Цивилизованный и безопасный Запад: украинцев продолжают убивать в Европе и США
Цивилизованный и безопасный Запад: украинцев продолжают убивать в Европе и США
Запад лихорадит от насильственных преступлений. Их жертвами становятся и украинцы
2025-10-25T06:21
2025-10-25T06:21
В Дублине предъявили обвинение 17-летнему сомалийцу, убившему своего украинского сверстника Вадима Давиденко в центре для беженцев. Во время обвинения в зале Дублинского окружного суда присутствовал представитель Агентства по делам детей и семьи (Tusla), сомалийский переводчик, сам обвиняемый и полицейские.Как заявил детектив-сержант, сомалиец не ответил, когда ему зачитали обвинение. Его адвокат не подавал ходатайство об освобождении под залог, однако попросил, чтобы его клиент получил срочную психиатрическую и медицинскую помощь.Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что "шокирован и расстроен" убийством молодого украинца. Он указал, что мыслями он "с семьёй погибшего и с теми, кто получил ранения во время инцидента".Позднее министр по делам детей Норма Фоли также выразила свои соболезнования, призвав к сотрудничеству с полицией."Я выражаю искренние соболезнования семье молодого человека. Моим абсолютным приоритетом является безопасность и благополучие всех участников инцидента и тех, кто о них заботится. Я осознаю, что обстоятельства инцидента расследует Национальная полиция, и я призываю к полному сотрудничеству с ней в этом расследовании", — указала она.Вице-премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал случившееся несправедливым, отметив также, что "сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на благополучии и безопасности молодых людей и персонала заведения".Что же именно произошло в приюте на севере Дублина?"Мать просила его вернуться"Погибший в Ирландии молодой киевлянин был очень добрым, вспоминает его родственник Влад Гришко."Ему было всего 17, он только окончил школу и уехал искать лучшую жизнь в Ирландию. Он был добрым, очень умным и воспитанным, очень справедливым", — написал он в соцсетях.По словам родных, Вадим несколько месяцев он ухаживал за онкобольной бабушкой.В Ирландию он спешно отправился, хотя, потерпи Давиденко ещё две недели и один день, в приют бы его не определили. Но он спешил на "зелёный остров" наперекор всему — тому была веская причина."Вадик опоздал на рейс до Дублина из Польши, и мать просила его вернуться, видимо, что-то предчувствовала. Но Вадик решил во что бы то стало добраться до Ирландии — он мечтал выучиться в местном вузе на айтишника, специалиста по кибербезопасности. 1 ноября ему должно было исполниться 18 лет, поэтому семья решила перестраховаться на случай, если границы опять закроют для всех, кому уже 18", — рассказал украинскому изданию "Страна" друг семьи.Так как Давиденко прилетел один, его, как пока ещё несовершеннолетнего, поселили в центре для беженцев. Во временное жильё его планировали перевести через две недели после достижения совершеннолетия.В апартаментах в комплексе Grattan Wood под эгидой Tusla в эти дни поселили четверых беженцев-подростков, которые прибыли в страну без взрослых. В 11 утра 15 октября на общей кухне апартаментов и произошла трагедия."По данным наших источников в полиции, ссора между парнями из Сомали и Украины могла произойти из-за еды. Украинец готовил на завтрак яичницу с беконом, что возмутило сомалийца, который по религиозным убеждениям не употребляет свинину. Сомалиец напал на украинца с кухонным ножом и просто искромсал парня, выколол ему глаза. Тот пытался отбиваться как мог, на руках у него остались многочисленные раны, как и на голове, и на груди", — рассказал "Стране" ирландский журналист Стивен Хэнд.Убийца попытался напасть ещё на одного соседа, но получил отпор. Также сомалиец ранил сотрудницу центра, которая попыталась его остановить, а затем причинил себе увечья. По прибытии полиции подросток заперся в ванной. Полицейским удалось обезвредить убийцу. Семья погибшего украинца объявила сбор на похороны. Расходы на переправку тела взяла на себя Ирландия.