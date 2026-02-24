https://ukraina.ru/20260224/podozrevaemyy-v-podryve-na-savelovskom-vokzale-bral-mikrozaymy-na-azartnye-igry-i-imel-dolgi-1076023583.html

Подозреваемый в подрыве на Савеловском вокзале брал микрозаймы на азартные игры и имел долги

Подозреваемый в подрыве на Савеловском вокзале брал микрозаймы на азартные игры и имел долги - 24.02.2026 Украина.ру

Подозреваемый в подрыве на Савеловском вокзале брал микрозаймы на азартные игры и имел долги

Стали известны новые подробности о личности мужчины, совершившего самоподрыв на площади Савеловского вокзала в Москве. По данным правоохранительных органов, подозреваемый играл в онлайн-казино, делал ставки, для чего брал микрозаймы, которые не выплачивал. Об этом информацию распространил 24 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-24T22:03

2026-02-24T22:03

2026-02-24T22:03

новости

россия

москва

украина

украина.ру

следственный комитет

ск рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074545715_0:42:610:385_1920x0_80_0_0_3971aec5800e66e9b9eefc93eb2d3cd3.jpg

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в ночь с 23 на 24 февраля мужчина подошел к трем сотрудникам Госавтоинспекции, несшим службу на площади Савеловского вокзала, и произвел самоподрыв. В результате один полицейский и сам злоумышленник погибли на месте, еще двое полицейских доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.Ранее уведомлялось телеграм-каналом Украина.ру о самом инциденте. СК РФ сообщил, что устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство, а также иные возможные причастные лица. Допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Теракт произошел в центре Москвы, на площади Савеловского вокзала, где полицейские несли службу - Следком назвал причину взрыва патрульной машины у Савеловского вокзала.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, украина, украина.ру, следственный комитет, ск рф