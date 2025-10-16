Дотомакавкались. Россия, спасая мир, предупреждает о Карибском кризисе 2.0 - 16.10.2025 Украина.ру
Дотомакавкались. Россия, спасая мир, предупреждает о Карибском кризисе 2.0
Дотомакавкались. Россия, спасая мир, предупреждает о Карибском кризисе 2.0
Остался всего один день до того, как просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский сможет получить в Вашингтоне, где его ласково величают "королевой попрошаек", вожделенные крылатые дальнобойные ракеты "Томагавк".
Президент США Дональд Трамп, который в последние дни жонглирует словами об этих ракетах, как человек, страдающий задержками умственного развития, мощной биполярочкой, словесным недержанием и тяжелой формой старческого шизофренического склероза, может наконец-то решиться и передать оружие неонацистскому Киеву.Ракеты же эти способны наносить болезненные удары вглубь России и угрожать не только Москве или Санкт-Петербургу и по другим крупным научно-промышленным центрам и объектам военной и социальной инфраструктуры. Аналогичный и симметричный (или асимметричный) ответ России на "Томагавки" – это почти гарантированный обмен ударами с применением ядерного оружия, начало Третьей мировой войны в ядерном исполнении и, не исключено, конец света для человечества, которое его добивается с упорством маньяка с суицидальными наклонностями и расстройством желудка в активной фазе.Но, как говорится, нормальным людям не хотелось бы, и они внимательно следят за информпотоками в ожидании новостей, свидетельствующих, что мозг окончательно не покинул правящие круги в странах Запада. Оттуда практически ничего путного не дождались, и отреагировала Россия. Она начала предупреждать и упреждать негативное развитие событий. Предприняты уже, как минимум, три шага. Пока словесные.Для начала Москва предельно откровенно и понятно для умных людей предупредила США и русофобски подвывающий вместе с ними европейский Запад, что не нужно давать Киеву никаких ракет, ибо это, как сказал президент России Владимир Путин участникам клуба "Валдай" 2 октября 2025 года, "будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".Запад во главе с Трампом то ли затупил, то ли сделал вид, что не понял, что ему сказали, то ли продемонстрировал, что ничуть не боится России и не верит, что она может что-то решительное и адекватное по силам предпринять. Вот это неверие в то, что Россия "спеклась" в лихие 90-ые и ничего уже не может, и подстегивает все эти агрессивные взбрыкивания западной военщины, подпитываемой жесточайшей русофобией и стремление побыстрее нанести стратегическое поражение России, раздерибанить ее и дорваться до ее ресурсов и природных ископаемых.Тогда Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Среднюю Азию в Душанбе 10 октября сего года рассказал о том, что у России есть новое оружие. И что если Запад продолжит надеяться на Томагавки" в Киеве, а США никак не отреагируют на инициативу России продлить на год работу договора о нераспространении о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), то Россия покажет новые виды вооружения, аналогов которым у Запада нет, а также "если некоторые страны захотят провести реальные испытания ядерных вооружений — наша страна ответит тем же".По словам Путина, любое западное оружие, направленное против России и на Россию – это лишь повод усовершенствовать системы ПРО и ПВО и обзаводиться новым совершенным оружием. "Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно", — заявил Путин и – это очень важно! – добавил, что обновление российского арсенала идет по всем ключевым направлениям.Но В России не только Путин говорил, но и другие органы параллельно работали, чтобы делом подтвердить его слова и дать возможность максимально задрать планку предупреждения на завершающем этапе.Так и получилось: 2 октября правительство Михаила Мишустина внесло в Госдуму на ратификацию соглашение между правительствами России и Кубы о военном сотрудничестве. Документ был подписан в Гаване 13 марта 2025 года, в Москве — 19 марта и договор 1997 года, который скоро прекратит свое действие.7 октября Госдума соглашение ратифицировала, снабдив данное деяние совершенно красноречивыми комментариями. С военной точки зрения новое соглашение – это элемент стратегии возвращения России в Западное полушарие через совместные учения, обмен технологиями и подготовку офицеров. В полном объеме вплоть до обмена военной техников, что особо знаменито. Является это помощью и другим союзниками России в Латинской и Центральной Америке – Венесуэле и Никарагуа. Что немаловажно на воне дестабилизирующих действий администрации Трампа, которая недавно разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой и наращивает военное присутствие в Карибском бассейне, угрожая Кубе.