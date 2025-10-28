https://ukraina.ru/20251028/boeing-oslablen-beskonechnymi-zabastovkami-voennye-kontrakty-pod-ugrozoy-1070799853.html

Boeing ослаблен бесконечными забастовками, военные контракты под угрозой

Забастовки рабочих компании Boeing создали угрожающую ситуацию для этого крупного производителя не только гражданской, но и военной продукции. Об этом сооьщила французская газета Le Figaro.

"Boeing ослаблен бесконечными забастовками на своих военных объектах", - констатировало издание. Бастующие рабочие оборонного завода Boeing отклонили четвёртое предложение руководства. Каждая неделя забастовок оказывает большое давление на финансовое состояние и репутацию отраслевого гиганта.Забастовка длится третий месяц. В октябре руководство "Боинга" было близко к соглашению с профсоюзом."Компания Boeing едва не завершила забастовку, начавшуюся 4 августа на её военных заводах в регионах Сент-Луис, штат Миссури, и Маскутах, штат Иллинойс. 3200 бастующих, членов IAM 837, местного отделения влиятельного профсоюза работников и техников аэрокосмической отрасли, 51% голосов отклонили улучшенное (в четвёртый раз) предложение о пятилетнем трудовом контракте, представленное руководством Boeing Defense, Space & Security (BDS)", - сказано в публикации. Руководство компании заявило о своём "разочаровании", отметив, что результат был "близким".В своем последнем предложении BDS добавила еще один год общего повышения заработной платы, но сократила надбавки за посещаемость и сохранила заморозку заработной платы для некоторых опытных сотрудников. Руководство "Боинга" также пошло на другие уступки рабочим, которые, в конечном итоге, решили добиваться большего. США - ключевой поставщик оружия, боеприпасов и военной техники на Украину. Министерство войны этой страны (переименованное Дональдом Трампом министерство обороны) обеспечило утилизацию на Украине старых боеприпасов и многого другого из арсеналов армии США. Владимир Зеленский в октябре провёл встречи с представителями компаний США, специализирующихся на производстве оружия, а также попросил Дональда Трампа о новых пакетах военной помощи с дальнобойными ракетами "Томагавк". Нынешний хозяин Белого дома отказал в поставках этих ракет. До этого Трамп заявлял, что европейские союзники по НАТО должны взять на себя хлопоты по обеспечению украинской армии американскими вооружениями. Больше новостей дня представлено в обзоре "Пушечное мясо" по-французски, украинский план перемирия и крах ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

