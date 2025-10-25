"Трамп становится президентом мира": Брутер о том, как урегулирование ситуации на Украине ослабит ЕС

Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет

На Трампа давит, с одной стороны, сильное европейское лобби с вкраплениями украинских агентов влияния. Они есть в администрации, в Конгрессе, и Трамп постоянно попадает под их влияние. В отличие от Трампа у них стратегия есть. США должны остаться в Евроатлантике, и хотя бы на уровне Байдена в конфликте на Украине.