Тональность обсуждения заложил еще в 2024 году глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который во время визита в Гавану и подготовки соглашения приветствовал визит к Кубе кораблей ВМФ России как очередной шаг в развитии и укреплении военного сотрудничества между двумя странами. "Ничего, вы знаете, не делается просто так. …Мы видим абсолютную целесообразность, чтобы количество этих военнослужащих росло и самое главное, чтобы они изучали опыт специальной военной операции, потому что до Флориды здесь рукой подать, а гегемон никогда другом для Кубы не станет, в отличие от России, которая для Кубы — брат".И сейчас член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев журналистам RTVI сказал: "У нас всегда были хорошие отношения с Кубой. У нас там была станция в Лурдесе — очень эффективная, видела любой самолет, который влетает с территории Соединенных Штатов или Канады. …Хорошее соглашение: от Кубы Флорида, да и Вашингтон недалеко".А первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сказал: "При этом важно иметь широкий спектр вариантов реагирования на различные события. …Примером тому обострение ситуации у берегов Венесуэлы в связи с действиями властей США. Ясно, что эти шаги Вашингтона будут иметь долгосрочные, долговременные, противоречивые последствия".И когда до возможной передачи "Томагавков" неонацистам и продолжающейся словесной игры на нервах остались сутки, Путин спокойно и выверено пошел на третий шаг: как раз под визит Зеленского в Вашингтон и его мольбы перед Трампом, за двое суток до этого, 15 октября 2025 года, взял и подписал ратифицированный Госдумой закон о военном сотрудничестве с Кубой.Это воочию продемонстрировало решимость России не только укреплять отношения с традиционными партнерами в Западном полушарии, но и адекватно отвечать на угрозы Запада. В том числе, и с "Томагавками".Другими словами, осталось только согласно ратифицированному соглашению отправить на Кубу российское оружие, включая ракеты, и налицо Карибский кризис 2.0. Подобие его в XXI веке. По образцу того Карибского кризиса, который возник в октябре 1962 года.Тогда, 63 года назад, ситуация была практически аналогичная: в 1961 году США разместили в Турции на границе с СССР ракеты средней дальности "Юпитер", которые могли достигнуть городов в западной части Советского Союза, включая Москву и главные промышленные центры СССР.В ответ СССР скрытно и тайно разместил кадровые военные части и подразделения на острове Куба, в непосредственной близости от побережья США. И оружие как обычное, так и атомное, ракеты баллистические и тактические наземного базирования были нацелены на США. Как говорится, тютелька в тютельку.Несколько дней две супердержавы, а вместе с ними и весь остальной мир, затаив дыхание от ужаса, балансировали на грани возможной ядерной войны и атомного апокалипсиса. И лидерам двух стран – президенту США Джону Кеннеди и первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву – хватило ума и выдержки, чтобы договориться и взаимно отвести с территории Кубы, Италии и Турции и убрать ракеты, представляющие угрозу Штатам и Союзу. Еще одним итогом кризиса стало создание горячей линии между США и СССР. Чтобы всегда можно было заранее договориться о возможных непонятках и не доводить дело до войны. И договаривались же, созваниваясь.И сегодня просто диву даешься оттого, что действительно ничто не ново под луной. Неужели и сейчас чтобы уберечь мир от ядерной катастрофы, нужно бездумно и цинично, подло и коварно подводить мир к барьеру, за которым небытие?А грохнуть этот мир есть чем. Тех же "Томагавков" у США, к примеру, более 4 тысяч. А среди нового оружия, появление которого анонсировал Путин, не вдаваясь в подробности, эксперты уже заявили, что им может быть:– крылатая ракета с ядерной силовой установкой "Буревестник", анонсированная Путиным ее создание в 2018 году, и несущая не только ядерный заряд, но и миниатюрный ядерный реактор, использующийся в качестве источника энергии. Это позволяет ракете наматывать круги вокруг планеты, заходя на цель с самого неожиданного направления, что до предела затрудняет выстраивание ПВО противника. Относится к категории оружия "Судного дня", поскольку его можно использовать только в случае глобального ядерного конфликта;– ядерные подводные торпеды-беспилотники "Посейдон", о которых Путин тоже говорил в 2018 году и которые еще находятся на стадии испытаний и в производство как бы не запущены, но подводная лодка-носитель "Белгород" под "Посейдоны" принята в состав Тихоокеанского флота еще в 2022 году;– гиперзвуковые ракетные комплексы "Авангард", способные маневрировать на высокой скорости и преодолевать системы противоракетной обороны (ПРО);– боевой железнодорожный ракетный комплекс "Баргузин", о котором Путин сам никогда не высказывался, но о котором говорил главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев. И как российскую армию вернулся грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж" под названием "Орешник", так может вернуться под новой вывеской и ядерный поезд "Баргузин";– по мнению военного эксперта, историка войск ПВО Юрия Кнутова, боевые лазеры – комплексы "Пересвет" и "Посох";– как заявил военный эксперт Андрей Клинцевич, это гипотетически поставленные Венесуэле береговые ракетные комплексы "Бастион", "Бал", зенитные системы С-400.