Главред издания "Регнум", член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Марина Ахмедова обратила внимание на ряд аспектов произошедшего."Парня очень жаль. Однако, как и в случае с Заруцкой, заколотой в американском метро, это не просто криминальная история. Заруцкая стала жертвой BLM, набравшего опасные обороты. А вот Вадим Давиденко стал жертвой европейской миграционной политики. Когда в страну рвутся люди, которым даже в голову не приходит, что они едут в другую культуру, и им придётся её уважать. Некоторые из них настолько тёмные, что бекон на кухне в европейской стране вызывает у них такой праведный гнев и шок, что они хватаются за нож и выкалывают людям глаза", — отметила она.Случай украинки Ирины Заруцкой, о котором напомнила Ахмедова, в своё время всколыхнул США.Что произошло в Соединённых Штатах22 августа в вагоне поезда в Шарлотте, что в Северной Каролине, 34-летний безработный афроамериканец Декарлос Браун-младший напал на сидевшую перед ним 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую. Браун-младший трижды ударил её ножом, в т. ч. и в шею.На выходе из поезда его задержали. Самого Брауна-младшего ранее неоднократно арестовывали и судили, в частности, за грабёж с применением опасного оружия, проникновение со взломом и кражу, а также за нападение. Ту поездку Браун-младший совершал без билета.Убитая им украинка приехала в США с мамой, братом и сестрой после начала СВО. В США Заруцкая занималась волонтёрством, училась, работала в магазине одежды и пиццерии.Видео с убийством Заруцкой завирусилось в соцсетях. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования погибшей. Примечательно, что об убийстве Заруцкой в соцсетях перед своей гибелью писал и американский политический активист Чарли Кирк."Если мы хотим перемен, то на 100 % необходимо политизировать бессмысленное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила дикому монстру с 14 предыдущими преступлениями оставаться на свободе и выйти на улицу, чтобы убить её", — написал он.Это было его последней записью в соцсетях.Кирк и другие сторонники Трампа обратили внимание на то, что либеральные СМИ замалчивали трагедию, несмотря на то что в американских социальных сетях видео набрало много просмотров и вызвало ожесточённую полемику.Поначалу молчали и власти Украины.Лишь после того как на произошедшее обратил внимание Трамп, появились соболезнования и от украинских официальных лиц. При этом сначала отца погибшей не захотели выпускать из страны. Но как только об этом стало известно за рубежом, что вызвало осуждение, отца Заруцкой отпустили на прощание с дочерью.Осенью, 5 октября, власти штата Северная Каролина приняли "закон Ирины", который ужесточает условия освобождения под залог для рецидивистов.Роковая ГерманияЗа 11 дней до убийства Заруцкой в США через океан — во Фридланде, что в Нижней Саксонии — 31-летний беженец из Ирака Мухаммад силой толкнул 16-летнюю украинку Лиану Кассай под проезжающий поезд. Девушка погибла.Семья Кассай летом 2022 года бежала из Мариуполя в Гайследен, где её сначала приютили в здании пожарной охраны. Отец и мать девушки смогли устроиться на работу, её братья посещали школу и детский сад.В момент гибели Кассай разговаривала с дедушкой по телефону, он понял, что что-то произошло, и сразу же позвóнил родителям внучки. Когда те с полицией и врачами прибыли на станцию, девушка умерла.Иракца задержали, но затем отпустили из-за вероятности несчастного случая. Однако затем ДНК-экспертиза нашла следы мужчины на теле Кассай, подозреваемого арестовали. Мухаммада поместили в психиатрическую клинику.Примечательно, что его ходатайство о предоставлении убежища было отклонено ещё в декабре 2022 года. Его должны были депортировать в Литву, куда он впервые въехал в ЕС. Беженец обжаловал решение, и ему было разрешено остаться. В феврале 2025 года Административный суд Гёттингена окончательно отклонил его жалобу.В июле 2025 года ведомство по делам иностранцев ходатайствовало о задержании мужчины с целью его депортации. Однако земельный суд Ганновера отклонил ходатайство.