Повышение налогов и санкции против уклонистов. Что ожидает украинцев в июне
В начале июня украинские власти ожидают получения первого транша еврокредита (3,2 миллиарда евро), выделенного государству-банкроту на продолжение войны.
06:18 01.06.2026 (обновлено: 10:53 01.06.2026)
 
В начале июня украинские власти ожидают получения первого транша еврокредита (3,2 миллиарда евро), выделенного государству-банкроту на продолжение войны.
В конце мая депутаты Рады спешно приняли ради этих средств законопроект по обложению налогом посылок стоимостью до 150 евро, введению налога на цифровые платформы и сохранению военного сбора в 5% еще на три года минимум. Официально эта стратегия называется "мобилизация внутренних доходов".
Для простых украинцев это будет предполагать подорожание многих импортных товаров, которые мелкие предприниматели выписывают из-за границы (преимущественно из Китая) и перепродают на цифровых платформах. Как отметила нардеп Нина Южанина из налогового комитета, парламент проголосовал не только за доступ к финансовой помощи, но и за пакет обязательств, которые вызовут огромные дискуссии в обществе и бизнес-среде.
В начале лета на Украине обычно происходит сезонное снижение цен на овощи. Однако в этом году этого не предвидится, отмечают украинские эксперты-аграрии. На то есть несколько причин: холодная весна с длительными заморозками, а также подорожание бензина и удобрений после нападения США на Иран. "Этим летом украинцы вряд ли увидят дешевые овощи. Аграрии жалуются на дорогую логистику, электроэнергию, топливо и высокую себестоимость производства. Война продолжает давить на всю цепочку — от поля до прилавка", - пишет украинский Telegram-канал "Министр в отставке".
Украинский экономист Алексей Кущ тоже заявляет о "тотальном кризисе" в агросекторе и массовом уничтожении мелких и средних фермерских хозяйств. По его оценкам, украинская экономика теперь полностью зависит от импорта, поэтому всю валюту "будет вымывать заграницу", а Нацбанк Украины продолжит девальвировать гривну.
До 10 июня Пенсионный фонд Украины назначил украинцам крайний срок для оцифровки старых бумажных трудовых книжек. Если этого не сделать, обещают в будущем сложности с начислением пенсий. Однако существуют сомнения, что украинское государство в будущем вообще сможет выполнять финансовые обязательства. Украинские нардепы давно продвигают пенсионную реформу, суть которой в том, чтобы работающий сам откладывал сбережения на специальный счет, хотя нет никаких гарантий, что банк, в котором л5ежат эти накопления, в будущем не обанкротится.
В середине июня Минобороны Украины обещает представить предварительные идеи реформы армии, а также изменения, касающиеся мобилизации и работы ТЦК. Такие реформы на Украине проводят раз в полгода, но сути насильственной мобилизации они не отменяют. ТЦК "реформируют" лишь, чтобы на время снять напряжение в обществе. Нардеп от партии "Голос" Соломия Бобровская уже пообещала, что реформа мобилизации для "ухилянтов" станет очень болезненной. По её словам, если человек не хочет по-хорошему, государство будет вводить санкции принуждения, хотя они и до этого применялись, ежедневно приводя к гибели людей при мобилизации.
В июне также в который раз меняются правила бронирования сотрудников с целью еще больше сократить работников, которые пока избегали мобилизации. Одним из ключевых нововведений станут новые требования к уровню заработной платы на критически важных предприятиях. Для получения права на бронирование сотрудников средняя зарплата на предприятии должна составлять не менее 25 941 гривны (50 000 р.), что соответствует трем минимальным зарплатам. Помимо всего прочего, мобилизация на Украине имеет еще и ярко выраженный классовый характер: чем более мужчина богат, чем выше у него зарплата, тем меньше шансов оказаться в лесопосадке под Краматорском.
Кроме того, министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть критерии определения критически важных предприятий.
Еще одним изменением стало устранение возможности искусственного увеличения квот на бронирование. Ранее некоторые предприятия использовали работников-совместителей для расширения своего штатного расписания, что позволяло увеличивать количество людей, которых можно было забронировать от мобилизации.
Проще говоря, есть установка на сокращение количества таких предприятий, после чего их сотрудников можно будет "бусифицировать". Ежемесячные изменения правил бронирования и мобилизации обусловлены также ненасытным желанием чиновников раз за разом собирать мзду с бизнеса, владельцы которого желают сохранить своих работников. Очевидно, что очередной пересмотр правил бронирования и ужесточение мобилизации еще больше сократит на Украине количество водителей общественного транспорта, уборщиков, грузчиков и слесарей.
УкраинаКитайСШААлексей КущСоломия БобровскаяРадаНацбанкТЦКЭксклюзивУкраина.ру
 