Другими словами, много чего есть в военных загашниках России, которой есть чем воевать и достойно ответить так, чтобы мало не показалось. И смысл всех этих перечислений оружия – начало разговора с США и Западом с позиции силы, отвечая адекватно ни их силовые приемчики и провокации.Другой расчет – на понимание Трампа и его ближайших соратников, которым ядерная война и уничтожение планеты ничего хорошего не сулит, так как обнулит их сегодняшние капиталы и новой прибыли не принесет. Ибо в гробу карманов нет.И конечно же. Не может не радовать, как быстро, но спокойно, рассудительно и сплоченно, а главное – на это раз заблаговременно действует российская власть. Соглашение о сотрудничестве с Кубой предложили министры, плечом к плечу выступили 399 депутатов, которые его ратифицировали, а президенту не оставалось ничего другого, как подписать документ.Так бы всегда, и тогда победа действительно будет за нами, кабы там Трамп не дурковал, чувствуя себя властелином мира и таская за руки и чубы своих авгуров и стратегов, клевретов и адептов, апологетов и поклонников из числа западных политиков…На эту же тему еще читайте в статье Владимира Скачко "Крах "лимузинной дипломатии" Трампа. Как Европа втягивает США в войну с Россией"
Остался всего один день до того, как просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский сможет получить в Вашингтоне, где его ласково величают "королевой попрошаек", вожделенные крылатые дальнобойные ракеты "Томагавк".
Президент США Дональд Трамп, который в последние дни жонглирует словами об этих ракетах, как человек, страдающий задержками умственного развития, мощной биполярочкой, словесным недержанием и тяжелой формой старческого шизофренического склероза, может наконец-то решиться и передать оружие неонацистскому Киеву.
Ракеты же эти способны наносить болезненные удары вглубь России и угрожать не только Москве или Санкт-Петербургу и по другим крупным научно-промышленным центрам и объектам военной и социальной инфраструктуры. Аналогичный и симметричный (или асимметричный) ответ России на "Томагавки" – это почти гарантированный обмен ударами с применением ядерного оружия, начало Третьей мировой войны в ядерном исполнении и, не исключено, конец света для человечества, которое его добивается с упорством маньяка с суицидальными наклонностями и расстройством желудка в активной фазе.
Но, как говорится, нормальным людям не хотелось бы, и они внимательно следят за информпотоками в ожидании новостей, свидетельствующих, что мозг окончательно не покинул правящие круги в странах Запада. Оттуда практически ничего путного не дождались, и отреагировала Россия. Она начала предупреждать и упреждать негативное развитие событий. Предприняты уже, как минимум, три шага. Пока словесные.
Для начала Москва предельно откровенно и понятно для умных людей предупредила США и русофобски подвывающий вместе с ними европейский Запад, что не нужно давать Киеву никаких ракет, ибо это, как сказал президент России Владимир Путин участникам клуба "Валдай" 2 октября 2025 года, "будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".
Запад во главе с Трампом то ли затупил, то ли сделал вид, что не понял, что ему сказали, то ли продемонстрировал, что ничуть не боится России и не верит, что она может что-то решительное и адекватное по силам предпринять. Вот это неверие в то, что Россия "спеклась" в лихие 90-ые и ничего уже не может, и подстегивает все эти агрессивные взбрыкивания западной военщины, подпитываемой жесточайшей русофобией и стремление побыстрее нанести стратегическое поражение России, раздерибанить ее и дорваться до ее ресурсов и природных ископаемых.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Тогда Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Среднюю Азию в Душанбе 10 октября сего года рассказал о том, что у России есть новое оружие. И что если Запад продолжит надеяться на Томагавки" в Киеве, а США никак не отреагируют на инициативу России продлить на год работу договора о нераспространении о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), то Россия покажет новые виды вооружения, аналогов которым у Запада нет, а также "если некоторые страны захотят провести реальные испытания ядерных вооружений — наша страна ответит тем же".
