Сырский хочет искренности и правды, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 октября - 26.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251026/syrskiy-khochet-iskrennosti-i-pravdy-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-26-oktyabrya-1070692891.html
Сырский хочет искренности и правды, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 октября
Сырский хочет искренности и правды, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 октября - 26.10.2025 Украина.ру
Сырский хочет искренности и правды, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 октября
Главком ВСУ Александр Сырский посетил Красноармейское направление и рассказал об увиденном. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-10-26T13:18
2025-10-26T13:18
хроники
эксклюзив
вячеслав гладков
владимир путин
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
украина
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1a/1070692568_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_986d150cef311b033f1bf8baa5ef3f46.jpg
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о результатах своего визита на Красноармейское (укр. Покровское — Ред.) направление."В очередной раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Нечестность имеет слишком высокую цену – жизни наших воинов. Моё первое требование – правда, какой бы она ни была. Командир, который скрывает правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром", — написал Главком в соцсетях.Сырский рассказал, что встретился с командирами армейских корпусов, бригад, воинских частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении и непосредственно в районе Красноармейска."Актуальными остаются задачи по поиску и уничтожению отдельных вражеских диверсионных групп, уничтожение и взятие в плен противника, находящегося в окружении", – отметил он.Ранее президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединённой группировкой войск.Путину предоставили отдельный доклад по Купянскому и Красноармейскому направлениям. Ему сообщили, что в районе Купянска в окружении находятся до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а в районе Красноармейска — до 5,5 тыс..Красноармейск — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.Обстрелы и налётыУтром 26 октября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 30 БПЛА – над территорией Брянской области, 26 БПЛА – над территорией Тульской области, 7 БПЛА – над акваторией Чёрного моря, 4 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 4 БПЛА – над территорией Рязанской области, 3 БПЛА – над территорией Ростовской области, 2 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе один БПЛА, летевший на Москву, 1 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Липецкой области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 1 удар по территории этого региона России. Атака была совершена на горловском направлении. ВСУ выпустили 1 боеприпас.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 4; Саги — 4; Новая Каховка — 7; Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Каховка и Корсунка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале утром 26 октября рассказал об атаках ВСУ и об их последствиях."Очередное злодеяние киевских террористов: в Алёшках из-за обстрела погиб человек. В Новой Збурьевке Голопристанского МО вражеский дрон произвёл три сброса на автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов в больному. К счастью, медработники и водитель не пострадали. Машину можно восстановить. В Каховке удар из миномётов с правого берега Днепра повредил здание школы № 3. Также боевики ВСУ обстреляли Великую Лепетиху, Днепряны, Новую Каховку, Новую Маячку, Пролетарку, Саги", — написал Сальдо.Утром 26 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Бессоновка, Бочковка и Отрадное атакованы 5 беспилотниками. В селе Бочковка и в посёлке Октябрьский повреждены по одному легковому автомобилю", — отмечалось в сводке.Над Валуйским муниципальным округом подавлен один беспилотник. Без последствий.Над Волоконовским районом подавлен один беспилотник. Последствий нет."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Дроновка, Новостроевка-Первая и Сподарюшино, а также хутору Масычево выпущено 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, один из которых подавлен. В Грайвороне повреждены 2 легковых автомобиля и коммерческий объект, в селе Новостроевка-Первая — легковой автомобиль", — писал губернатор.В Краснояружском районе сёла Колотиловка и Репяховка атакованы 5 беспилотниками. Обошлось без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Безлюдовка, Белянка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 10 беспилотников, 7 из которых подавлены. В селе Белянка повреждён грузовой автомобиль.Позднее, в 10:55 Гладков рассказал об очередных украинских атаках."В результате очередных ударов беспилотников ВСУ погиб один мирный житель, ещё один получил ранения. В селе Илёк-Кошары Ракитянского района дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. Водитель получил тяжёлые ранения. Мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в Ракитянскую ЦРБ. Медики делали всё возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью… Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего…", — заявил губернатор.Ещё один мужчина пострадал в хуторе Масычево Грайворонского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль."У водителя минно-взрывная травма и баротравма. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 г. Белгорода, где ему оказана вся необходимая помощь. Лечение будет проходить в амбулаторных условиях. Автомобиль повреждён", — отметил Гладков.Кроме того, Белгород и Белгородский район вновь были под массированными ударами беспилотников. В Белгороде в результате падения обломков от сбитого беспилотника посечён автомобиль. В селе Нечаевка в частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор, в посёлке Октябрьский повреждена кровля сельхозпредприятия, в селе Ясные Зори — легковой автомобиль, в селе Чайки — кровля частного дома, в посёлке Майский — объект инфраструктуры.В Шебекинском округе в селе Архангельское легковой автомобиль атакован дроном — транспортное средство повреждено огнём. В селе Вознесеновка от детонации дрона повреждено ограждение сельхозпредприятия.В 12:50 Гладков сообщил о новой атаке ВСУ."ВСУ ударили по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа. Ранены десять мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних. В городскую больницу №2 г. Белгорода доставляются пять женщин и мужчина с баротравмами, различными осколочными ранениями головы и ноги. 12-летний мальчик с осколочными ранениями руки транспортируется в детскую областную клиническую больницу. В тяжёлом состоянии в областную клиническую больницу доставляется мужчина с осколочными ранениями головы и руки. Ещё двое пострадавших обследуются в Шебекинской ЦРБ: у 14-летнего мальчика множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, а также проникающее ранение живота, у мужчины — осколочное ранение ноги", — написал он в своём телеграм-канале.В посёлке в результате прилёта боеприпаса значительно повреждены два частных дома и надворная постройка. Также повреждены остекление и фасад социального объекта.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее об испытаниях ракеты "Буревестник" — в статье ""Наш бронепоезд на запасном пути". РФ провела испытания новых образцов ядерных вооружений".