За полтора года до убийства Кассай в Германии погибли два других молодых украинца. 10 февраля 2024 года двое украинских баскетболистов из дюссельдорфской команды ART Giants — 17-летний Владимир Ермаков и 18-летний Артём Козаченко, ехали в автобусе, где встретили группу из четырёх молодых людей: двух сирийцев, немца турецкого происхождения и ещё одного молодого человека, у которого, как выяснилось позже, есть не только немецкий, но и греческий паспорт.Четвёрка затеяла ссору, а затем, когда баскетболисты вышли на главном вокзале Оберхаузена, напала на украинцев. От полученных ножевых ранений Ермаков умер в тот же вечер во время неотложной операции в больнице. Спустя девять дней Козаченко скончался от септической полиорганной недостаточности.У троих из четырёх убийц уже были проблемы с законом. Как выяснилось, они изначально решили с кем-то поссориться и подраться в тот вечер.Несмотря на все эти случаи, украинская молодёжь всё так же стремится за границу. В октябре этого года в МВД Германии сообщили, что количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет включительно резко увеличилось с августа."Резко увеличилось число молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, ищущих защиты. Снятие запрета на выезд для этой группы привело к увеличению числа заявлений о предоставлении убежища примерно с 100 в неделю до вступления постановления в силу до примерно 1000 в неделю в настоящее время", — сообщили издания медиагруппы Funke со ссылкой на МВД Германии.По данным издания, в мае через регистрационную систему Free был распределён 7961 украинец, в августе — уже 11 277, а в сентябре — 18 755. По данным министерства внутренних дел ФРГ, с начала октября по 5 октября включительно было распределено 2 тысячи человек.Несмотря на все угрозы на Западе, украинцы — и млад, и стар — понимают, что на Украине ещё опаснее.Читайте также: "Невероятный апгрейд". Какой будет Украина без украинцев
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Ситуация у клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Запад лихорадит от насильственных преступлений. Их жертвами становятся и украинцы
В Дублине предъявили обвинение 17-летнему сомалийцу, убившему своего украинского сверстника Вадима Давиденко в центре для беженцев. Во время обвинения в зале Дублинского окружного суда присутствовал представитель Агентства по делам детей и семьи (Tusla), сомалийский переводчик, сам обвиняемый и полицейские.
Как заявил детектив-сержант, сомалиец не ответил, когда ему зачитали обвинение. Его адвокат не подавал ходатайство об освобождении под залог, однако попросил, чтобы его клиент получил срочную психиатрическую и медицинскую помощь.
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что "шокирован и расстроен" убийством молодого украинца. Он указал, что мыслями он "с семьёй погибшего и с теми, кто получил ранения во время инцидента".
Позднее министр по делам детей Норма Фоли также выразила свои соболезнования, призвав к сотрудничеству с полицией.
"Я выражаю искренние соболезнования семье молодого человека. Моим абсолютным приоритетом является безопасность и благополучие всех участников инцидента и тех, кто о них заботится. Я осознаю, что обстоятельства инцидента расследует Национальная полиция, и я призываю к полному сотрудничеству с ней в этом расследовании", — указала она.
Вице-премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал случившееся несправедливым, отметив также, что "сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на благополучии и безопасности молодых людей и персонала заведения".
Что же именно произошло в приюте на севере Дублина?
"Мать просила его вернуться"
Погибший в Ирландии молодой киевлянин был очень добрым, вспоминает его родственник Влад Гришко.
"Ему было всего 17, он только окончил школу и уехал искать лучшую жизнь в Ирландию. Он был добрым, очень умным и воспитанным, очень справедливым", — написал он в соцсетях.
По словам родных, Вадим несколько месяцев он ухаживал за онкобольной бабушкой.
