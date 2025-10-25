В пикировании разгоняется до 700 километров: Алехин про новые возможности дронов "Герань-3" - 25.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251025/v-pikirovanii-razgonyaetsya-do-700-kilometrov-alekhin-pro-novye-vozmozhnosti-dronov-geran-3-1070510924.html
В пикировании разгоняется до 700 километров: Алехин про новые возможности дронов "Герань-3"
В пикировании разгоняется до 700 километров: Алехин про новые возможности дронов "Герань-3" - 25.10.2025 Украина.ру
В пикировании разгоняется до 700 километров: Алехин про новые возможности дронов "Герань-3"
Новые дроны "Герань-3" с скоростью 700 км/ч и мощной боевой частью вынуждают ВСУ тратить на перехват дефицитные ЗРК, что значительно осложняет работу ПВО противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-10-25T04:30
2025-10-25T04:30
новости
россия
харьков
геннадий алехин
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
герань
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065931205_0:25:800:475_1920x0_80_0_0_a6e2dccc5e968612324cb2959856ad26.jpg
Эксперт сообщил, что на днях ВС РФ нанесли удары по энергетическим объектам Харькова и области с применением усовершенствованных БПЛА. "По некоторым данным, ВС РФ применила минувшей ночью удары по энергетическим объектам Харькова и области беспилотники самолетного типа "Герань-3", — рассказал Алехин.Эксперт подробно описал новые тактико-технические характеристики дрона. "Главной особенностью нового типа БЛА является турбореактивный двигатель, позволяющий ему развивать крейсерскую скорость до 600 км/ч и в пикировании разгоняться до 700 км/ч", — отметил полковник. Он подчеркнул, что повышение скорости полета значительно осложняет работу вооруженных стрелковым орудием мобильных огневых групп ВСУ."Это вынуждает противника задействовать дефицитные ЗРК средней и малой дальности", — заявил Алехин. Он также добавил, что установка нового двигателя позволила увеличить массу боевой части дрона до 250-300 килограмм. "Ее мощность стала сравнима с таковой у крылатых ракет при гораздо меньших затратах на производство", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251017/nakhodyat-dvizhuschiesya-obekty-orlov-raskryl-kak-gerani-s-mesh-setyami-vyzhigayut-lokomotivy--1070205857.html
россия
харьков
харьковская область
харьковскийфронт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065931205_67:0:734:500_1920x0_80_0_0_cd337bb7468175f4ff3a5c8dfbc2640e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, геннадий алехин, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, герань, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, главные новости, новости россии, харьковская область, харьковскийфронт, война на украине, новости украины
Новости, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Герань, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Главные новости, новости России, Харьковская область, ХарьковскийФронт, война на Украине, Новости Украины

В пикировании разгоняется до 700 километров: Алехин про новые возможности дронов "Герань-3"

04:30 25.10.2025
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
- РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
Читать в
ДзенTelegram
Новые дроны "Герань-3" с скоростью 700 км/ч и мощной боевой частью вынуждают ВСУ тратить на перехват дефицитные ЗРК, что значительно осложняет работу ПВО противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Эксперт сообщил, что на днях ВС РФ нанесли удары по энергетическим объектам Харькова и области с применением усовершенствованных БПЛА. "По некоторым данным, ВС РФ применила минувшей ночью удары по энергетическим объектам Харькова и области беспилотники самолетного типа "Герань-3", — рассказал Алехин.
Эксперт подробно описал новые тактико-технические характеристики дрона. "Главной особенностью нового типа БЛА является турбореактивный двигатель, позволяющий ему развивать крейсерскую скорость до 600 км/ч и в пикировании разгоняться до 700 км/ч", — отметил полковник.
Он подчеркнул, что повышение скорости полета значительно осложняет работу вооруженных стрелковым орудием мобильных огневых групп ВСУ.
"Это вынуждает противника задействовать дефицитные ЗРК средней и малой дальности", — заявил Алехин. Он также добавил, что установка нового двигателя позволила увеличить массу боевой части дрона до 250-300 килограмм. "Ее мощность стала сравнима с таковой у крылатых ракет при гораздо меньших затратах на производство", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по депо «Укрзализныци» в Одессе, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
17 октября, 04:45
Находят "движущиеся объекты": Орлов раскрыл, как "Герани" с Mesh-сетями выжигают локомотивы Успех российских БПЛА в охоте на украинские локомотивы достигнут благодаря внедрению современных технологий в дроны "Герань". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияХарьковГеннадий АлехинВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраина.руГераньСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияГлавные новостиновости РоссииХарьковская областьХарьковскийФронтвойна на УкраинеНовости Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15Человечество потеряло страх: Ищенко рассказал, почему мир приблизился к ядерной войне
05:00"С ним можно иметь дело": политолог сравнил прагматичность Трампа и европейскую бюрократию
04:45Данилов: Трамп играет непростую партию, потому что находится под давлением союзников из ЕС
04:30В пикировании разгоняется до 700 километров: Алехин про новые возможности дронов "Герань-3"
04:15Эксперт о синхронных санкциях США и ЕС: Это не согласованность, а конъюнктурное совпадение
04:12Губернатор назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО
04:00Данилов: Трамп открещивается от ударов, так как не может разрушить тонкую игру американского ВПК
03:56Силы ПВО сбили несколько украинских БПЛА, прорывавшихся к Москве и Петербургу. Другие регионы
03:20У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7. Афтершоки на Камчатке
02:43Краткая информационная сводка за 24 октября от канала Украина.ру
02:06Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине. Другие заявления Дмитриева в США
01:23От Петербурга до Краснодарского края. Сводка угроз украинских БПЛА по регионам России к этому часу
00:54"Дневник Десантника" докладывает о продвижении российской армии за 24 октября
00:31Президента Румынии освистали из-за поддержки Украины
00:07Силы ПВО уничтожили над регионами России 21 украинский БПЛА
23:41Украинская пропаганда пытается оправдать удары по гражданским объектам в Харькове
23:37Символичный хаос: на улице УПА* в Полтаве образовалась "вечная" свалка, которую не могут устранить
23:30Премьер-министр Фицо отказался подписывать кредитные гарантии для Украины. Главные новости к 23:30
23:21Освобождение Родинского открывает новые возможности для наступления на Покровск и Доброполье
22:55Российские войска устанавливают полный контроль над северной частью Красноармейска
Лента новостейМолния