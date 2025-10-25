Подарок из прошлого. США могут поставить Киеву сотни томагавков буквально в любой момент - 25.10.2025 Украина.ру
Подарок из прошлого. США могут поставить Киеву сотни томагавков буквально в любой момент
Подарок из прошлого. США могут поставить Киеву сотни томагавков буквально в любой момент - 25.10.2025 Украина.ру
Подарок из прошлого. США могут поставить Киеву сотни томагавков буквально в любой момент
"Слово "томагавк", которое сейчас у всех на слуху, является названием индейского метательного топора, использовавшегося коренными народами во времена колонизации североамериканского континента.
2025-10-25T11:22
2025-10-25T12:17
Старинное холодное оружие имеет долгую и весьма поучительную историю, причём его до сих пор продолжают применять в бою солдаты армии Соединённых Штатов Америки.Индейцы племени повхатанов называли словом "tamahaac" деревянные палицы и каменные боевые топоры. По мнению современных историков, они обычно имели длинную рукоять и чем-то походили на алебарды и бердыши, которые определённо нельзя было метнуть в сторону противника.Слово переводят разными фразами — "резать с двух концов" или "сбивать противника с ног". Но удалось точно установить, что это понятие впервые попало в разговорный английский язык благодаря мемуарам Джона Смита — одного из самых известных американских первопроходцев.Смит с молодости вёл чрезвычайно бурную жизнь. Он родился в конце XVI века в Англии, пиратствовал в Средиземном море, воевал во Франции, Нидерландах, Австрии, Венгрии. В горах Трансильвании его взяли в плен турки, которые сделали солдата рабом и продали его в Константинополь, а потом в Крым. Джон Смит бежал в Азов, пробрался к донским казакам, затем отправился в Новгород-Северский — и оттуда, через Волынь и Галичину, вернулся в Западную Европу.На этом приключения не закончились. Британский авантюрист побывал в Африке и уплыл в Северную Америку, где его назначили одним из руководителей нового поселения Джеймстаун. Однажды он снова попался в плен — на этот раз к индейцам, которые собирались убить его ударом дубины. Но поселенца якобы спасла юная дочь вождя по имени Покахонтас. После чего старейшины провели специальный ритуал, чтобы торжественно принять англичанина в состав племени, и одарили его оружием.Всё это известно со слов самого Смита, а его рассказы подвергали сомнению уже во времена завоевания Америки. Однако записки авантюриста были опубликованы и приобрели у читателей популярность. В ХХ веке историю про индейскую принцессу Покахонтас узнали во всём мире — благодаря успешному показу диснеевского мультфильма, который пытался облагородить образ уничтоживших индейские племена колонистов. А советские подростки услышали про неё благодаря книге "Приключения Питера Джойса", которую написал Емельян Ярмагаев.Слово "томагавк" вошло в широкий обиход ещё во времена Смита, который популяризировал его в своих захватывающих рассказах, слегка исказив воспринятое на слух название, позаимствованное у индейцев. Поначалу поселенцы называли так разные виды индейского оружия, включая упомянутую дубинку. Однако классический томагавк — металлический топор с короткой рукоятью, который использовали для ближнего боя, а при необходимости бросали в наступающего врага, — первоначально был обычным европейским топориком.Он пришёлся по вкусу индейским воинам, и европейские торговцы активно предлагали им томагавки, выкованные в поселениях вроде Джеймстауна. Уже вскоре они стали основным вооружением индейских племён — особенно в силу того, что поначалу европейцы старались не продавать коренным народам мушкеты, чтобы иметь над ними военное преимущество. И даже если индейцам доставались трофейные ружья, они не имели к ним патронов, что делало огнестрельное оружие бесполезным.Индейцы прикрепляли стальные лезвия к полым деревяшкам, используя топор для курения табака, практиковавшегося в ходе обрядов и церемоний. Томагавк стал орудием дипломатии. Желая заручиться поддержкой аборигенов — для того, чтобы воевать против обосновавшихся на территории нынешней Канады французов, — британские колонисты нередко посылали им целые партии железных топориков.По свидетельству очевидцев, индейцы бросали их во время боя с невероятной ловкостью, зачастую умудряясь поразить цель на расстоянии в несколько десятков метров. Причём они предпочитали это оружие луку со стрелами — потому что томагавк был также пригоден для ближнего боя.