В Ирландию он спешно отправился, хотя, потерпи Давиденко ещё две недели и один день, в приют бы его не определили. Но он спешил на "зелёный остров" наперекор всему — тому была веская причина.
"Вадик опоздал на рейс до Дублина из Польши, и мать просила его вернуться, видимо, что-то предчувствовала. Но Вадик решил во что бы то стало добраться до Ирландии — он мечтал выучиться в местном вузе на айтишника, специалиста по кибербезопасности. 1 ноября ему должно было исполниться 18 лет, поэтому семья решила перестраховаться на случай, если границы опять закроют для всех, кому уже 18", — рассказал украинскому изданию "Страна" друг семьи.
Так как Давиденко прилетел один, его, как пока ещё несовершеннолетнего, поселили в центре для беженцев. Во временное жильё его планировали перевести через две недели после достижения совершеннолетия.
В апартаментах в комплексе Grattan Wood под эгидой Tusla в эти дни поселили четверых беженцев-подростков, которые прибыли в страну без взрослых. В 11 утра 15 октября на общей кухне апартаментов и произошла трагедия.
"По данным наших источников в полиции, ссора между парнями из Сомали и Украины могла произойти из-за еды. Украинец готовил на завтрак яичницу с беконом, что возмутило сомалийца, который по религиозным убеждениям не употребляет свинину. Сомалиец напал на украинца с кухонным ножом и просто искромсал парня, выколол ему глаза. Тот пытался отбиваться как мог, на руках у него остались многочисленные раны, как и на голове, и на груди", — рассказал "Стране" ирландский журналист Стивен Хэнд.
Убийца попытался напасть ещё на одного соседа, но получил отпор. Также сомалиец ранил сотрудницу центра, которая попыталась его остановить, а затем причинил себе увечья. По прибытии полиции подросток заперся в ванной. Полицейским удалось обезвредить убийцу. Семья погибшего украинца объявила сбор на похороны. Расходы на переправку тела взяла на себя Ирландия.
Главред издания "Регнум", член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Марина Ахмедова обратила внимание на ряд аспектов произошедшего.
"Парня очень жаль. Однако, как и в случае с Заруцкой, заколотой в американском метро, это не просто криминальная история. Заруцкая стала жертвой BLM, набравшего опасные обороты. А вот Вадим Давиденко стал жертвой европейской миграционной политики. Когда в страну рвутся люди, которым даже в голову не приходит, что они едут в другую культуру, и им придётся её уважать. Некоторые из них настолько тёмные, что бекон на кухне в европейской стране вызывает у них такой праведный гнев и шок, что они хватаются за нож и выкалывают людям глаза", — отметила она.
Случай украинки Ирины Заруцкой, о котором напомнила Ахмедова, в своё время всколыхнул США.
Что произошло в Соединённых Штатах
22 августа в вагоне поезда в Шарлотте, что в Северной Каролине, 34-летний безработный афроамериканец Декарлос Браун-младший напал на сидевшую перед ним 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую. Браун-младший трижды ударил её ножом, в т. ч. и в шею.
На выходе из поезда его задержали. Самого Брауна-младшего ранее неоднократно арестовывали и судили, в частности, за грабёж с применением опасного оружия, проникновение со взломом и кражу, а также за нападение. Ту поездку Браун-младший совершал без билета.
Убитая им украинка приехала в США с мамой, братом и сестрой после начала СВО. В США Заруцкая занималась волонтёрством, училась, работала в магазине одежды и пиццерии.
Видео с убийством Заруцкой завирусилось в соцсетях. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования погибшей. Примечательно, что об убийстве Заруцкой в соцсетях перед своей гибелью писал и американский политический активист Чарли Кирк.
"Если мы хотим перемен, то на 100 % необходимо политизировать бессмысленное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила дикому монстру с 14 предыдущими преступлениями оставаться на свободе и выйти на улицу, чтобы убить её", — написал он.
Это было его последней записью в соцсетях.
