"Наши ребята заходили поэтапно": военкор о том, почему ВСУ не смогут вернуть плацдарм на Карантинном - 27.10.2025
"Наши ребята заходили поэтапно": военкор о том, почему ВСУ не смогут вернуть плацдарм на Карантинном
ВСУ не смогут выбить российские войска с острова Карантинный в Херсоне, так как у них нет сил для сложной операции по форсированию реки Кошевая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
Он отметил, что в Херсоне ВС РФ использовали тактику просачивания. "Наши ребята заходили поэтапно. Это не так, что они где-то все вместе высадились из боями прошли весь этот остров. Проводились диверсионные операции, разведчики потихоньку занимали места. А потом оказалось, что мы практически в центре Карантинного", — пояснил эксперт.Украинские СМИ, по словам военкора, не знают, как комментировать эту ситуацию. "Они сначала что-то еще комментировали, а потом сказали: "Да быть того не может" и замолчали. Только их проблемы от этого молчания никуда не исчезли", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Живова: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом.
ВСУ не смогут выбить российские войска с острова Карантинный в Херсоне, так как у них нет сил для сложной операции по форсированию реки Кошевая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"Чтобы выбить нас с острова, украинцы должны будут форсировать речку Кошевая. Использовать понтоны, мосты или какие-то спецсредства, чтобы через нее перебраться. Это сделать тяжело. У киевского режима сейчас там нет сил и средств, чтобы провести такую сложную операцию", — заявил Линин.
Он отметил, что в Херсоне ВС РФ использовали тактику просачивания. "Наши ребята заходили поэтапно. Это не так, что они где-то все вместе высадились из боями прошли весь этот остров. Проводились диверсионные операции, разведчики потихоньку занимали места. А потом оказалось, что мы практически в центре Карантинного", — пояснил эксперт.
Украинские СМИ, по словам военкора, не знают, как комментировать эту ситуацию. "Они сначала что-то еще комментировали, а потом сказали: "Да быть того не может" и замолчали. Только их проблемы от этого молчания никуда не исчезли", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Алексея Живова: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом.
Вчера, 05:30
"Больше не уходят в самоволку — просто исчезают": Павлив о новой тенденции в рядах ВСУВ армии Украины меняется сама суть проблемы дезертирства. Солдаты ВСУ теперь не просто отлучаются ненадолго, а сбегают навсегда, и чаще всего — прямо из учебных центров, даже не добравшись до фронта. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Больше материалов по теме:
Новости Херсон Россия Вооруженные силы Украины СВО война война на Украине эксперты военный эксперт Украина аналитика аналитика событий на Украине Военная Аналитика
 
Лента новостейМолния