По словам Путина, любое западное оружие, направленное против России и на Россию – это лишь повод усовершенствовать системы ПРО и ПВО и обзаводиться новым совершенным оружием. "Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно", — заявил Путин и – это очень важно! – добавил, что обновление российского арсенала идет по всем ключевым направлениям.
Но В России не только Путин говорил, но и другие органы параллельно работали, чтобы делом подтвердить его слова и дать возможность максимально задрать планку предупреждения на завершающем этапе.
Так и получилось: 2 октября правительство Михаила Мишустина внесло в Госдуму на ратификацию соглашение между правительствами России и Кубы о военном сотрудничестве. Документ был подписан в Гаване 13 марта 2025 года, в Москве — 19 марта и договор 1997 года, который скоро прекратит свое действие.
7 октября Госдума соглашение ратифицировала, снабдив данное деяние совершенно красноречивыми комментариями. С военной точки зрения новое соглашение – это элемент стратегии возвращения России в Западное полушарие через совместные учения, обмен технологиями и подготовку офицеров. В полном объеме вплоть до обмена военной техников, что особо знаменито. Является это помощью и другим союзниками России в Латинской и Центральной Америке – Венесуэле и Никарагуа. Что немаловажно на воне дестабилизирующих действий администрации Трампа, которая недавно разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой и наращивает военное присутствие в Карибском бассейне, угрожая Кубе.
Тональность обсуждения заложил еще в 2024 году глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который во время визита в Гавану и подготовки соглашения приветствовал визит к Кубе кораблей ВМФ России как очередной шаг в развитии и укреплении военного сотрудничества между двумя странами. "Ничего, вы знаете, не делается просто так. …Мы видим абсолютную целесообразность, чтобы количество этих военнослужащих росло и самое главное, чтобы они изучали опыт специальной военной операции, потому что до Флориды здесь рукой подать, а гегемон никогда другом для Кубы не станет, в отличие от России, которая для Кубы — брат".
Дмитрий Выдрин интервью - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
11:56
Дмитрий Выдрин: Трамп видит в России конкурента, который заведомо слабее его "бригады"Известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал о причинах снятия с поста мэра Одессы, оценил миротворчество Трампа и объяснил, почему Китай неактивно поддерживает РФ на мировой арене.
И сейчас член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев журналистам RTVI сказал: "У нас всегда были хорошие отношения с Кубой. У нас там была станция в Лурдесе — очень эффективная, видела любой самолет, который влетает с территории Соединенных Штатов или Канады. …Хорошее соглашение: от Кубы Флорида, да и Вашингтон недалеко".
А первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сказал: "При этом важно иметь широкий спектр вариантов реагирования на различные события. …Примером тому обострение ситуации у берегов Венесуэлы в связи с действиями властей США. Ясно, что эти шаги Вашингтона будут иметь долгосрочные, долговременные, противоречивые последствия".
И когда до возможной передачи "Томагавков" неонацистам и продолжающейся словесной игры на нервах остались сутки, Путин спокойно и выверено пошел на третий шаг: как раз под визит Зеленского в Вашингтон и его мольбы перед Трампом, за двое суток до этого, 15 октября 2025 года, взял и подписал ратифицированный Госдумой закон о военном сотрудничестве с Кубой.
Это воочию продемонстрировало решимость России не только укреплять отношения с традиционными партнерами в Западном полушарии, но и адекватно отвечать на угрозы Запада. В том числе, и с "Томагавками".
Другими словами, осталось только согласно ратифицированному соглашению отправить на Кубу российское оружие, включая ракеты, и налицо Карибский кризис 2.0. Подобие его в XXI веке. По образцу того Карибского кризиса, который возник в октябре 1962 года.
Тогда, 63 года назад, ситуация была практически аналогичная: в 1961 году США разместили в Турции на границе с СССР ракеты средней дальности "Юпитер", которые могли достигнуть городов в западной части Советского Союза, включая Москву и главные промышленные центры СССР.
