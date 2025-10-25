"Трамп становится президентом мира": Брутер о том, как урегулирование ситуации на Украине ослабит ЕС - 25.10.2025 Украина.ру
"Трамп становится президентом мира": Брутер о том, как урегулирование ситуации на Украине ослабит ЕС
Потенциальная договоренность с Россией сулит Дональду Трампу статус миротворца и историческое достижение, а также позволит США усилить свое влияние в Восточной Европе за счет ослабления позиций ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-10-25T05:45
2025-10-25T05:45
Соглашение с Россией по Украине сулит Дональду Трампу статус миротворца и позволит США перехватить влияние в Восточной Европе у союзников из Европейского союза, отметил эксперт.Отвечая на вопрос, может ли американский лидер заинтересоваться предложенным планом, эксперт указал на выгоды для Вашингтона. "Ему интересно с востока подбить Европейский союз. Он тогда становится президентом мира", — заявил Брутер.Аналитик провел историческую параллель, которая, по его мнению, может лежать в основе амбиций Трампа. "Президент США Вудро Вильсон разрушил Австро-Венгерскую империю, а Трамп ее воссоздает. Через 100 лет восстанавливает историческую справедливость", — пояснил эксперт.Таким образом, как отметил Брутер, мирное урегулирование под эгидой США отвечает стратегическим интересам Вашингтона и личным амбициям Трампа, видящего себя в роли архитектора нового мирового порядка.Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования конфликта на Украине: "Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло" на сайте Украина.ру.
новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир брутер, украина.ру, ес, война на украине, чем закончится война на украине, прогнозы сво, прогнозы по украине, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, эксперты, австро-венгрия
05:45 25.10.2025
 
Потенциальная договоренность с Россией сулит Дональду Трампу статус миротворца и историческое достижение, а также позволит США усилить свое влияние в Восточной Европе за счет ослабления позиций ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Соглашение с Россией по Украине сулит Дональду Трампу статус миротворца и позволит США перехватить влияние в Восточной Европе у союзников из Европейского союза, отметил эксперт.
Отвечая на вопрос, может ли американский лидер заинтересоваться предложенным планом, эксперт указал на выгоды для Вашингтона. "Ему интересно с востока подбить Европейский союз. Он тогда становится президентом мира", — заявил Брутер.
Аналитик провел историческую параллель, которая, по его мнению, может лежать в основе амбиций Трампа. "Президент США Вудро Вильсон разрушил Австро-Венгерскую империю, а Трамп ее воссоздает. Через 100 лет восстанавливает историческую справедливость", — пояснил эксперт.
Таким образом, как отметил Брутер, мирное урегулирование под эгидой США отвечает стратегическим интересам Вашингтона и личным амбициям Трампа, видящего себя в роли архитектора нового мирового порядка.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
Также на тему урегулирования конфликта на Украине: "Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло" на сайте Украина.ру.
