В пикировании разгоняется до 700 километров: Алехин про новые возможности дронов "Герань-3"

Новые дроны "Герань-3" с скоростью 700 км/ч и мощной боевой частью вынуждают ВСУ тратить на перехват дефицитные ЗРК, что значительно осложняет работу ПВО противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Эксперт сообщил, что на днях ВС РФ нанесли удары по энергетическим объектам Харькова и области с применением усовершенствованных БПЛА. "По некоторым данным, ВС РФ применила минувшей ночью удары по энергетическим объектам Харькова и области беспилотники самолетного типа "Герань-3", — рассказал Алехин.Эксперт подробно описал новые тактико-технические характеристики дрона. "Главной особенностью нового типа БЛА является турбореактивный двигатель, позволяющий ему развивать крейсерскую скорость до 600 км/ч и в пикировании разгоняться до 700 км/ч", — отметил полковник. Он подчеркнул, что повышение скорости полета значительно осложняет работу вооруженных стрелковым орудием мобильных огневых групп ВСУ."Это вынуждает противника задействовать дефицитные ЗРК средней и малой дальности", — заявил Алехин. Он также добавил, что установка нового двигателя позволила увеличить массу боевой части дрона до 250-300 килограмм. "Ее мощность стала сравнима с таковой у крылатых ракет при гораздо меньших затратах на производство", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.