В ответ СССР скрытно и тайно разместил кадровые военные части и подразделения на острове Куба, в непосредственной близости от побережья США. И оружие как обычное, так и атомное, ракеты баллистические и тактические наземного базирования были нацелены на США. Как говорится, тютелька в тютельку.
Несколько дней две супердержавы, а вместе с ними и весь остальной мир, затаив дыхание от ужаса, балансировали на грани возможной ядерной войны и атомного апокалипсиса. И лидерам двух стран – президенту США Джону Кеннеди и первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву – хватило ума и выдержки, чтобы договориться и взаимно отвести с территории Кубы, Италии и Турции и убрать ракеты, представляющие угрозу Штатам и Союзу. Еще одним итогом кризиса стало создание горячей линии между США и СССР. Чтобы всегда можно было заранее договориться о возможных непонятках и не доводить дело до войны. И договаривались же, созваниваясь.
И сегодня просто диву даешься оттого, что действительно ничто не ново под луной. Неужели и сейчас чтобы уберечь мир от ядерной катастрофы, нужно бездумно и цинично, подло и коварно подводить мир к барьеру, за которым небытие?
А грохнуть этот мир есть чем. Тех же "Томагавков" у США, к примеру, более 4 тысяч. А среди нового оружия, появление которого анонсировал Путин, не вдаваясь в подробности, эксперты уже заявили, что им может быть:
– крылатая ракета с ядерной силовой установкой "Буревестник", анонсированная Путиным ее создание в 2018 году, и несущая не только ядерный заряд, но и миниатюрный ядерный реактор, использующийся в качестве источника энергии. Это позволяет ракете наматывать круги вокруг планеты, заходя на цель с самого неожиданного направления, что до предела затрудняет выстраивание ПВО противника. Относится к категории оружия "Судного дня", поскольку его можно использовать только в случае глобального ядерного конфликта;
– ядерные подводные торпеды-беспилотники "Посейдон", о которых Путин тоже говорил в 2018 году и которые еще находятся на стадии испытаний и в производство как бы не запущены, но подводная лодка-носитель "Белгород" под "Посейдоны" принята в состав Тихоокеанского флота еще в 2022 году;
– гиперзвуковые ракетные комплексы "Авангард", способные маневрировать на высокой скорости и преодолевать системы противоракетной обороны (ПРО);
– боевой железнодорожный ракетный комплекс "Баргузин", о котором Путин сам никогда не высказывался, но о котором говорил главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев. И как российскую армию вернулся грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж" под названием "Орешник", так может вернуться под новой вывеской и ядерный поезд "Баргузин";
- РИА Новости, 1920, 16.10.2025
05:20
Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по УкраинеЕдинственным методом, который Дональд Трамп может применить в украинском вопросе, являются прямые угрозы, включая размещение американских крылатых ракет на территории Украины. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
– по мнению военного эксперта, историка войск ПВО Юрия Кнутова, боевые лазеры – комплексы "Пересвет" и "Посох";
– как заявил военный эксперт Андрей Клинцевич, это гипотетически поставленные Венесуэле береговые ракетные комплексы "Бастион", "Бал", зенитные системы С-400.
Другими словами, много чего есть в военных загашниках России, которой есть чем воевать и достойно ответить так, чтобы мало не показалось. И смысл всех этих перечислений оружия – начало разговора с США и Западом с позиции силы, отвечая адекватно ни их силовые приемчики и провокации.
Другой расчет – на понимание Трампа и его ближайших соратников, которым ядерная война и уничтожение планеты ничего хорошего не сулит, так как обнулит их сегодняшние капиталы и новой прибыли не принесет. Ибо в гробу карманов нет.
И конечно же. Не может не радовать, как быстро, но спокойно, рассудительно и сплоченно, а главное – на это раз заблаговременно действует российская власть. Соглашение о сотрудничестве с Кубой предложили министры, плечом к плечу выступили 399 депутатов, которые его ратифицировали, а президенту не оставалось ничего другого, как подписать документ.
Так бы всегда, и тогда победа действительно будет за нами, кабы там Трамп не дурковал, чувствуя себя властелином мира и таская за руки и чубы своих авгуров и стратегов, клевретов и адептов, апологетов и поклонников из числа западных политиков…
На эту же тему еще читайте в статье Владимира Скачко "Крах "лимузинной дипломатии" Трампа. Как Европа втягивает США в войну с Россией"
