Премьер Дании призналась, что до СВО ничего не знала об Украине. Главные новости к 10:00

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что до начала конфликта никогда не была на Украине и, по её словам, "честно говоря, ничего не знала" о стране.
При этом она подчеркнула, что Копенгаген продолжит активно поддерживать Киев, поскольку считает украинский вопрос важным для будущего Европы. По словам Фредериксен, Украина для европейцев стала "первым кирпичиком" в противостоянии с Россией.🟦 Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали позицию антидронового расчета прямо на кладбище. 🟦 США нанесли удары по иранскому радару и пунктам управления беспилотниками, сообщает CENTCOM.🟦 Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ответный удар по базе, с которой США атаковали иранский остров, передает агентство Mehr.В КСИР добавили, что все намеченные цели ликвидированы. Кроме того, КСИР пригрозил США более масштабным ответом в случае повторной агрессии.🟦 Израиль должен прекратить атаки на Ливан по итогам переговоров при посредничестве госсекретаря США Марко Рубио, пишет Axios со ссылкой на источник. Американский план предполагает, что первым шагом "Хезболла" прекратит атаки на Израиль, после чего Тель-Авив должен остановить эскалацию в регионе. При этом спикер парламента Ливана, участвовавший в переговорах, заявил, что гарантирует приверженность "Хезболлы" режиму прекращения огня, но возлагает на Израиль обязанность первым прекратить огонь.О других событиях - в материале Макрон объявил о задержании шедшего из России танкера на сайте Украина.ру.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что до начала конфликта никогда не была на Украине и, по её словам, "честно говоря, ничего не знала" о стране. Об этом и других важных событиях рассказал 1 июня телеграм-канал Украина.ру
При этом она подчеркнула, что Копенгаген продолжит активно поддерживать Киев, поскольку считает украинский вопрос важным для будущего Европы. По словам Фредериксен, Украина для европейцев стала "первым кирпичиком" в противостоянии с Россией.
🟦 Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали позицию антидронового расчета прямо на кладбище.
"Укровоины решили далеко не ходить и упростить коллегам задачу по своему дальнейшему захоронению", - иронизирует наш канал.
🟦 США нанесли удары по иранскому радару и пунктам управления беспилотниками, сообщает CENTCOM.
🟦 Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ответный удар по базе, с которой США атаковали иранский остров, передает агентство Mehr.
В КСИР добавили, что все намеченные цели ликвидированы. Кроме того, КСИР пригрозил США более масштабным ответом в случае повторной агрессии.
🟦 Израиль должен прекратить атаки на Ливан по итогам переговоров при посредничестве госсекретаря США Марко Рубио, пишет Axios со ссылкой на источник. Американский план предполагает, что первым шагом "Хезболла" прекратит атаки на Израиль, после чего Тель-Авив должен остановить эскалацию в регионе. При этом спикер парламента Ливана, участвовавший в переговорах, заявил, что гарантирует приверженность "Хезболлы" режиму прекращения огня, но возлагает на Израиль обязанность первым прекратить огонь.
О других событиях - в материале Макрон объявил о задержании шедшего из России танкера на сайте Украина.ру.
