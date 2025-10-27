https://ukraina.ru/20251027/nashi-rebyata-zakhodili-poetapno-voenkor-o-tom-pochemu-vsu-ne-smogut-vernut-platsdarm-na-karantinnom-1070703037.html

"Наши ребята заходили поэтапно": военкор о том, почему ВСУ не смогут вернуть плацдарм на Карантинном

ВСУ не смогут выбить российские войска с острова Карантинный в Херсоне, так как у них нет сил для сложной операции по форсированию реки Кошевая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин

Он отметил, что в Херсоне ВС РФ использовали тактику просачивания. "Наши ребята заходили поэтапно. Это не так, что они где-то все вместе высадились из боями прошли весь этот остров. Проводились диверсионные операции, разведчики потихоньку занимали места. А потом оказалось, что мы практически в центре Карантинного", — пояснил эксперт.Украинские СМИ, по словам военкора, не знают, как комментировать эту ситуацию. "Они сначала что-то еще комментировали, а потом сказали: "Да быть того не может" и замолчали. Только их проблемы от этого молчания никуда не исчезли", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Живова: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом.

