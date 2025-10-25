"Трамп становится президентом мира": Брутер о том, как урегулирование ситуации на Украине ослабит ЕС
Потенциальная договоренность с Россией сулит Дональду Трампу статус миротворца и историческое достижение, а также позволит США усилить свое влияние в Восточной Европе за счет ослабления позиций ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Соглашение с Россией по Украине сулит Дональду Трампу статус миротворца и позволит США перехватить влияние в Восточной Европе у союзников из Европейского союза, отметил эксперт.
Отвечая на вопрос, может ли американский лидер заинтересоваться предложенным планом, эксперт указал на выгоды для Вашингтона. "Ему интересно с востока подбить Европейский союз. Он тогда становится президентом мира", — заявил Брутер.
Аналитик провел историческую параллель, которая, по его мнению, может лежать в основе амбиций Трампа. "Президент США Вудро Вильсон разрушил Австро-Венгерскую империю, а Трамп ее воссоздает. Через 100 лет восстанавливает историческую справедливость", — пояснил эксперт.
Таким образом, как отметил Брутер, мирное урегулирование под эгидой США отвечает стратегическим интересам Вашингтона и личным амбициям Трампа, видящего себя в роли архитектора нового мирового порядка.
