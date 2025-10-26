https://ukraina.ru/20251026/tramp-ponimaet-chto-my-tyanem-vremya-no-emu-nuzhen-bystryy-rezultat-bruter-o-peregovorakh-po-ukraine-1070430333.html

"Трамп понимает, что мы тянем время, но ему нужен быстрый результат": Брутер о переговорах по Украине

Отсутствие совместного заявления по итогам встречи с Зеленским в Вашингтоне демонстрирует отсутствие у Трампа четкого плана действий в отношении Украины и его неспособность контролировать позицию Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

Эксперт прокомментировал заявление Дональда Трампа о возможном замораживании конфликта по линии боевого соприкосновения, отметив, что президент США ранее уже отказывался от подобных идей. Однако, по мнению Брутера, главная проблема не в этом. "Главное то, что он нам ничего не может предложить и не хочет", — добавил он.Аналитик считает, что итоги вашингтонской встречи красноречиво свидетельствуют о сложившейся ситуации. "И вчерашняя встреча (переговоры Зеленского и Трампа в Вашингтоне 17 октября. — Ред.), которая закончилась без какого-либо совместного заявления, говорит о том, что он не контролирует ситуацию с той стороны", — пояснил эксперт.Брутер также отметил, что американский президент понимает тактику России, но сам заинтересован в быстром и выгодном для себя результате. "Трамп понимает, что мы тянем время, но ему нужен быстрый и выгодный результат", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.