Впечатлённые этими навыками, европейцы сами начали применять томагавки. Оружие подобного типа долгое время являлось обязательным элементом экипировки первопроходцев, которые двигались на запад, вплоть до берегов Тихого океана. Благодаря этому о томагавках со временем узнали в Европе — потому что романы Джеймса Фенимора Купера романтизировали образ благородных краснокожих воинов и подружившихся с ними охотников-трапперов."Чингачгук в гордой позе сидел на обломке скалы; он положил на камень нож и томагавк", — эту фразу из книги "Последний из могикан" знали все советские мальчишки, которые выросли на фильмах с участием Гойко Митича и мастерили для детских игр подобия деревянных топориков. Но в начале восьмидесятых это понятие приобрело для всех новый и страшный смысл, потому что американцы назвали "томагавком" крылатую ракету, предназначенную для ядерного удара по городам СССР.В то же время американские войска продолжали использовать в своих операциях обычные стальные топорики. Их новая популярность возникла в шестидесятые, во времена Вьетнамской войны. Американские агрессоры несли большие потери от действий коммунистических партизан, которые укрывались в специально выкопанных тоннелях. Спускавшимся туда пехотинцам приходилось сражаться с вьетнамцами врукопашную, и, помимо мачете, они стали использовать для этого топоры, которые также применяли в джунглях для рубки кустарника.С тех пор томагавки прижились у спецназовцев и морпехов. Начиная с 1966 года их официально производит для вооружённых сил США компания American Tomahawk Company со штаб-квартирой в штате Теннесси. А военные обозреватели отмечают, что после Вьетнама американцы использовали такие стальные топоры во время нападения на Ирак и оккупации Афганистана.Американские солдаты редко применяют томагавки в качестве метательного оружия непосредственно на поле боя. Тем не менее, метание этого боевого топора входит в число военных упражнений и неизменно демонстрируется в ходе армейских шоу. Стандартный стальной томагавк официально числится в номенклатуре современного натовского вооружения — к примеру, он присутствует в штатном комплекте инструментов, которые прилагаются к бронированной машине Stryker.Так что Пентагон может в любой момент отгрузить Зеленскому пару-тройку ящиков с сотнями метательных томагавков.Читайте также: Дотомагавкались. Россия, спасая мир, предупреждает о Карибском кризисе 2.0
Подарок из прошлого. США могут поставить Киеву сотни томагавков буквально в любой момент

11:22 25.10.2025 (обновлено: 12:17 25.10.2025)
 
"Слово "томагавк", которое сейчас у всех на слуху, является названием индейского метательного топора, использовавшегося коренными народами во времена колонизации североамериканского континента.
Старинное холодное оружие имеет долгую и весьма поучительную историю, причём его до сих пор продолжают применять в бою солдаты армии Соединённых Штатов Америки.
Индейцы племени повхатанов называли словом "tamahaac" деревянные палицы и каменные боевые топоры. По мнению современных историков, они обычно имели длинную рукоять и чем-то походили на алебарды и бердыши, которые определённо нельзя было метнуть в сторону противника.
Слово переводят разными фразами — "резать с двух концов" или "сбивать противника с ног". Но удалось точно установить, что это понятие впервые попало в разговорный английский язык благодаря мемуарам Джона Смита — одного из самых известных американских первопроходцев.
Смит с молодости вёл чрезвычайно бурную жизнь. Он родился в конце XVI века в Англии, пиратствовал в Средиземном море, воевал во Франции, Нидерландах, Австрии, Венгрии. В горах Трансильвании его взяли в плен турки, которые сделали солдата рабом и продали его в Константинополь, а потом в Крым. Джон Смит бежал в Азов, пробрался к донским казакам, затем отправился в Новгород-Северский — и оттуда, через Волынь и Галичину, вернулся в Западную Европу.
На этом приключения не закончились. Британский авантюрист побывал в Африке и уплыл в Северную Америку, где его назначили одним из руководителей нового поселения Джеймстаун. Однажды он снова попался в плен — на этот раз к индейцам, которые собирались убить его ударом дубины. Но поселенца якобы спасла юная дочь вождя по имени Покахонтас. После чего старейшины провели специальный ритуал, чтобы торжественно принять англичанина в состав племени, и одарили его оружием.
