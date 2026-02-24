https://ukraina.ru/20260224/most-druzhby-cherez-vsyu-stranu-kak-dalniy-vostok-podderzhivaet-sportivnyy-donbass-1076017152.html

Мост дружбы через всю страну: как Дальний Восток поддерживает спортивный Донбасс

Мост дружбы через всю страну: как Дальний Восток поддерживает спортивный Донбасс - 24.02.2026 Украина.ру

Мост дружбы через всю страну: как Дальний Восток поддерживает спортивный Донбасс

В Донецке уже третий год подряд продолжается добрая и значимая традиция проведения матчевых встреч "Дальний Восток и Донбасс вместе". Турнир прошёл 22 февраля в рамках детско-юношеских соревнований, посвящённых Дню защитника Отечества, и объединил юных спортсменов из разных районов Донецкой Народной Республики Об этом стало известно 23 февраля

2026-02-24T19:33

2026-02-24T19:33

2026-02-24T19:33

новости

донбасс

дальний восток

донецк

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076021064_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cd6d8a651ba96b576555eb8cc656f4d1.jpg

В этом году событие приобрело особую значимость благодаря личному участию главы ДНР Дениса Пушилина. Он продемонстрировал высокий уровень игры в настольный теннис и принял участие как в традиционных матчевых встречах, так и в новом для республики турнире по шуут-теннису. Существенный вклад в укрепление сотрудничества между регионами вносят президент Ассоциации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа Валерий Савин и исполнительный директор Федерации настольного тенниса Республики Бурятия Дашицырен Дамдинов. Благодаря их инициативам участники турнира смогли познакомиться с дисциплиной шуута, зародившейся в Бурятии и стремительно набирающей популярность на Дальнем Востоке.Традиционную поддержку проект получает со стороны аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, что укрепляет статус соревнований и расширяет их возможности. Особо важно отметить, что в 2024 году команда с Дальнего Востока стала первой в России среди всех видов спорта, организовав официальные соревнования по настольному теннису на территории Донбасса. О других событиях из новых регионов — в публикации Зоны отдыха, современное оборудование для музея. Развитие новых регионов РФ.

донбасс

дальний восток

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, дальний восток, донецк, денис пушилин