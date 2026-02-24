https://ukraina.ru/20260224/most-druzhby-cherez-vsyu-stranu-kak-dalniy-vostok-podderzhivaet-sportivnyy-donbass-1076017152.html
Мост дружбы через всю страну: как Дальний Восток поддерживает спортивный Донбасс
В Донецке уже третий год подряд продолжается добрая и значимая традиция проведения матчевых встреч "Дальний Восток и Донбасс вместе". Турнир прошёл 22 февраля в рамках детско-юношеских соревнований, посвящённых Дню защитника Отечества, и объединил юных спортсменов из разных районов Донецкой Народной Республики Об этом стало известно 23 февраля
В этом году событие приобрело особую значимость благодаря личному участию главы ДНР Дениса Пушилина. Он продемонстрировал высокий уровень игры в настольный теннис и принял участие как в традиционных матчевых встречах, так и в новом для республики турнире по шуут-теннису. Существенный вклад в укрепление сотрудничества между регионами вносят президент Ассоциации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа Валерий Савин и исполнительный директор Федерации настольного тенниса Республики Бурятия Дашицырен Дамдинов. Благодаря их инициативам участники турнира смогли познакомиться с дисциплиной шуута, зародившейся в Бурятии и стремительно набирающей популярность на Дальнем Востоке.Традиционную поддержку проект получает со стороны аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, что укрепляет статус соревнований и расширяет их возможности. Особо важно отметить, что в 2024 году команда с Дальнего Востока стала первой в России среди всех видов спорта, организовав официальные соревнования по настольному теннису на территории Донбасса.
В этом году событие приобрело особую значимость благодаря личному участию главы ДНР Дениса Пушилина. Он продемонстрировал высокий уровень игры в настольный теннис и принял участие как в традиционных матчевых встречах, так и в новом для республики турнире по шуут-теннису.
Существенный вклад в укрепление сотрудничества между регионами вносят президент Ассоциации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа Валерий Савин и исполнительный директор Федерации настольного тенниса Республики Бурятия Дашицырен Дамдинов. Благодаря их инициативам участники турнира смогли познакомиться с дисциплиной шуута, зародившейся в Бурятии и стремительно набирающей популярность на Дальнем Востоке.
Традиционную поддержку проект получает со стороны аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, что укрепляет статус соревнований и расширяет их возможности. Особо важно отметить, что в 2024 году команда с Дальнего Востока стала первой в России среди всех видов спорта, организовав официальные соревнования по настольному теннису на территории Донбасса.