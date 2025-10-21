Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой - 21.10.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой - 21.10.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-10-21T15:43
2025-10-21T16:05
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg
Штурмовые группы российской армии активно и скрытно продвигаются в городских кварталах Купянска. В ходе боестолкновений штурмовики используют комбинированную маскировку: непогоду (дожди, туман), а также дымовые завесы. В ночное время — это особенно эффективно, поскольку тепловизоры беспилотников не способны различить как выхлопы газов бронетехники, так и теплоизлучение бойцов. Но погода с пониженной видимостью в большей степени помогает маскировке российской бронетехники, которая поддерживает плотным огнем действия штурмовых групп. Учитывается также пожухлая листва и участки болотистой местности у реки Оскол для дальнейшего продвижения и маскировки.К исходу минувших суток армейские подразделения группировки войск "Запад" уверенно контролируют северную часть Купянска с высотной застройкой, проламывая очаговые оборонительные линии противника уже в центральной части города. Несмотря на отчаянные попытки сопротивляться и проводить контратаки, украинские подразделения попадают под мощные огневые удары ствольной артиллерии, РСЗО, огнеметных систем ВС РФ.Это дает возможность нашим штурмовикам осуществлять прорывные действия в южную часть города, а также маневрировать на восточном берегу реки Оскол. На этом участке противнику не удается остановить продвижение наших войск вдоль железной дороги возле Степной Новоселовки и оказывать серьезное сопротивление на левобережье Купянска. Опорные пункты, районы и узлы обороны ВСУ постоянно бомбардируются ФАБами, наносятся удары беспилотниками "Ланцет" и "Орлан". Наши войска умело используют прорехи и пробелы в обороне противника, который несет существенные потери в живой силе и технике, нуждается в резервах и пополнении.В последние дни все чаще в официальных сводках Минобороны РФ, в сообщениях с мест стали мелькать населенные пункты в тыловых районах Харьковской области. К примеру, Изюм, Балаклея, Лозовая, не говоря уже о Чугуеве. Именно отсюда идет основная подпитка сил и средств для обороняющихся войск украинской армии на Купянском направлении, по линии Волчанск-Липцы, а также в направлении Краматорск-Славянск(ДНР). Интенсивное огневое воздействие артиллерии и удары армейской авиации обеспечили продвижение подразделений 20-й армии группировки войск "Запад" широким фронтом до 10 км, тем самым улучшив тактическое положение для дальнейших действий по блокированию дороги Александровка — Коровий Яр. Также наши бойцы расширили зону контроля в лесном массиве от раннего продвижения вдоль грунтовой дороги Масляковка-Кировск.После освобождения населенного пункта Дерилово и прорыва в Новоселовку, командование ВСУ вынужденно в срочном порядке перебрасывать свои подразделения из Краснолиманского "кармана" (восточнее реки Северский Донец) на Изюмский рубеж обороны в районе Студенка, Яремовки, Оскола и Яцковки.По данным украинских правоохранителей, в райцентр Лозовая прилетела российская управляемая авиабомба УМПБ-5Р.Это высокоточный боеприпас нового поколения, оснащенный реактивным ускорителем и складными крыльями. Подобно американской GLSDB, УМПБ-5 может запускаться с земли, при помощи РСЗО "Торнадо-С". Боевая часть УМПБ унифицирована с ФАБ-250. Система наведения спутниковая, с использованием GPS/ГЛОНАСС. Дальность полета составила более 130 километров. Прилет такой умной бомбы - тревожный сигнал для ВСУ в Лозовой. Город является стратегически важным железнодорожным узлом, через который идет снабжение войск на харьковском и донецком направлениях. В частности, восточная ветка из Лозовой идет к Славянску. Накануне ВС РФ обрезали западный маршрут снабжения этого города, ворвавшись в Красный Лиман.По некоторым данным ВС РФ применила минувшей ночью удары по энергетическим объектам Харькова и области беспилотники самолетного типа "Герань-3". Главной особенностью нового типа БЛА является турбореактивный двигатель, позволяющий ему развивать крейсерскую скорость до 600 км/ч и в пикировании разгоняться до 700 км/ч. Повышение скорости полета значительно осложняет работу вооруженных стрелковым орудием мобильных огневых групп ВСУ. Это вынуждает противника задействовать дефицитные ЗРК средней и малой дальности. Установка нового двигателя позволила также увеличить массу боевой части дрона до 250-300 килограмм. Ее мощность стала сравнима с таковой у крылатых ракет при гораздо меньших затратах на производство.Залужный указал на туманность гарантий Запада по поддержке Украины. Подробнее — в материале Туманные гарантии Запада, провалы ВСУ, жесткая правда Трампа. Хроника событий на 13:00 21 октября.
