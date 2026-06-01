Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:30 мск 1 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:39 01.06.2026 (обновлено: 05:40 01.06.2026)
 
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:30 мск 1 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная (авиационная, бомбовая) опасность вечером 31 мая и в ночь на 1 июня объявлялась в Курской, Запорожской и Харьковской областях РФ, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Запорожской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Курской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском и Ставропольском краях, в Брянской, Нижегородской, Тамбовской, Рязанской, Ульяновской, Астраханской, Пензенской, Саратовской, Белгородской, Орловской, Липецкой областях, по Северному Кавказу, в Марий Эл, Татарстане, Мордовии.
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Волгограда (22:54 мск), Владикавказа (Беслан, 3:58 мск), Грозного (Северный, 3:58 мск), Магаса (3:58 мск).
В 3:51 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Волгограда, в 4:14 мск - в аэропорту Грозного.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ на Геническ вечером 31 мая погиб ребёнок, мальчик 2020 года рождения, ранения получили 11 человек.