https://ukraina.ru/20251026/putin-vyslushal-komanduyuschikh-i-rasskazal-o-burevestnike-glavnoe-na-utro-26-oktyabrya-1070685018.html
https://ukraina.ru/20251025/prorochestvo-ravvina-ekstraditsiya-naumova-itogi-25-oktyabrya-1070675075.html
https://ukraina.ru/20251025/udar-po-plotine-belgorodskogo-vodokhranilischa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-25-oktyabrya-1070662931.html
россия
украина
херсонская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1a/1070692568_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_01efad291c79e8e32794ac60fd759c96.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, вячеслав гладков, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, украина, херсонская область
Хроники, Эксклюзив, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Херсонская область

Сырский хочет искренности и правды, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 октября

13:18 26.10.2025
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramМадяр и Сырский
Мадяр и Сырский - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Главком ВСУ Александр Сырский посетил Красноармейское направление и рассказал об увиденном. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о результатах своего визита на Красноармейское (укр. Покровское — Ред.) направление.
"В очередной раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Нечестность имеет слишком высокую цену – жизни наших воинов. Моё первое требование – правда, какой бы она ни была. Командир, который скрывает правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром", — написал Главком в соцсетях.
Сырский рассказал, что встретился с командирами армейских корпусов, бригад, воинских частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении и непосредственно в районе Красноармейска.
"Актуальными остаются задачи по поиску и уничтожению отдельных вражеских диверсионных групп, уничтожение и взятие в плен противника, находящегося в окружении", – отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединённой группировкой войск.
Путину предоставили отдельный доклад по Купянскому и Красноармейскому направлениям. Ему сообщили, что в районе Купянска в окружении находятся до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а в районе Красноармейска — до 5,5 тыс..
Красноармейск — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
10:19
Путин выслушал командующих и рассказал о "Буревестнике". Главное на утро 26 октябряПрезидент России Владимир Путин вечером 25 октября посетил пункт управления объединённой группировкой войск
Обстрелы и налёты
Утром 26 октября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 30 БПЛА – над территорией Брянской области, 26 БПЛА – над территорией Тульской области, 7 БПЛА – над акваторией Чёрного моря, 4 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 4 БПЛА – над территорией Рязанской области, 3 БПЛА – над территорией Ростовской области, 2 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе один БПЛА, летевший на Москву, 1 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Липецкой области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 1 удар по территории этого региона России. Атака была совершена на горловском направлении. ВСУ выпустили 1 боеприпас.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории России 20 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 4; Саги — 4; Новая Каховка — 7; Каховка — 5", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Каховка и Корсунка.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале утром 26 октября рассказал об атаках ВСУ и об их последствиях.
"Очередное злодеяние киевских террористов: в Алёшках из-за обстрела погиб человек. В Новой Збурьевке Голопристанского МО вражеский дрон произвёл три сброса на автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов в больному. К счастью, медработники и водитель не пострадали. Машину можно восстановить. В Каховке удар из миномётов с правого берега Днепра повредил здание школы № 3. Также боевики ВСУ обстреляли Великую Лепетиху, Днепряны, Новую Каховку, Новую Маячку, Пролетарку, Саги", — написал Сальдо.
Андрей Наумов
Вчера, 18:00
Пророчество раввина, экстрадиция Наумова. Итоги 25 октябряГлавный днепропетровский раввин Шмуэль Каминецкий назвал дату окончания боевых действий. Госбюро расследований сообщило о возможной скорой экстрадиции экс-замглавы СБУ Андрея Наумова на Украину
Утром 26 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Бессоновка, Бочковка и Отрадное атакованы 5 беспилотниками. В селе Бочковка и в посёлке Октябрьский повреждены по одному легковому автомобилю", — отмечалось в сводке.
Над Валуйским муниципальным округом подавлен один беспилотник. Без последствий.
Над Волоконовским районом подавлен один беспилотник. Последствий нет.