Кирк и другие сторонники Трампа обратили внимание на то, что либеральные СМИ замалчивали трагедию, несмотря на то что в американских социальных сетях видео набрало много просмотров и вызвало ожесточённую полемику.
Поначалу молчали и власти Украины.
Лишь после того как на произошедшее обратил внимание Трамп, появились соболезнования и от украинских официальных лиц. При этом сначала отца погибшей не захотели выпускать из страны. Но как только об этом стало известно за рубежом, что вызвало осуждение, отца Заруцкой отпустили на прощание с дочерью.
Осенью, 5 октября, власти штата Северная Каролина приняли "закон Ирины", который ужесточает условия освобождения под залог для рецидивистов.
Роковая Германия
За 11 дней до убийства Заруцкой в США через океан — во Фридланде, что в Нижней Саксонии — 31-летний беженец из Ирака Мухаммад силой толкнул 16-летнюю украинку Лиану Кассай под проезжающий поезд. Девушка погибла.
Семья Кассай летом 2022 года бежала из Мариуполя в Гайследен, где её сначала приютили в здании пожарной охраны. Отец и мать девушки смогли устроиться на работу, её братья посещали школу и детский сад.
В момент гибели Кассай разговаривала с дедушкой по телефону, он понял, что что-то произошло, и сразу же позвóнил родителям внучки. Когда те с полицией и врачами прибыли на станцию, девушка умерла.
Иракца задержали, но затем отпустили из-за вероятности несчастного случая. Однако затем ДНК-экспертиза нашла следы мужчины на теле Кассай, подозреваемого арестовали. Мухаммада поместили в психиатрическую клинику.
Примечательно, что его ходатайство о предоставлении убежища было отклонено ещё в декабре 2022 года. Его должны были депортировать в Литву, куда он впервые въехал в ЕС. Беженец обжаловал решение, и ему было разрешено остаться. В феврале 2025 года Административный суд Гёттингена окончательно отклонил его жалобу.
В июле 2025 года ведомство по делам иностранцев ходатайствовало о задержании мужчины с целью его депортации. Однако земельный суд Ганновера отклонил ходатайство.
За полтора года до убийства Кассай в Германии погибли два других молодых украинца. 10 февраля 2024 года двое украинских баскетболистов из дюссельдорфской команды ART Giants — 17-летний Владимир Ермаков и 18-летний Артём Козаченко, ехали в автобусе, где встретили группу из четырёх молодых людей: двух сирийцев, немца турецкого происхождения и ещё одного молодого человека, у которого, как выяснилось позже, есть не только немецкий, но и греческий паспорт.
Четвёрка затеяла ссору, а затем, когда баскетболисты вышли на главном вокзале Оберхаузена, напала на украинцев. От полученных ножевых ранений Ермаков умер в тот же вечер во время неотложной операции в больнице. Спустя девять дней Козаченко скончался от септической полиорганной недостаточности.
У троих из четырёх убийц уже были проблемы с законом. Как выяснилось, они изначально решили с кем-то поссориться и подраться в тот вечер.
Несмотря на все эти случаи, украинская молодёжь всё так же стремится за границу. В октябре этого года в МВД Германии сообщили, что количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет включительно резко увеличилось с августа.
"Резко увеличилось число молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, ищущих защиты. Снятие запрета на выезд для этой группы привело к увеличению числа заявлений о предоставлении убежища примерно с 100 в неделю до вступления постановления в силу до примерно 1000 в неделю в настоящее время", — сообщили издания медиагруппы Funke со ссылкой на МВД Германии.
По данным издания, в мае через регистрационную систему Free был распределён 7961 украинец, в августе — уже 11 277, а в сентябре — 18 755. По данным министерства внутренних дел ФРГ, с начала октября по 5 октября включительно было распределено 2 тысячи человек.
Несмотря на все угрозы на Западе, украинцы — и млад, и стар — понимают, что на Украине ещё опаснее.
Читайте также: "Невероятный апгрейд". Какой будет Украина без украинцев