Всё это известно со слов самого Смита, а его рассказы подвергали сомнению уже во времена завоевания Америки. Однако записки авантюриста были опубликованы и приобрели у читателей популярность. В ХХ веке историю про индейскую принцессу Покахонтас узнали во всём мире — благодаря успешному показу диснеевского мультфильма, который пытался облагородить образ уничтоживших индейские племена колонистов. А советские подростки услышали про неё благодаря книге "Приключения Питера Джойса", которую написал Емельян Ярмагаев.
Слово "томагавк" вошло в широкий обиход ещё во времена Смита, который популяризировал его в своих захватывающих рассказах, слегка исказив воспринятое на слух название, позаимствованное у индейцев. Поначалу поселенцы называли так разные виды индейского оружия, включая упомянутую дубинку. Однако классический томагавк — металлический топор с короткой рукоятью, который использовали для ближнего боя, а при необходимости бросали в наступающего врага, — первоначально был обычным европейским топориком.
Он пришёлся по вкусу индейским воинам, и европейские торговцы активно предлагали им томагавки, выкованные в поселениях вроде Джеймстауна. Уже вскоре они стали основным вооружением индейских племён — особенно в силу того, что поначалу европейцы старались не продавать коренным народам мушкеты, чтобы иметь над ними военное преимущество. И даже если индейцам доставались трофейные ружья, они не имели к ним патронов, что делало огнестрельное оружие бесполезным.
Индейцы прикрепляли стальные лезвия к полым деревяшкам, используя топор для курения табака, практиковавшегося в ходе обрядов и церемоний. Томагавк стал орудием дипломатии. Желая заручиться поддержкой аборигенов — для того, чтобы воевать против обосновавшихся на территории нынешней Канады французов, — британские колонисты нередко посылали им целые партии железных топориков.
По свидетельству очевидцев, индейцы бросали их во время боя с невероятной ловкостью, зачастую умудряясь поразить цель на расстоянии в несколько десятков метров. Причём они предпочитали это оружие луку со стрелами — потому что томагавк был также пригоден для ближнего боя.
Впечатлённые этими навыками, европейцы сами начали применять томагавки. Оружие подобного типа долгое время являлось обязательным элементом экипировки первопроходцев, которые двигались на запад, вплоть до берегов Тихого океана. Благодаря этому о томагавках со временем узнали в Европе — потому что романы Джеймса Фенимора Купера романтизировали образ благородных краснокожих воинов и подружившихся с ними охотников-трапперов.
"Чингачгук в гордой позе сидел на обломке скалы; он положил на камень нож и томагавк", — эту фразу из книги "Последний из могикан" знали все советские мальчишки, которые выросли на фильмах с участием Гойко Митича и мастерили для детских игр подобия деревянных топориков. Но в начале восьмидесятых это понятие приобрело для всех новый и страшный смысл, потому что американцы назвали "томагавком" крылатую ракету, предназначенную для ядерного удара по городам СССР.
В то же время американские войска продолжали использовать в своих операциях обычные стальные топорики. Их новая популярность возникла в шестидесятые, во времена Вьетнамской войны. Американские агрессоры несли большие потери от действий коммунистических партизан, которые укрывались в специально выкопанных тоннелях. Спускавшимся туда пехотинцам приходилось сражаться с вьетнамцами врукопашную, и, помимо мачете, они стали использовать для этого топоры, которые также применяли в джунглях для рубки кустарника.
С тех пор томагавки прижились у спецназовцев и морпехов. Начиная с 1966 года их официально производит для вооружённых сил США компания American Tomahawk Company со штаб-квартирой в штате Теннесси. А военные обозреватели отмечают, что после Вьетнама американцы использовали такие стальные топоры во время нападения на Ирак и оккупации Афганистана.
Американские солдаты редко применяют томагавки в качестве метательного оружия непосредственно на поле боя. Тем не менее, метание этого боевого топора входит в число военных упражнений и неизменно демонстрируется в ходе армейских шоу. Стандартный стальной томагавк официально числится в номенклатуре современного натовского вооружения — к примеру, он присутствует в штатном комплекте инструментов, которые прилагаются к бронированной машине Stryker.
Так что Пентагон может в любой момент отгрузить Зеленскому пару-тройку ящиков с сотнями метательных томагавков.
Читайте также: Дотомагавкались. Россия, спасая мир, предупреждает о Карибском кризисе 2.0
