"У нас нет другого выхода": эксперт про системные удары по Киеву и центрам принятия решений - 01.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260601/u-nas-net-drugogo-vykhoda-ekspert-pro-sistemnye-udary-po-kievu-i-tsentram-prinyatiya-resheniy-1079636706.html
"У нас нет другого выхода": эксперт про системные удары по Киеву и центрам принятия решений
"У нас нет другого выхода": эксперт про системные удары по Киеву и центрам принятия решений - 01.06.2026 Украина.ру
"У нас нет другого выхода": эксперт про системные удары по Киеву и центрам принятия решений
Удары по Киеву — мощный информационный повод, который надо правильно использовать. С одной стороны, это демонстрирует решимость России и показывает противнику, что играть с ней больше никто не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья, политический аналитик Дмитрий Соин
2026-06-01T05:30
2026-06-01T05:30
новости
киев
россия
запад
дмитрий соин
украина.ру
сво
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/19/1079393694_0:57:1775:1055_1920x0_80_0_0_b8aa4ce1c80abb198ebc34de13e88f6f.jpg
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио сообщил, что ВС РФ приступают к "системным и последовательным ударам" по объектам ВСУ в Киеве и по "центрам принятия соответствующих решений".Отвечая на вопрос журналиста о том, как системные удары по Киеву могут отразиться на ходе СВО и позиции Запада, эксперт заявил, что все зависит от эффективности пропaганды."Одно и то же действие может преподноситься по-разному. В одном случае это может вызвать панику, в другом – консолидировать власть и общество", — пояснил Соин."Удары по Киеву я бы рассматривал как мощный информационный повод, который надо правильно использовать", — заявил собеседник издания.По словам эксперта, с одной стороны, это демонстрирует решимость России и показывает противнику, что играть с ними больше никто не будет. С другой стороны, Запад будет интерпретировать удары как повод для того, чтобы дать Украине больше денег и оружия."У нас нет другого выхода. Только так надо реагировать на крупные теракты, когда гибнут дети. У киевского режима не должно возникать ощущения безнаказанности", — резюмировал Дмитрий Соин.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Соин: Провокация с беспилотником в Румынии стала еще одним шагом НАТО к прямой войне с Россией" на сайте Украина.ру.О перспективах окончания СВО и системных ударах по Киеву — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
киев
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/19/1079393694_146:0:1629:1112_1920x0_80_0_0_4f7b173dc0dd92af9e0eecbaeb6dfadc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, запад, дмитрий соин, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, главные новости, главное, новости россии, новости украины, новости украина ру, украина.ру дзен
Новости, Киев, Россия, Запад, Дмитрий Соин, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Главные новости, главное, новости России, Новости Украины, новости Украина ру, Украина.ру Дзен

"У нас нет другого выхода": эксперт про системные удары по Киеву и центрам принятия решений

05:30 01.06.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать в
ДзенTelegram
Удары по Киеву — мощный информационный повод, который надо правильно использовать. С одной стороны, это демонстрирует решимость России и показывает противнику, что играть с ней больше никто не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья, политический аналитик Дмитрий Соин
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио сообщил, что ВС РФ приступают к "системным и последовательным ударам" по объектам ВСУ в Киеве и по "центрам принятия соответствующих решений".
Отвечая на вопрос журналиста о том, как системные удары по Киеву могут отразиться на ходе СВО и позиции Запада, эксперт заявил, что все зависит от эффективности пропaганды.
"Одно и то же действие может преподноситься по-разному. В одном случае это может вызвать панику, в другом – консолидировать власть и общество", — пояснил Соин.
"Удары по Киеву я бы рассматривал как мощный информационный повод, который надо правильно использовать", — заявил собеседник издания.
По словам эксперта, с одной стороны, это демонстрирует решимость России и показывает противнику, что играть с ними больше никто не будет. С другой стороны, Запад будет интерпретировать удары как повод для того, чтобы дать Украине больше денег и оружия.
"У нас нет другого выхода. Только так надо реагировать на крупные теракты, когда гибнут дети. У киевского режима не должно возникать ощущения безнаказанности", — резюмировал Дмитрий Соин.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Соин: Провокация с беспилотником в Румынии стала еще одним шагом НАТО к прямой войне с Россией" на сайте Украина.ру.
О перспективах окончания СВО и системных ударах по Киеву — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияЗападДмитрий СоинУкраина.руСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОГлавные новостиглавноеновости РоссииНовости Украиныновости Украина руУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:13Призывает украинцев воевать и скупает недвижимость в Монако. Чем занимается Ринат Ахметов*
15:12В Одессе среди военкомов обнаружили бьюти-мастера
15:00Извинения Зеленского, провалы ВСУ, преступления против детей. Хроника событий на 15:00 1 июня
14:40Маниловщина по-пашинянски: Киселев о том, к чему приведет Армению курс на разрыв с Россией
14:39ЕС тормозит транш: Украина не выполнила технические условия для получения первых 9,1 миллиарда евро
14:29Через 30 лет на одного украинского школьника будет приходиться шесть детей из Индии, подсчитали в ВСУ
14:26Почти две сотни жителей Курской области удалось вернуть с Украины - Лантратова
14:20У ВСУ все меньше сил: ВС РФ расширяют фронт вокруг Доброполья, продвигаясь вдоль Гришинки — Алехин
14:03Зеленский должен лично связаться с польским президентом Навроцким для урегулирования скандала вокруг ВСУ
13:59ВС РФ уничтожили объекты энерго-транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ. Новости СВО
13:54В польском Люблине с ратуши убрали флаг Украины
13:52Полтавский горсовет проголосовал за полный запрет русского языка в публичных местах
13:48"Творится полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ перемалывают части ВСУ в Константиновке
13:40Сколько ни плати — не едут: мигранты боятся работать в прифронтовой Харьковской области
13:28Киев при попустительстве МАГАТЭ приближается к опасной черте на ЗАЭС - гендиректор "Росатома"
13:27Армия России прорывается на фланге Константиновки и берёт город в клещи
13:10ВСУ не рассматривают старые шведские Gripen как "чудо-оружие"
13:03Незаконные действия Франции по задержанию танкера Tagor граничат с пиратством. Важные заявления Кремля
12:59Перебои с топливом в Крыму стоят "высоко на повестке дня" – Песков
12:51Новые правила бронирования с 1 июня: кого на Украине лишат отсрочки и отправят в окопы
Лента новостейМолния