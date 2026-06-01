"Зеленскому нужен новый враг": почему Украина спешно готовит Киев и Одессу к круговой обороне

Украина готовится к круговой обороне Киева и Одессы, ожидая крупномасштабного наступления ВС РФ. Ресурсы ВСУ при этом находятся на исходе, несмотря на привлечение наемников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

2026-06-01T06:00

Журналист поинтересовался, действительно ли Владимир Зеленский разыгрывает комбинацию с гипотетическим наступлением России с территории Белоруссии. Эксперт ответил, что то, что делает глава киевского режима "обычной логике не поддается"."Он импульсивный человек и сейчас оказался зажатым в угол", — пояснил Сидоров.По словам эксперта, Евросоюз выделяет деньги, но оружие, которое нужно Зеленскому, есть у США. "И это оружие сейчас необходимо самим Штатам. Американцы по всему миру задерживают поставки по уже подписанным контрактам. Тем же Японии и Тайваню", — заявил собеседник издания."И поэтому Зеленскому нужен новый враг: Россия [якобы] не смогла нас победить, поэтому подключилась Белоруссия, Украина находится в огненном кольце фронтов и тому подобное", — добавил Сидоров.Эксперт отметил, что Зеленский неслучайно отдал приказ о подготовке к круговой обороне Киева и Одессы. "То есть Украина ждет крупномасштабного наступления. При том, что, по всей видимости, ресурсы украинских вооруженных сил на исходе даже с учетом того, что они привлекают наемников из различных стран", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.Украина прошла точку невозврата — решение может быть только хирургическим. Запад, в свою очередь, боится финала идущего там конфликта. Об этом и многом другом — в интервью "Хватит белых перчаток. Александр Михайлов об ударах России по Киеву и создании "шарашек" для мошенников" на сайте Украина.ру.