"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Дроновка, Новостроевка-Первая и Сподарюшино, а также хутору Масычево выпущено 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, один из которых подавлен. В Грайвороне повреждены 2 легковых автомобиля и коммерческий объект, в селе Новостроевка-Первая — легковой автомобиль", — писал губернатор.
В Краснояружском районе сёла Колотиловка и Репяховка атакованы 5 беспилотниками. Обошлось без последствий.
В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Безлюдовка, Белянка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 10 беспилотников, 7 из которых подавлены. В селе Белянка повреждён грузовой автомобиль.
Позднее, в 10:55 Гладков рассказал об очередных украинских атаках.
"В результате очередных ударов беспилотников ВСУ погиб один мирный житель, ещё один получил ранения. В селе Илёк-Кошары Ракитянского района дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. Водитель получил тяжёлые ранения. Мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в Ракитянскую ЦРБ. Медики делали всё возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью… Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего…", — заявил губернатор.
Ещё один мужчина пострадал в хуторе Масычево Грайворонского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль.
"У водителя минно-взрывная травма и баротравма. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 г. Белгорода, где ему оказана вся необходимая помощь. Лечение будет проходить в амбулаторных условиях. Автомобиль повреждён", — отметил Гладков.
Кроме того, Белгород и Белгородский район вновь были под массированными ударами беспилотников. В Белгороде в результате падения обломков от сбитого беспилотника посечён автомобиль. В селе Нечаевка в частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор, в посёлке Октябрьский повреждена кровля сельхозпредприятия, в селе Ясные Зори — легковой автомобиль, в селе Чайки — кровля частного дома, в посёлке Майский — объект инфраструктуры.
В Шебекинском округе в селе Архангельское легковой автомобиль атакован дроном — транспортное средство повреждено огнём. В селе Вознесеновка от детонации дрона повреждено ограждение сельхозпредприятия.
плотина Белгородского водохранилища - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Вчера, 13:12
Удар по плотине Белгородского водохранилища, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 октябряУкраина нанесла удары по плотине Белгородского водохранилища. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В 12:50 Гладков сообщил о новой атаке ВСУ.
"ВСУ ударили по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа. Ранены десять мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних. В городскую больницу №2 г. Белгорода доставляются пять женщин и мужчина с баротравмами, различными осколочными ранениями головы и ноги. 12-летний мальчик с осколочными ранениями руки транспортируется в детскую областную клиническую больницу. В тяжёлом состоянии в областную клиническую больницу доставляется мужчина с осколочными ранениями головы и руки. Ещё двое пострадавших обследуются в Шебекинской ЦРБ: у 14-летнего мальчика множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, а также проникающее ранение живота, у мужчины — осколочное ранение ноги", — написал он в своём телеграм-канале.

В посёлке в результате прилёта боеприпаса значительно повреждены два частных дома и надворная постройка. Также повреждены остекление и фасад социального объекта.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Подробнее об испытаниях ракеты "Буревестник" — в статье ""Наш бронепоезд на запасном пути". РФ провела испытания новых образцов ядерных вооружений".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ХроникиЭксклюзивВячеслав ГладковВладимир ПутинАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаХерсонская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14Bild: ЕС стал одним из крупнейших торговым партнёров РФ в 2024 году
13:55Песков: говорить об отмене саммита Путина и Трампа неправильно
13:39Подоляка: операция по окружению группировки ВСУ под Покровском и Мирноградом готовилась в режиме молчания
13:22Запад, как зеркало обеспокоенной русской души
13:18Сырский хочет искренности и правды, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 октября
12:46ВДВ отражают атаки дронов и уничтожают технику противника на Запорожском направлении
12:37Львов остался без водоснабжения. Жители стоят в очередях за питьевой водой
12:17Как донести правду до жителей Украины и других стран: Кеворкян о работе ТГ-канала Украина.ру
12:00"Вокруг Булгакова": император Тив/берий и его величество
11:59День работника суда будет ежегодно отмечаться в России 5 ноября. Новости к этому часу
11:55В ДНР увеличилось число погибших в результате обстрела
11:37ВС РФ развивают наступление на нескольких участках фронта
11:34В новых регионах России создают основу для устойчивого развития: от транспорта и МЧС до школ и экономики
11:12Губернатор Херсонской области сообщил об обстановке в регионе
10:37ВС РФ поразили блиндаж и пункт дислокации ВСУ. Новости к этому часу
10:29Российские войска нанесли массированные удары по энергообъектам и военной инфраструктуре Украины
10:19Путин выслушал командующих и рассказал о "Буревестнике". Главное на утро 26 октября
10:15В Минобороны раскрыли число атак ВСУ на российские регионы
10:07В результате контратаки ВСУ у Константиновки в ДНР противник потерял штурмовую группу
10:02ПВО не сработала. Обломки сбитых дронов рухнули на жилые дома в Киеве
Лента новостейМолния