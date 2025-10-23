https://ukraina.ru/20251023/mikhail-delyagin-nam-stoit-opasatsya-ne-sanktsiy-es-i-ssha-a-razvyazannykh-ruk-britanii-1070577829.html

Михаил Делягин: Нам стоит опасаться не санкций ЕС и США, а развязанных рук Британии

Известная шутка, как закончится СВО: московское метро дойдёт до Ужгорода. Соответственно, когда оно дойдёт до Будапешта, президент Путин туда спокойно приедет и поговорит с кем угодно. Мы особо не спешим. Что касается санкций — спасибо большое товарищу Трампу за несколько десятков или даже сотен миллионов долларов, которые получили наши нефтяники.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060726041_70:37:810:453_1920x0_80_0_0_8062532aa87f8e3d47e4d70faa4c0da0.jpg

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России, экономист Михаил Делягин.Евросоюз 23 октября принял 19-й пакет санкций, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в своем аккаунте X.По данным Bloomberg, ограничения также включают запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 2027 года и санкции против еще 117 судов "теневого флота".Минфин США 22 октября объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, под ограничения попали нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл".— Михаил Геннадьевич, какие угрозы несут санкции для нашей экономики?— Это, что называется — зачистка деталей. Да, сжиженный природный газ мы поставляли и поставляем довольно много. До 2027 года есть время, чтобы всё отменить и откатить назад.Самое главное, что значительную часть нашего СПГ Европа покупает у США. Потому что, когда российский СПГ выходит из порта, он перекупается американцами, дальше торжественно складывается и продаётся Европе как "молекула свободы", только, соответственно, в разы дороже. То есть введенные санкции — способ, чтобы мы получали столько же, сколько получаем сейчас, европейцы платили больше, а американцы имели дополнительную маржу. Конечно, немного странновато, но это будут потери не для нас. При этой модели прибыль пойдет к американцам, а потери будут у европейцев. Возможно, какая-то часть нашего газа будет замещена, но не катастрофическая, не болезненная для нас.Если говорить о санкциях в отношении "Роснефти", она и так под всевозможными ограничениями была до этого. Не случайно Бессент, который был крайне самодоволен, когда объявлял об этом, ничего конкретного не сказал. Я допускаю, что какие-то "хвостики" они забыли и сейчас почистили.Что касается "Лукойла", для него это может быть болезненно, потому что у компании огромный международный бизнес. Но опять-таки у него бизнес-то не в Европе. Да, ранее были заправки в Америке, но, думаю, они уже давно сменили вывеску и хозяина. Да, некоторые усилия придётся предпринять, но всё-таки это не есть что-то серьёзное.А реальный "удар", который нанесён (о, это ужасно) — запрещено оказывать туристические услуги по отправке путешественников из Евросоюза в Россию. Непонятно, причём здесь мы, потому что это удар по европейскому бизнесу. Что называется — бей своих, чтобы чужие боялись — или хотя бы смеялись поменьше.— А то, что мировые цены на нефть поднялись, на чём это отразится?— Если мировые цены на нефть растут, мы получаем больше денег. Точка. Да, можно обсуждать, что это усугубляет нашу зависимость от "нефтегазовой иглы", но это долгая тема. Повторюсь, когда нефть дорожает, мы получаем больше денег, нам это хорошо.Если мировые цены на нефть поднялись от испуга благодаря усилиям американского президента — спасибо большое товарищу Трампу за несколько, как минимум, десятков или даже сотен миллионов долларов, которые получили наши нефтяники, трейдеры, работающие в определённой степени на Россию.— И надолго вся эта история? Трамп же сразу поправочку сделал: мол, если вы согласитесь на мой мирный план, то санкции сниму…— Тут всё предельно просто. Трамп хотел использовать переговоры с президентом Путиным для того, чтобы надавить на Китай. Потом он понял, что использовать нашего лидера, чтобы давить на кого бы то ни было, невозможно — это Трампу объяснили добрые люди. После этого потребность в переговорах в силу количества разногласий исчезла, потому что ясно, что железобетонной договорённости достичь нельзя. Соответственно, тогда зачем они нужны?Известная шутка, как закончится СВО: московское метро дойдёт до Ужгорода. Соответственно, когда оно дойдёт до Будапешта, президент Путин туда спокойно приедет и поговорит с кем угодно. Мы особо не спешим. Так что, товарищ Трамп просто отложил это на потом.А вот что реально неприятно и реально опасно — это заявление Трампа по поводу ракет. Ведь если перевести с бюрократического и юридического языка на русский, он сказал: "Ребята, если вдруг какие-то ракеты на вас упадут, мы к этому отношения не имеем".Это плохо, потому что США как лидер НАТО и как страна, которая в реальности принимает в блоке все решения, ранее, при Байдене, блокировала применение европейских ракет европейскими боевыми экипажами на Украине для удара вглубь нашей территории. Было лишь несколько эпизодов, когда это правило было нарушено.Теперь Трамп, судя по всему, дал англичанам свободу в этом вопросе. Эта вещь действительно неприятная, но это опять-таки мое ощущение, и не более того.— То есть то, что The Wall Street Journal про ракеты опубликовал…— Это, во-первых, может быть фантазия Wall Street Journal, потому что, как писал английский писатель Грэм Грин, нет ничего приятнее, чем придумать секретную информацию, потому что её никто никогда не сможет проверить.