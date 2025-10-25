Эксперт о синхронных санкциях США и ЕС: Это не согласованность, а конъюнктурное совпадение
Одновременное объявление санкций США и ЕС не свидетельствует о выработке согласованной линии давления на РФ. Евросоюз вынужден постоянно подпитывать санкционный режим, испытывая дефицит инструментов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
"Согласованности, на самом деле, нет. Европейский политический календарь прозрачен и ясен. Санкции, санкционный режим нужно постоянно подпитывать. Возможностей для этого все меньше, и в Европе это понимает", — заявил Данилов.
Эксперт предположил, что кулуарно такое совпадение "было на руку европейцам", поскольку они понимают, что без определенных действий с американской стороны их санкции "будут провисать".
"Поэтому конъюнктурно такое совпадение сыграло на руку европейцам, а Вашингтон вполне резонно может заявить, что тоже вносит свой вклад", — отметил профессор МГИМО.
"Но это не значит, что речь идет о согласовании санкционной политики между Европой и США. Скорее наоборот", — заключил собеседник издания.
