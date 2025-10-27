https://ukraina.ru/20251027/zarazitelnaya-degradatsiya-kak-evropa--ukrainiziruetsya--1070718191.html

Заразительная деградация. Как Европа украинизируется

Заразительная деградация. Как Европа украинизируется

Завершившийся на прошлой неделе без принятия решения о конфискации российских золотовалютных резервов для их последующей передачи Украине в виде "репарационного кредита" саммит ЕС заокеанское издание The New York Times назвало серьёзным ударом по Украине.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066978452_0:31:1172:690_1920x0_80_0_0_49ad567479619e5f26731f54e481b9c7.jpg

Однако это удар не только для Украины, но и для самого Евросоюза, чьим политикам пришлось весьма по вкусу действовать после 24 февраля 2022 года по-украински, стремительно "украинизируя" все без исключения аспекты как внутренней, так и внешней политики.Украина задаёт тенденцииПрименяемый автором термин "украинизация" не является сколь-либо научным — это скорее рабочее понятие, которое описывает заимствование свойственных для постмайданной киевской власти практик, основанных на:· действиях вопреки экономическими интересами;· примате политической целесообразности над нормами национального права и необязательности исполнения положений международных договоров;· осознанной и целенаправленной дискриминации граждан по национальному и религиозному принципу, а также сознательном расчеловечивании оппонентов власти;· приоритетности медийной формы над практическим содержанием.Всё это теперь свойственно уже не только украинской власти, но и властям многих европейских стран, включая евробюрократию.Однако Украина не зря задаёт тренд и процесс назван "украинизацией". Там действия политиков настолько извратили экономику страны, что она теперь имеет мало общего не только с домайданной, но и даже Украиной периода между майданом и СВО.До майдана лидирующим отраслями украинской экономики были металлургия и производное от неё машиностроение, а также сельское хозяйство и химпром. Вклад трудовой миграции в ВВП страны был небольшим, и сама трудовая миграция была нормой лишь для Западной Украины.После майдана машпром усох, от химпрома мало что осталось, а значимость АПК возросла. Повысилась роль денежных переводов трудовых мигрантов — киевская власть превратила людей в экспортный товар, предоставив каждому право индивидуальной европейской интеграции посредством получения биометрического загранпаспорта. Но уже в 2014 году в результате экспорта майданной массы из Киева на Донбасс там нормальной практикой стало мародёрство в прифронтовой зоне, а для властей — на освоении бюджетных средств, выделенных на финансирование армии и ВПК.СВО за три года переместило украинскую экономику не в светлое постиндустриальное завтра, а тёмное доиндустриальное позавчера. По мере накопления ущерба для остатков промышленности и втягивания в войну масс — киевская власть сделала всё, чтобы превратить противостояние России в тотальную, народную войну, втянув в нее миллионы — старые отрасли украинской экономики становились всё менее значимыми. Химпром окончательно умер, крупные предприятия были добиты ВКС, вместо трудовой миграции нормой стала просто эмиграция, а сельское хозяйство постоянно сталкивается с массой проблем.Зато вверх пошли новые отрасли экономики — освоение западной помощи (расходы госбюджета выросли в два раза), работорговля (отлов ТЦК "рабов" для ВСУ, откупные за них и возможность освободиться от рабства), а также мародёрство во всё сильнее расширяющейся прифронтовой зоне. На этом фоне вклад постиндустриальной экономики — производство "спорного" контента, криптовалюты и легализация наркотиков выглядят несущественно с точки зрения оборотов. Но на начальном периоде войны киевская власть весьма неплохо поживилась на конфискации собственности российского (и белорусского тоже) бизнеса — отнимались заводы, квартиры, груженые железнодорожные вагоны и прочая подвижная техника.Проще говоря, война разложила украинское общество на панов, их обслуги и чернь, а заодно трансформировала украинскую экономику, став для панов и их обслуги куда более выгодным средством заработка, чем всё привычное и традиционное, чем можно было легально заниматься до 2022 года.Безусловно, ЕС до такой доиндустриальной структуры экономики крайне далеко — Украина к ней шла 8 лет в ходе реализации политики самоубийства об Россию. Но поводов тревожиться за будущее Европы предостаточно — в конце концов география является приговором и никуда Россия от Европы не денется.