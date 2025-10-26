"Трамп понимает, что мы тянем время, но ему нужен быстрый результат": Брутер о переговорах по Украине - 26.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251026/tramp-ponimaet-chto-my-tyanem-vremya-no-emu-nuzhen-bystryy-rezultat-bruter-o-peregovorakh-po-ukraine-1070430333.html
"Трамп понимает, что мы тянем время, но ему нужен быстрый результат": Брутер о переговорах по Украине
"Трамп понимает, что мы тянем время, но ему нужен быстрый результат": Брутер о переговорах по Украине - 26.10.2025 Украина.ру
"Трамп понимает, что мы тянем время, но ему нужен быстрый результат": Брутер о переговорах по Украине
Отсутствие совместного заявления по итогам встречи с Зеленским в Вашингтоне демонстрирует отсутствие у Трампа четкого плана действий в отношении Украины и его неспособность контролировать позицию Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-10-26T04:30
2025-10-26T04:30
новости
украина
вашингтон
киев
дональд трамп
владимир брутер
украина.ру
владимир зеленский
трамп и зеленский
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/02/1060096100_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d28275274dfc404db4c4136c7d3562e2.jpg
Эксперт прокомментировал заявление Дональда Трампа о возможном замораживании конфликта по линии боевого соприкосновения, отметив, что президент США ранее уже отказывался от подобных идей. Однако, по мнению Брутера, главная проблема не в этом. "Главное то, что он нам ничего не может предложить и не хочет", — добавил он.Аналитик считает, что итоги вашингтонской встречи красноречиво свидетельствуют о сложившейся ситуации. "И вчерашняя встреча (переговоры Зеленского и Трампа в Вашингтоне 17 октября. — Ред.), которая закончилась без какого-либо совместного заявления, говорит о том, что он не контролирует ситуацию с той стороны", — пояснил эксперт.Брутер также отметил, что американский президент понимает тактику России, но сам заинтересован в быстром и выгодном для себя результате. "Трамп понимает, что мы тянем время, но ему нужен быстрый и выгодный результат", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251021/1070392452.html
украина
вашингтон
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/02/1060096100_90:0:1229:854_1920x0_80_0_0_d9e1bc55cc76e5ee1875eed82dde3278.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вашингтон, киев, дональд трамп, владимир брутер, украина.ру, владимир зеленский, трамп и зеленский, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, война на украине, заморозка
Новости, Украина, Вашингтон, Киев, Дональд Трамп, Владимир Брутер, Украина.ру, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, война на Украине, заморозка

"Трамп понимает, что мы тянем время, но ему нужен быстрый результат": Брутер о переговорах по Украине

04:30 26.10.2025
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Отсутствие совместного заявления по итогам встречи с Зеленским в Вашингтоне демонстрирует отсутствие у Трампа четкого плана действий в отношении Украины и его неспособность контролировать позицию Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Эксперт прокомментировал заявление Дональда Трампа о возможном замораживании конфликта по линии боевого соприкосновения, отметив, что президент США ранее уже отказывался от подобных идей. Однако, по мнению Брутера, главная проблема не в этом. "Главное то, что он нам ничего не может предложить и не хочет", — добавил он.
Аналитик считает, что итоги вашингтонской встречи красноречиво свидетельствуют о сложившейся ситуации.
"И вчерашняя встреча (переговоры Зеленского и Трампа в Вашингтоне 17 октября. — Ред.), которая закончилась без какого-либо совместного заявления, говорит о том, что он не контролирует ситуацию с той стороны", — пояснил эксперт.
Брутер также отметил, что американский президент понимает тактику России, но сам заинтересован в быстром и выгодном для себя результате. "Трамп понимает, что мы тянем время, но ему нужен быстрый и выгодный результат", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.
Николай Сорокин интервью - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
21 октября, 07:00
Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и ПокровскТребования России – по Украине это не наши хотелки. Это геополитическая реальность. Нам надо отодвинуть НАТО от наших границ. Да, мы совершаем тактические ошибки, но стратегически все делаем абсолютно правильно. И если у Трампа хватит политической воли, он нас поймет и выйдет с нами на соглашение
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВашингтонКиевДональд ТрампВладимир БрутерУкраина.руВладимир ЗеленскийТрамп и Зеленскийпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украинывойна на Украинезаморозка
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:47В опасности не только российские пенсионеры: как украинцы обманывают и грабят украинцев за рубежом
06:30Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость
06:12"Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине
05:50"Нужно присоединять": эксперт Брутер рассказал о неизбежной интеграции Харьковской области
05:30"Больше не уходят в самоволку — просто исчезают": Павлив о новой тенденции в рядах ВСУ
05:15"Несмотря на онкологию, соображает неплохо": Сорокин про британский след в истории с "Томагавками"
05:00"Удавка на шее государства": Маркосян о том, почему Трамп подковырнул Зеленского вопросом о туннеле
04:45Парабола "рогами вниз": эксперт о том, как разговор Путина и Трампа обнулил "хотелки" Зеленского
04:30"Трамп понимает, что мы тянем время, но ему нужен быстрый результат": Брутер о переговорах по Украине
04:15Ростислав Ищенко о ядерной эйфории: "Общество уверено, что мы-то бахнем, а по нам-то нет"
04:00"Make America Great Again": политолог объяснил, почему MAGA нужен более системный лидер
18:53Военкор Радов: российские войска наступают на ключевых направлениях Донбасса
18:36"Избивали до животного состояния, грозили изнасиловать дочь". Как СБУ избавляется от левой оппозиции
18:32Что отличает Путина от Трампа, а Россию — от США: Ищенко о сложностях в переговорах по Украине
18:25Украина на грани коллапса: оппозиционный канал предрекает скорую финансовую и военную катастрофу
18:09Удары по Киеву: поражены ключевые оборонные заводы Украины
18:04Захарова: шеф-редактор Sputnik Азербайджан освобождён и уже вылетел в Россию
18:00Пророчество раввина, экстрадиция Наумова. Итоги 25 октября
17:30Арестовано более 30 человек по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево"
17:16Reuters: США обсуждают конфискацию российских активов для помощи Украине
Лента новостейМолния