Украина.ру
2025
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой

15:43 21.10.2025 (обновлено: 16:05 21.10.2025)
 
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Штурмовые группы российской армии активно и скрытно продвигаются в городских кварталах Купянска. В ходе боестолкновений штурмовики используют комбинированную маскировку: непогоду (дожди, туман), а также дымовые завесы. В ночное время — это особенно эффективно, поскольку тепловизоры беспилотников не способны различить как выхлопы газов бронетехники, так и теплоизлучение бойцов. Но погода с пониженной видимостью в большей степени помогает маскировке российской бронетехники, которая поддерживает плотным огнем действия штурмовых групп. Учитывается также пожухлая листва и участки болотистой местности у реки Оскол для дальнейшего продвижения и маскировки.
К исходу минувших суток армейские подразделения группировки войск "Запад" уверенно контролируют северную часть Купянска с высотной застройкой, проламывая очаговые оборонительные линии противника уже в центральной части города. Несмотря на отчаянные попытки сопротивляться и проводить контратаки, украинские подразделения попадают под мощные огневые удары ствольной артиллерии, РСЗО, огнеметных систем ВС РФ.
Это дает возможность нашим штурмовикам осуществлять прорывные действия в южную часть города, а также маневрировать на восточном берегу реки Оскол. На этом участке противнику не удается остановить продвижение наших войск вдоль железной дороги возле Степной Новоселовки и оказывать серьезное сопротивление на левобережье Купянска. Опорные пункты, районы и узлы обороны ВСУ постоянно бомбардируются ФАБами, наносятся удары беспилотниками "Ланцет" и "Орлан". Наши войска умело используют прорехи и пробелы в обороне противника, который несет существенные потери в живой силе и технике, нуждается в резервах и пополнении.
В последние дни все чаще в официальных сводках Минобороны РФ, в сообщениях с мест стали мелькать населенные пункты в тыловых районах Харьковской области. К примеру, Изюм, Балаклея, Лозовая, не говоря уже о Чугуеве. Именно отсюда идет основная подпитка сил и средств для обороняющихся войск украинской армии на Купянском направлении, по линии Волчанск-Липцы, а также в направлении Краматорск-Славянск(ДНР). Интенсивное огневое воздействие артиллерии и удары армейской авиации обеспечили продвижение подразделений 20-й армии группировки войск "Запад" широким фронтом до 10 км, тем самым улучшив тактическое положение для дальнейших действий по блокированию дороги Александровка — Коровий Яр. Также наши бойцы расширили зону контроля в лесном массиве от раннего продвижения вдоль грунтовой дороги Масляковка-Кировск.
После освобождения населенного пункта Дерилово и прорыва в Новоселовку, командование ВСУ вынужденно в срочном порядке перебрасывать свои подразделения из Краснолиманского "кармана" (восточнее реки Северский Донец) на Изюмский рубеж обороны в районе Студенка, Яремовки, Оскола и Яцковки.
По данным украинских правоохранителей, в райцентр Лозовая прилетела российская управляемая авиабомба УМПБ-5Р.Это высокоточный боеприпас нового поколения, оснащенный реактивным ускорителем и складными крыльями. Подобно американской GLSDB, УМПБ-5 может запускаться с земли, при помощи РСЗО "Торнадо-С". Боевая часть УМПБ унифицирована с ФАБ-250. Система наведения спутниковая, с использованием GPS/ГЛОНАСС. Дальность полета составила более 130 километров. Прилет такой умной бомбы - тревожный сигнал для ВСУ в Лозовой. Город является стратегически важным железнодорожным узлом, через который идет снабжение войск на харьковском и донецком направлениях. В частности, восточная ветка из Лозовой идет к Славянску. Накануне ВС РФ обрезали западный маршрут снабжения этого города, ворвавшись в Красный Лиман.
По некоторым данным ВС РФ применила минувшей ночью удары по энергетическим объектам Харькова и области беспилотники самолетного типа "Герань-3". Главной особенностью нового типа БЛА является турбореактивный двигатель, позволяющий ему развивать крейсерскую скорость до 600 км/ч и в пикировании разгоняться до 700 км/ч. Повышение скорости полета значительно осложняет работу вооруженных стрелковым орудием мобильных огневых групп ВСУ. Это вынуждает противника задействовать дефицитные ЗРК средней и малой дальности. Установка нового двигателя позволила также увеличить массу боевой части дрона до 250-300 килограмм. Ее мощность стала сравнима с таковой у крылатых ракет при гораздо меньших затратах на производство.
Залужный указал на туманность гарантий Запада по поддержке Украины. Подробнее — в материале Туманные гарантии Запада, провалы ВСУ, жесткая правда Трампа. Хроника событий на 13:00 21 октября.
