Запорожской и Харьковской областях РФ, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Запорожской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Курской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском и Ставропольском краях, в Брянской, Нижегородской, Тамбовской, Рязанской, Ульяновской, Астраханской, Пензенской, Саратовской, Белгородской, Орловской, Липецкой областях, по Северному Кавказу, в Марий Эл, Татарстане, Мордовии.Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Волгограда (22:54 мск), Владикавказа (Беслан, 3:58 мск), Грозного (Северный, 3:58 мск), Магаса (3:58 мск).В 3:51 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Волгограда, в 4:14 мск - в аэропорту Грозного.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ на Геническ вечером 31 мая погиб ребёнок, мальчик 2020 года рождения, ранения получили 11 человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

