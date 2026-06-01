"Зеленскому нужен новый враг": почему Украина спешно готовит Киев и Одессу к круговой обороне
Украина готовится к круговой обороне Киева и Одессы, ожидая крупномасштабного наступления ВС РФ. Ресурсы ВСУ при этом находятся на исходе, несмотря на привлечение наемников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-06-01T06:00
"Зеленскому нужен новый враг": почему Украина спешно готовит Киев и Одессу к круговой обороне

Украина готовится к круговой обороне Киева и Одессы, ожидая крупномасштабного наступления ВС РФ. Ресурсы ВСУ при этом находятся на исходе, несмотря на привлечение наемников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Журналист поинтересовался, действительно ли Владимир Зеленский разыгрывает комбинацию с гипотетическим наступлением России с территории Белоруссии. Эксперт ответил, что то, что делает глава киевского режима "обычной логике не поддается".
"Он импульсивный человек и сейчас оказался зажатым в угол", — пояснил Сидоров.
По словам эксперта, Евросоюз выделяет деньги, но оружие, которое нужно Зеленскому, есть у США. "И это оружие сейчас необходимо самим Штатам. Американцы по всему миру задерживают поставки по уже подписанным контрактам. Тем же Японии и Тайваню", — заявил собеседник издания.
"И поэтому Зеленскому нужен новый враг: Россия [якобы] не смогла нас победить, поэтому подключилась Белоруссия, Украина находится в огненном кольце фронтов и тому подобное", — добавил Сидоров.
Эксперт отметил, что Зеленский неслучайно отдал приказ о подготовке к круговой обороне Киева и Одессы. "То есть Украина ждет крупномасштабного наступления. При том, что, по всей видимости, ресурсы украинских вооруженных сил на исходе даже с учетом того, что они привлекают наемников из различных стран", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.
Украина прошла точку невозврата — решение может быть только хирургическим. Запад, в свою очередь, боится финала идущего там конфликта. Об этом и многом другом — в интервью "Хватит белых перчаток. Александр Михайлов об ударах России по Киеву и создании "шарашек" для мошенников" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
