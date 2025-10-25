https://ukraina.ru/20251025/ekspert-o-sinkhronnykh-sanktsiyakh-ssha-i-es-eto-ne-soglasovannost-a-konyunkturnoe-sovpadenie-1070628444.html

Одновременное объявление санкций США и ЕС не свидетельствует о выработке согласованной линии давления на РФ. Евросоюз вынужден постоянно подпитывать санкционный режим, испытывая дефицит инструментов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

Эксперт предположил, что кулуарно такое совпадение "было на руку европейцам", поскольку они понимают, что без определенных действий с американской стороны их санкции "будут провисать"."Поэтому конъюнктурно такое совпадение сыграло на руку европейцам, а Вашингтон вполне резонно может заявить, что тоже вносит свой вклад", — отметил профессор МГИМО. "Но это не значит, что речь идет о согласовании санкционной политики между Европой и США. Скорее наоборот", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Неуступчивость Зеленского выгодна Трампу, который ведет гибкую игру с Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему антироссийских санкций в материале "Михаил Делягин: Нам стоит опасаться не санкций ЕС и США, а развязанных рук Британии" на сайте Украина.ру.