Украинизация ЕвропыВо-первых, ЕС переживает мучительную деиндустриализацию — это его роднит с первыми годами постмайданной Украины, когда киевская власть решила зарабатывать на поставках энергоносителей и организовала сперва газовый, а затем и угольный реверс (Роттердам+). В случае с ЕС разрушительное воздействие отказа от российских энергоносителей усугублено коллективными действиями США (подрыв Северных потоков), Украины (отказ от транзита через свою ГТС) и самой евробюрократии (три эмбарго — угольное, нефтяное, нефтепродуктовое — с четвёртым, газовым, на подходе). Чем это не примеры действий вопреки экономическим интересам?Мало того, евробюрократы научились зарабатывать на "хранении" замороженных российских ЗВР (Бельгия получает с них ежегодно 1,2 млрд евро налогов), прибыли от их реинвестирования (закупка снарядов через Европейский фонд мира), а также провели конфискацию российской собственности (Чехия отняла часть зданий у российского посольства, Финляндия украла вагоны и так далее).На очереди — выстраивание устойчивых схем по заработку на ВПК в дополнение к уже наверняка выстроенным коррупционным схемам по финансированию Украины и её "восстановления"Во-вторых, консолидация разношерстных европейских стран обеспечивается не общими целями, а общими врагами — климатом и Россией. Но даже в этом случае приходится давить бунтарей неправовыми методами.И тут стоит привести три примера.Первый — подрыв "Северных потоков" и демонстративная поддержка её официальных подрывников Польшей в виде отказа от выдачи задержанных участников операции-прикрытия по запросу немецких правоохранительных органов.Второй — борьба Украины с нефтепроводом "Дружба". В данном случае против Венгрии выступает не только Польша, чей глава МИД прямо поощряет удары ВСУ по нефтепроводу, но и евробюрократия, которая поддерживает Киев в его борьбе с Венгрией и Словакией как членами объединения. А ведь евробюрократия является наднациональным выразителем интересов стран-членов ЕС.Третий — история с выделением Украине финансирования за счёт замороженных российских ЗВР и попытка их конфисковать. В данном случае евробюрократия и ряд примкнувших к ней стран пытаются принудить Бельгию к совершению экономического самоубийства в интересах Украины, которой ЕС, строго говоря, ничего не должен в силу того, что эта страна никогда не была и не станет членом объединения.Эти дела — хорошая иллюстрация примата политической целесообразности над нормами национального права и необязательности исполнения положений международных договоров.В-третьих, осознанная и целенаправленная дискриминация стала нормой для Европы. Она не имеет религиозного окраса так как Европа уже давно вступила в пострелигиозную реальность. Но дискриминация по национальному признаку стала нормой: "русские — нелюди", которые недостойны права на доступ к материальным и духовным благам цивилизации (следствие корпоративных бойкотов и санкций, затрагивающих в том числе и бытовые предметы), посещения самой Европы (визовые ограничения). При этом на израильтян никакие ограничения пока не распространяются.И, наконец, для ЕС как запредельно забюрократизированной структуры приоритетным делом является не столько помощь Украине, сколько создание видимости готовности помочь. Яркие примеры — ежегодные конференции по восстановлению без восстановления как такового, генерирование инициатив по введению миротворцев/заморозке конфликта по линии фронта в условиях, когда это в принципе невозможно, а также просто бесконечные конференции/съезды/собрания.***Безусловно, автор отдаёт отчёт о том, что всякие аналогии являются условным и в определённой степени некорректными. Но в данном случае они напрашиваются сами-собой. И в таком же ключе можно привести массу параллелей между Украиной и США — последние стали использовать инструментарий цветных революций во внутренней политике и вести медийные войны против своих оппонентов (чего только стоит поливание Трампом своих оппонентов в соцсетях дерьмом с истребителя на сгенерированном нейросетями видео).Процесс украинизации небыстрый, но, к сожалению, необратимый. И хуже всего то, что России придётся жить рядом с таким украинизированными странами и выстраивать с ними какие-никакие отношения, ведь география является приговором.О том, как формируются общества и государства - в статье Ростислава Ищенко "Запад, как зеркало обеспокоенной русской души"