— Но это газета с репутацией…— В Америке с репутацией приличных газет и медиа уже давно не осталось. С другой стороны, публикация о ракетах в этом СМИ могла быть игрой американской администрации. Дескать, мы сольём сейчас ужасную информацию, а потом откатим назад так, что вроде бы мы здесь ни при чём", но развяжем европейцам руки для нанесения ударов по РФ.Потому что Рютте приезжал с мирным планом к Трампу, а по итогам сказал, что никакого мирного плана у него не было. Но он же был! Что может придумать Рютте? Что могут придумать европейцы и англичане? Давайте вмажем по России ещё сильнее, чтобы она сдалась! В рамках этого подхода идея "давайте начнём бить по России дальнобойными европейскими ракетами" имеет право на существование.Нам в этом отношении стоит по дипломатическим каналам проинформировать уважаемых европейцев, что, во-первых, мы отменим тогда их интеллектуальную собственность на всё, и двигатели Siemens, всю европейскую технику можно будет свободно копировать и улучшать в России — причём не только нам, а китайцам, корейцам, иранцам (особенно им), которые к нам приедут этим заниматься.Во-вторых, польский министр иностранных дел "Усама бен Сикорский", как его назвала Мария Захарова, заявил, что нужно осуществлять террор в отношении России.Думаю, некоторое число энтузиастов, никак не связанных с российским государством, могут в Даркнете разместить объявление о том, что они выплачивают такие-то вознаграждения по прейскуранту за ликвидацию польского государственного имущества. Правда, платить придётся в основном украинским беженцам в Польше, но, в конце концов, они же не на Украине, они же с нами не воюют, они же от войны убежали.Так что почему бы им не заплатить, чёрт возьми, если они покажут товарищу "бен Сикорскому" цену его поддержки — что поддерживать терроризм вредно, а не полезно.— Как вы видите развитие истории с использованием замороженных активов России на военные нужды Украины? Бельгия пытается сопротивляться, но долго ли…— Это страшно для них, в первую очередь — по очень простой причине. Деньги-то украсть можно, это не сложно. Но если такое произойдет, это станет публичной демонстрацией того, что хранить средства у них нельзя. Это банкротство. Это значит, что планы увеличить немецкий госдолг вдвое, на эти деньги профинансировать ВПК и прожить ещё 3 года провалятся. Потому что увеличение госдолга будет возможно только за счёт денег самой же Европы, и оттуда уйдет очень много средств.Напомню, когда швейцарцы объявили о том, что они не нейтральная страна и тоже хотят воровать наши активы, от них ушли не только китайцы, но и арабы в таких количествах, что Credit Suisse оказался на грани банкротства, и пришлось его объединять с UBS-банком. Это два крупнейших банка Швейцарии, для которых такая ситуация стала крайне болезненной.Европейцы боятся. Других денег, чтобы давать Зеленскому, у них нет. При этом Зеленский немножко поторопился, когда торжественно заявил, что не хочет больше воровать европейские деньги совместно с европейцами, потому что последним остаётся слишком много. Он хочет воровать деньги Европы сам. Юридически это звучало как то, что Украина сама должна определять, на что она будет тратить европейские средства. После чего энтузиазм у Европы угас. Поэтому, украдут или нет — вопрос сейчас открытый. Думаю, в этом году всё-таки этого не случится, а дальше посмотрим. Но для европейцев это будет выстрел себе даже не в ногу, а в голову. От инвестиционных фондов много средств положено в Европу, эти фонды осуществляют огромные инвестиции просто по формальным признакам. И если они это сделают [используют российские деньги], то формальные признаки станут другими. И это уже очень-очень и очень плохо.— Соединённые Штаты также не исключают возможности введения экспортных ограничений на программное обеспечение для Китая. Может ли это отразиться на нас?— Это означает лишь то, что американцы не позволят китайцам законно покупать американские программы. А значит последние их будут брать даром, скачивая не совсем законно. Мы же понимаем ситуацию с хакерством, с национальностью значительной части американских программистов, и так далее.На самом деле мы уже имеем серьёзные проблемы, но не из-за санкций, которые американцы ввели против Китая, а из-за ответных мер, которые Пекин применил против США.Потому что некоторые товары двойного назначения, которые нам категорически нужны, китайцы лицензируют (каждую партию вручную, отдельно) и требуют юридических доказательств, что эти товары никогда не попадут в Америку. Например, такие лицензии касаются продукции, необходимой для производства оружия. Мы с Америкой формально не воюем, туда оно не попадет, а используется в ходе боевых действий на территории РФ. Но процесс доказательств сложен.К сожалению, российской Минпромторг до сих пор не выработал упрощённую систему, когда есть лицензированные поставщики. Скажем, завод "Валенкипром" производит такое-то оружие, и Минпром поручается перед китайскими партнёрами, что детали, поставленные этому заводу, например, неодимовые магниты, никогда не попадут в Америку. Это создаёт для некоторых наших производителей лютые проблемы.Вдобавок ко всему грузы, которые идут через Казахстан (казахи, кстати, их пропускают, несмотря на фактически блокаду в отношении поставок товаров из Китая в Россию), блокирует российская таможня. Около 5 недель стоят грузы в Самарской области.То есть, понимаете, не американские санкции для нас проблема. Есть поговорка: "В России есть две беды. С одной из них можно справиться тяжёлой дорожной техникой, драйверами, скреперами, экскаваторами, бульдозерами, но никто не знает, что делать с дорогами".

