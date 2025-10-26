"Трамп понимает, что мы тянем время, но ему нужен быстрый результат": Брутер о переговорах по Украине
© Фото
© Фото
Отсутствие совместного заявления по итогам встречи с Зеленским в Вашингтоне демонстрирует отсутствие у Трампа четкого плана действий в отношении Украины и его неспособность контролировать позицию Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Эксперт прокомментировал заявление Дональда Трампа о возможном замораживании конфликта по линии боевого соприкосновения, отметив, что президент США ранее уже отказывался от подобных идей. Однако, по мнению Брутера, главная проблема не в этом. "Главное то, что он нам ничего не может предложить и не хочет", — добавил он.
Аналитик считает, что итоги вашингтонской встречи красноречиво свидетельствуют о сложившейся ситуации.
"И вчерашняя встреча (переговоры Зеленского и Трампа в Вашингтоне 17 октября. — Ред.), которая закончилась без какого-либо совместного заявления, говорит о том, что он не контролирует ситуацию с той стороны", — пояснил эксперт.
Брутер также отметил, что американский президент понимает тактику России, но сам заинтересован в быстром и выгодном для себя результате. "Трамп понимает, что мы тянем время, но ему нужен быстрый и выгодный результат", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.
21 октября, 07:00Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и ПокровскТребования России – по Украине это не наши хотелки. Это геополитическая реальность. Нам надо отодвинуть НАТО от наших границ. Да, мы совершаем тактические ошибки, но стратегически все делаем абсолютно правильно. И если у Трампа хватит политической воли, он нас поймет и выйдет с нами на соглашение
Подписывайся на