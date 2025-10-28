https://ukraina.ru/20251028/pushechnoe-myaso-po-frantsuzski-ukrainskiy-plan-peremiriya-krakh-vsu-khronika-sobytiy-na-1300-28-oktyabrya-1070786412.html

"Пушечное мясо" по-французски, украинский план перемирия и крах ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 октября

В СВР России заявили о подготовке генштабом ВС Франции 2 тысяч военных для Украины. Пресс-секретарь российского лидера назвал эти данные "тревожными". В то же время президент США Дональд Трамп провозгласил эру "победы любой ценой". А глава киевского режима Владимир Зеленский, между тем, определил условие для переговоров с Россией

"Побеждать в войнах как никто прежде": Трамп описал новый подход США на поле бояПрезидент США Дональд Трамп объявил о новом подходе к обеспечению национальной безопасности страны, пообещав, что Соединенные Штаты больше не будут придерживаться принципов политкорректности при защите своих интересов. Ранее в ходе своего выступления президент США сообщил о планах проведения наземных военных операций в Венесуэле. По словам Трампа, эти действия будут направлены на борьбу с наркокартелями, которые, по его утверждению, обеспечивают значительную часть наркотрафика в Соединенные Штаты.Зеленский заявил о готовности к переговорам без смены позицийМежду тем Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность перемирия исключительно при сохранении нынешних позиций украинских войск. Об этом сообщило украинское издание "Страна".По словам Зеленского, украинская сторона готова вести переговоры "только с позиции, где мы стоим" и не намерена выводить своих солдат с каких-либо территорий.В понедельник, 27 октября, Зеленский анонсировал разработку мирного плана. Он заявил, что Киев совместно с европейскими партнерами в течение следующих 7-10 дней разработает сжатый по срокам и содержанию план мирного урегулирования. При этом глава киевского режима выразил скептицизм относительно того, что Россия согласится на его условия."План должен быть кратким, без лишних подробностей. Несколько кратких пунктов. Например, план прекращения огня. Мы решили, что поработаем над ним в течение следующей недели или десяти дней", — сообщил Зеленский.В то же время, как сообщал накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, каких-либо подвижек в переговорном процессе по урегулированию конфликта в настоящее время не наблюдается.Под прикрытием инструкторов: СВР предупредила о готовящейся отправке французских войск на УкраинуПока Зеленский "ищет путь к миру", его европейские союзники ищут возможность помочь Киеву в противостоянии с Россией. По информации Службы внешней разведки (СВР) РФ, Франция под руководством президента Эмманюэля Макрона планирует военную интервенцию на Украине. Согласно полученным данным, по указанию Макрона Генеральный штаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на территории Украины воинский контингент численностью до двух тысяч военнослужащих. Основу группировки, как сообщается, составят подразделения Иностранного легиона, укомплектованные преимущественно выходцами из стран Латинской Америки.В настоящее время легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши, где проходят интенсивную боевую подготовку и получают вооружение. В ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины.Отмечается, что во Франции активно создаются дополнительные коечные места в военных госпиталях и проводится специальная подготовка медицинского персонала для работы в полевых условиях.Позиция России остается неизменной Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал как "тревожные" поступившие от СВР данные о подготовке Франции к вводу военного контингента на Украину. Он отметил, что российские военные на линии боевого соприкосновения уже регулярно слышат иностранную речь.Комментируя переговорный процесс, представитель Кремля констатировал, что Киев оставил без ответа все предложенные Россией проекты документов и инициативы по созданию рабочих групп. Возникшая пауза в диалоге объясняется исключительно нежеланием украинской стороны продолжать этот процесс. Что касается позиции Европы, Песков отметил, что подавляющее большинство стран ЕС находятся в "милитаристском мейнстриме". Действия Евросоюза, включая решения по российским активам возымеют крайне негативный эффект для будущего самой европейской интеграции. При этом ожидается, что Киев будет и дальше "клянчить деньги", а европейским странам следует готовиться к постоянно растущим финансовым запросам. Также был прокомментирован недавний визит в Россию министра иностранных дел КНДР. По словам официального представителя, в ходе встречи были детально обсуждены все вопросы, связанные с дальнейшим укреплением дружественных и партнерских отношений между Москвой и Пхеньяном. Еврокомиссия усиливает давление на страны ЕС по вопросу конфискации российских активовВ то же время Еврокомиссия наращивает давление на правительства стран-членов ЕС, требуя от них согласовать план по конфискации замороженных российских активов. Согласно информации издания Politico, Брюссель ставит европейские столицы перед жёстким выбором.По данным издания, Еврокомиссия настаивает на том, что если изъятие российских активов не будет проведено, то финансовое бремя содержания Украины ляжет непосредственно на бюджеты самих европейских государств. При этом, как отмечается, собственных средств у Киева осталось лишь до марта 2026 года.В качестве альтернативного решения в Брюсселе предлагают использовать схему совместных заимствований через выпуск еврооблигаций. Однако этот подход встретил сопротивление, поскольку он приведёт к увеличению долговой нагрузки, что особенно проблематично для таких стран, как Франция и Италия, уже имеющих значительный государственный долг.Politico характеризует тактику Еврокомиссии как попытку предложить заведомо невыполнимые условия, чтобы склонить страны-члены к принятию желаемого плана через демонстрацию более опасной альтернативы. Издание расценивает такой подход как особую форму дипломатии, когда участникам предлагается выбрать наименее неприемлемый вариант из нескольких нежелательных.Что происходит на поле боя Российские военные в Красноармейске (Покровске) полностью зачистили от ВСУ микрорайон Троянда, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения в районе Купянска.Телеграм-канал "Два майора" подготовил сводку военных действий на нескольких фронтах СВО. На Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты группировки "Север" продолжают вести интенсивные бои. Противник проводит перегруппировку сил и подтягивает резервы, не предпринимая активных наступательных действий. На Харьковском направлении группировка "Север" сохраняет оперативную инициативу, осуществляя давление на оборону ВСУ на широком фронте. На левобережье Волчанска российским штурмовикам удалось занять более десяти технических зданий и закрепиться на новых позициях. Также отмечено успешное продвижение в районе населенного пункта Тихого. Западнее Синельниково военнослужащие группировки заняли три опорных пункта противника, продвинувшись на 300 метров. На участке фронта Меловое-Хатнее штурмовые подразделения продвинулись на 550 метров по лесопосадкам. В ходе боев авиация и расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" наносили удары по позициям ВСУ в районе Двуречанского. В Покровске (Красноармейске) противник признает продвижение российских подразделений в северо-западной части города, где ведется штурм промышленной зоны. По данным разведки, для замедления наступления российских войск в город прибыли подразделения спецназа ГУР МО Украины. Важным оперативным успехом стало взятие группировкой "Восток" трех населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях: Егоровки, Привольного и Новониколаевки. Созданный выступ в районе Егоровки позволяет предположить, что российское командование планирует перерезать основную дорогу на Гуляйполе — важный узел обороны противника. На Ореховском направлении Запорожского фронта противник удерживает позиции вокруг Орехова после входа российских войск в Малую Токмачку. Российские подразделения выбивают украинские войска с использованием FPV-дронов и других ударных беспилотников. Тем временем в парламенте Украины работают над арестом имущества и счетов тех, кто самовольно покинул воинскую часть. Подробности в публикации "Предложений очень много": парламент Украины озадачен борьбой с дезертирством.

