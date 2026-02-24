Подозреваемый в подрыве на Савеловском вокзале брал микрозаймы на азартные игры и имел долги - 24.02.2026 Украина.ру
Подозреваемый в подрыве на Савеловском вокзале брал микрозаймы на азартные игры и имел долги
Подозреваемый в подрыве на Савеловском вокзале брал микрозаймы на азартные игры и имел долги - 24.02.2026 Украина.ру
Подозреваемый в подрыве на Савеловском вокзале брал микрозаймы на азартные игры и имел долги
Стали известны новые подробности о личности мужчины, совершившего самоподрыв на площади Савеловского вокзала в Москве. По данным правоохранительных органов, подозреваемый играл в онлайн-казино, делал ставки, для чего брал микрозаймы, которые не выплачивал. Об этом информацию распространил 24 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-24T22:03
2026-02-24T22:03
Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в ночь с 23 на 24 февраля мужчина подошел к трем сотрудникам Госавтоинспекции, несшим службу на площади Савеловского вокзала, и произвел самоподрыв. В результате один полицейский и сам злоумышленник погибли на месте, еще двое полицейских доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.Ранее уведомлялось телеграм-каналом Украина.ру о самом инциденте. СК РФ сообщил, что устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство, а также иные возможные причастные лица. Допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Теракт произошел в центре Москвы, на площади Савеловского вокзала, где полицейские несли службу - Следком назвал причину взрыва патрульной машины у Савеловского вокзала.
Подозреваемый в подрыве на Савеловском вокзале брал микрозаймы на азартные игры и имел долги

22:03 24.02.2026
 
© Фото : ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Стали известны новые подробности о личности мужчины, совершившего самоподрыв на площади Савеловского вокзала в Москве. По данным правоохранительных органов, подозреваемый играл в онлайн-казино, делал ставки, для чего брал микрозаймы, которые не выплачивал. Об этом информацию распространил 24 февраля телеграм-канал Украина.ру
"Он брал на это микрозаймы, не платил, остались долги", — сказал собеседник агентства.
Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в ночь с 23 на 24 февраля мужчина подошел к трем сотрудникам Госавтоинспекции, несшим службу на площади Савеловского вокзала, и произвел самоподрыв.
В результате один полицейский и сам злоумышленник погибли на месте, еще двое полицейских доставлены в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.
Ранее уведомлялось телеграм-каналом Украина.ру о самом инциденте. СК РФ сообщил, что устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство, а также иные возможные причастные лица.
Допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Теракт произошел в центре Москвы, на площади Савеловского вокзала, где полицейские несли службу - Следком назвал причину взрыва патрульной машины у Савеловского вокзала.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния