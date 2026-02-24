Мост дружбы через всю страну: как Дальний Восток поддерживает спортивный Донбасс - 24.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260224/most-druzhby-cherez-vsyu-stranu-kak-dalniy-vostok-podderzhivaet-sportivnyy-donbass-1076017152.html
Мост дружбы через всю страну: как Дальний Восток поддерживает спортивный Донбасс
Мост дружбы через всю страну: как Дальний Восток поддерживает спортивный Донбасс - 24.02.2026 Украина.ру
Мост дружбы через всю страну: как Дальний Восток поддерживает спортивный Донбасс
В Донецке уже третий год подряд продолжается добрая и значимая традиция проведения матчевых встреч "Дальний Восток и Донбасс вместе". Турнир прошёл 22 февраля в рамках детско-юношеских соревнований, посвящённых Дню защитника Отечества, и объединил юных спортсменов из разных районов Донецкой Народной Республики Об этом стало известно 23 февраля
2026-02-24T19:33
2026-02-24T19:33
новости
донбасс
дальний восток
донецк
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076021064_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cd6d8a651ba96b576555eb8cc656f4d1.jpg
В этом году событие приобрело особую значимость благодаря личному участию главы ДНР Дениса Пушилина. Он продемонстрировал высокий уровень игры в настольный теннис и принял участие как в традиционных матчевых встречах, так и в новом для республики турнире по шуут-теннису. Существенный вклад в укрепление сотрудничества между регионами вносят президент Ассоциации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа Валерий Савин и исполнительный директор Федерации настольного тенниса Республики Бурятия Дашицырен Дамдинов. Благодаря их инициативам участники турнира смогли познакомиться с дисциплиной шуута, зародившейся в Бурятии и стремительно набирающей популярность на Дальнем Востоке.Традиционную поддержку проект получает со стороны аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, что укрепляет статус соревнований и расширяет их возможности. Особо важно отметить, что в 2024 году команда с Дальнего Востока стала первой в России среди всех видов спорта, организовав официальные соревнования по настольному теннису на территории Донбасса. О других событиях из новых регионов — в публикации Зоны отдыха, современное оборудование для музея. Развитие новых регионов РФ.
донбасс
дальний восток
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076021064_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1a91d3d8a56cc6d33a3674ce78f12968.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донбасс, дальний восток, донецк, денис пушилин
Новости, Донбасс, Дальний Восток, Донецк, Денис Пушилин

Мост дружбы через всю страну: как Дальний Восток поддерживает спортивный Донбасс

19:33 24.02.2026
 
© президент Ассоциации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа Валерий Савин
© президент Ассоциации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа Валерий Савин
Читать в
ДзенTelegram
В Донецке уже третий год подряд продолжается добрая и значимая традиция проведения матчевых встреч "Дальний Восток и Донбасс вместе". Турнир прошёл 22 февраля в рамках детско-юношеских соревнований, посвящённых Дню защитника Отечества, и объединил юных спортсменов из разных районов Донецкой Народной Республики Об этом стало известно 23 февраля
В этом году событие приобрело особую значимость благодаря личному участию главы ДНР Дениса Пушилина. Он продемонстрировал высокий уровень игры в настольный теннис и принял участие как в традиционных матчевых встречах, так и в новом для республики турнире по шуут-теннису.
Существенный вклад в укрепление сотрудничества между регионами вносят президент Ассоциации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа Валерий Савин и исполнительный директор Федерации настольного тенниса Республики Бурятия Дашицырен Дамдинов. Благодаря их инициативам участники турнира смогли познакомиться с дисциплиной шуута, зародившейся в Бурятии и стремительно набирающей популярность на Дальнем Востоке.
Традиционную поддержку проект получает со стороны аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, что укрепляет статус соревнований и расширяет их возможности. Особо важно отметить, что в 2024 году команда с Дальнего Востока стала первой в России среди всех видов спорта, организовав официальные соревнования по настольному теннису на территории Донбасса.
О других событиях из новых регионов — в публикации Зоны отдыха, современное оборудование для музея. Развитие новых регионов РФ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДонбассДальний ВостокДонецкДенис Пушилин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:33Мост дружбы через всю страну: как Дальний Восток поддерживает спортивный Донбасс
19:22Telegram на Украине могут заблокировать, но есть нюанс
19:12"Сильный удар по противнику": обозреватель рассказал о значении освобождения Рождественского
19:07Планы по передаче Киеву ядерных технологий, США сжимают кольцо вокруг Ирана. Главное к этому часу
18:45Итоги 24.02.26: грызня в украинской "банке пауков" и риск финансовой трагедии в Киеве
18:42Александр Ионов об итогах СВО: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию
18:41Коалиция желающих решительно разговаривает в Киеве, Москва готова к ядерному ответу. Итоги 24 февраля
18:36Эхо войны: на Украине процветает черный рынок оружия
18:20ВСУ перебрасывают ДРГ, идут тяжелые бои: "Дневник десантника" про обстановку на Купянском направлении
18:13Между двух огней в Запорожье. О том, как я встретил 24 февраля 2022 года
18:01Потерпев громкое поражение в США, Трамп грозит "ужасными вещами" другим странам, а Ирану - "плохим днём"
17:57Штурмовики громят ВСУ в городской застройке: о ситуации в Константиновке сообщает "Военная хроника"
17:56Немирный атом для Зеленского
17:52Четыре года СВО: как Варварка в Москве стала центром силы и гордой памяти
17:25Переговорные обманки "нетвойнистов". Они хотят сохранить неонацистскую Украину как первопричину СВО
17:23Передвижной морг: под Одессой уже год стоит состав с телами солдат ВСУ — телеканал RFI
17:10Россия воспримет помощь Киеву в получении ядерного оружия как угрозу безопасности "критического порядка"
17:00Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией - Путин
16:55Расчеты ПВО уничтожили четыре дрона над двумя региона России — Минобороны
16:40Путин рассказал о награждённых в ФСБ и атаках на подводные газопроводы
Лента новостейМолния