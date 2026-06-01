В Европе поддержали идею Мерца об особом статусе Украины в ЕС — что это значит для Киева

Председатель "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфред Вебер поддержал идею канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус в Евросоюзе. Об этом 1 июня сообщил телеканал n-tv со ссылкой на интервью политика медиагруппе Funke

2026-06-01T10:28

Вебер назвал предложение Мерца "креативной и позитивной инициативой" и подчеркнул, что Украина с ее опытной армией и оборонными технологиями станет активом для Европы в сфере безопасности. Напомним, 21 мая Мерц предложил предоставить Киеву статус "ассоциированного члена" ЕС в качестве промежуточного шага к полноценному членству. Такой статус позволит украинским чиновникам участвовать в саммитах и встречах министров Евросоюза, однако не даст права голоса. Инициатива Мерца и ее поддержка со стороны Вебера — это признание того, что Украину в Евросоюзе видят исключительно как военный актив и буфер против России. Об этом – в материале Провокация с дроном в Румынии — шаг НАТО к войне: эксперт про формирование "образа врага"

