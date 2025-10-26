https://ukraina.ru/20251026/syrskiy-khochet-iskrennosti-i-pravdy-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-26-oktyabrya-1070692891.html

Сырский хочет искренности и правды, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 октября

Сырский хочет искренности и правды, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 октября - 26.10.2025 Украина.ру

Сырский хочет искренности и правды, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 октября

Главком ВСУ Александр Сырский посетил Красноармейское направление и рассказал об увиденном. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-10-26T13:18

2025-10-26T13:18

2025-10-26T13:18

хроники

эксклюзив

вячеслав гладков

владимир путин

александр сырский

вооруженные силы украины

россия

украина

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1a/1070692568_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_986d150cef311b033f1bf8baa5ef3f46.jpg

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о результатах своего визита на Красноармейское (укр. Покровское — Ред.) направление."В очередной раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Нечестность имеет слишком высокую цену – жизни наших воинов. Моё первое требование – правда, какой бы она ни была. Командир, который скрывает правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром", — написал Главком в соцсетях.Сырский рассказал, что встретился с командирами армейских корпусов, бригад, воинских частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении и непосредственно в районе Красноармейска."Актуальными остаются задачи по поиску и уничтожению отдельных вражеских диверсионных групп, уничтожение и взятие в плен противника, находящегося в окружении", – отметил он.Ранее президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединённой группировкой войск.Путину предоставили отдельный доклад по Купянскому и Красноармейскому направлениям. Ему сообщили, что в районе Купянска в окружении находятся до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а в районе Красноармейска — до 5,5 тыс..Красноармейск — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.Обстрелы и налётыУтром 26 октября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 30 БПЛА – над территорией Брянской области, 26 БПЛА – над территорией Тульской области, 7 БПЛА – над акваторией Чёрного моря, 4 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 4 БПЛА – над территорией Рязанской области, 3 БПЛА – над территорией Ростовской области, 2 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе один БПЛА, летевший на Москву, 1 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Липецкой области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 1 удар по территории этого региона России. Атака была совершена на горловском направлении. ВСУ выпустили 1 боеприпас.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 4; Саги — 4; Новая Каховка — 7; Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Каховка и Корсунка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале утром 26 октября рассказал об атаках ВСУ и об их последствиях."Очередное злодеяние киевских террористов: в Алёшках из-за обстрела погиб человек. В Новой Збурьевке Голопристанского МО вражеский дрон произвёл три сброса на автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов в больному. К счастью, медработники и водитель не пострадали. Машину можно восстановить. В Каховке удар из миномётов с правого берега Днепра повредил здание школы № 3. Также боевики ВСУ обстреляли Великую Лепетиху, Днепряны, Новую Каховку, Новую Маячку, Пролетарку, Саги", — написал Сальдо.Утром 26 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Бессоновка, Бочковка и Отрадное атакованы 5 беспилотниками. В селе Бочковка и в посёлке Октябрьский повреждены по одному легковому автомобилю", — отмечалось в сводке.Над Валуйским муниципальным округом подавлен один беспилотник. Без последствий.Над Волоконовским районом подавлен один беспилотник. Последствий нет."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Дроновка, Новостроевка-Первая и Сподарюшино, а также хутору Масычево выпущено 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, один из которых подавлен. В Грайвороне повреждены 2 легковых автомобиля и коммерческий объект, в селе Новостроевка-Первая — легковой автомобиль", — писал губернатор.В Краснояружском районе сёла Колотиловка и Репяховка атакованы 5 беспилотниками. Обошлось без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Безлюдовка, Белянка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 10 беспилотников, 7 из которых подавлены. В селе Белянка повреждён грузовой автомобиль.Позднее, в 10:55 Гладков рассказал об очередных украинских атаках."В результате очередных ударов беспилотников ВСУ погиб один мирный житель, ещё один получил ранения. В селе Илёк-Кошары Ракитянского района дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. Водитель получил тяжёлые ранения. Мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в Ракитянскую ЦРБ. Медики делали всё возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью… Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего…", — заявил губернатор.Ещё один мужчина пострадал в хуторе Масычево Грайворонского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль."У водителя минно-взрывная травма и баротравма. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 г. Белгорода, где ему оказана вся необходимая помощь. Лечение будет проходить в амбулаторных условиях. Автомобиль повреждён", — отметил Гладков.Кроме того, Белгород и Белгородский район вновь были под массированными ударами беспилотников. В Белгороде в результате падения обломков от сбитого беспилотника посечён автомобиль. В селе Нечаевка в частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор, в посёлке Октябрьский повреждена кровля сельхозпредприятия, в селе Ясные Зори — легковой автомобиль, в селе Чайки — кровля частного дома, в посёлке Майский — объект инфраструктуры.В Шебекинском округе в селе Архангельское легковой автомобиль атакован дроном — транспортное средство повреждено огнём. В селе Вознесеновка от детонации дрона повреждено ограждение сельхозпредприятия.В 12:50 Гладков сообщил о новой атаке ВСУ."ВСУ ударили по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа. Ранены десять мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних. В городскую больницу №2 г. Белгорода доставляются пять женщин и мужчина с баротравмами, различными осколочными ранениями головы и ноги. 12-летний мальчик с осколочными ранениями руки транспортируется в детскую областную клиническую больницу. В тяжёлом состоянии в областную клиническую больницу доставляется мужчина с осколочными ранениями головы и руки. Ещё двое пострадавших обследуются в Шебекинской ЦРБ: у 14-летнего мальчика множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, а также проникающее ранение живота, у мужчины — осколочное ранение ноги", — написал он в своём телеграм-канале.В посёлке в результате прилёта боеприпаса значительно повреждены два частных дома и надворная постройка. Также повреждены остекление и фасад социального объекта.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее об испытаниях ракеты "Буревестник" — в статье ""Наш бронепоезд на запасном пути". РФ провела испытания новых образцов ядерных вооружений".

https://ukraina.ru/20251026/putin-vyslushal-komanduyuschikh-i-rasskazal-o-burevestnike-glavnoe-na-utro-26-oktyabrya-1070685018.html

https://ukraina.ru/20251025/prorochestvo-ravvina-ekstraditsiya-naumova-itogi-25-oktyabrya-1070675075.html

https://ukraina.ru/20251025/udar-po-plotine-belgorodskogo-vodokhranilischa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-25-oktyabrya-1070662931.html

россия

украина

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, вячеслав гладков, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, украина, херсонская область