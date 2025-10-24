Дмитрий Данилов: Неуступчивость Зеленского выгодна Трампу, который ведет гибкую игру с Россией и Европой
Трамп играет и любит сохранять гибкость в покере с непроницаемым лицом до тех пор, пока это удобно. Трамп на встрече с Зеленским продемонстрировал свою полную и очевидную неудовлетворенность его позицией. Он отвергает позицию Украины в отношении США, говоря, что вы можете требовать что угодно от европейцев, от Брюсселя, но не от меня.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
- Дмитрий Александрович, Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, а кроме того, США вводят санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛА. Означает ли это, что в отношениях между Россией и США наступает очередной период эскалации?
- Трамп и до этого решения говорил о том, что если президент Путин будет проявлять неконструктивные подходы в отношении урегулирования, тогда будут использованы возможности надавить и наказать. То есть Трамп использует все рычаги, которые могли бы повлиять на переговорные позиции США в контактах с Россией, с одной стороны, а с другой, на позицию России с точки зрения достижений целей американской администрации.
Трамп играет непростую партию, поскольку находится под серьезным давлением со стороны европейских союзников. В этом плане он комбинирует свои инструменты влияния, чтобы повысить гибкость как в отношениях с Россией, так и в отношениях с Европой. Пока это удобная тактика. Он не поссорился с Россией, но ввел новые санкции. Насколько эффективным окажется этот "кнут", пока непонятно. Пока речь идет о том, что эти санкции направлены не столько против России, сколько против ее партнеров и носят демонстрационный характер.
И в этом отношении Трамп тоже сохраняет гибкость. А в отношениях с Европой после встречи с Рютте Трамп также добился серьезных для себя результатов. Он показал, что не отказывается слушать европейцев, находится с ними в одной команде в том, что касается давления на Россию. С другой стороны, он получил подтверждение того, что союзники по НАТО исходят из позиции Трампа.
Это для него очень важно в том числе и с точки зрения риторики и освещения в СМИ внутри Соединенных Штатов Америки. Нужно показывать результаты, которых пока нет. Это Трампа раздражает, он не может получить короткий результат. Идти сейчас на серьезную конфронтацию с европейскими союзниками ему, конечно, не с руки.
Тем более европейцы предложили план из 12 пунктов (проект мирного соглашения, который предполагает прекращение боевых действий с Россией), и это еще более повышает для администрации Трампа. возможности для маневра. Этот план можно назвать интересным, можно его обсуждать с европейцами, можно его каким-то образом критиковать или не критиковать, но, тем не менее, пауза в данном случае на руку американской администрации.
Поэтому отвечая на ваш вопрос о периоде охлаждения, скажу, что это нормальная политико-дипломатическая ситуация. США ясно дали понять, что будут усиливать давление на Россию, но в то же время все договоренности относительно необходимости двусторонних серьезных контактов в рамках урегулирования конфликта сохраняются.
- Трамп открещивается от участия в подготовке ударов дальнобойным оружием по территории России. Но могли ли европейцы на неофициальном уровне согласовать с ним этот вопрос?
- Дело в том, что для США принципиально важным остается вопрос о принятии решений по использованию тех или иных видов вооружений. И речь в данном случае идет не только о украинском конфликте. Речь идет и об отношениях с европейцами. Закупки американских вооружений европейцами во многом диктуется именно тем, что США сохраняют свой контроль над их использованием и применением.
Условно говоря, вы можете воевать своими ракетами, но тогда не сможете запускать их с наших самолетов F-35. Если вдруг Вашингтон даст слабину в этом вопросе, он разрушит всю тонкую военно-техническую игру американского ВПК. Вряд ли Трамп на это готов. Именно поэтому он открещивается.
Кроме того, ему уже не один раз на всех уровнях с российской стороны дали понять, что такое целеуказание для тех или иных видов вооружений, и чьи космические системы задействованы в применении тех или иных видов ракетного вооружения.
- Заявление Трампа прозвучало практически синхронно с объявлением о 19-м пакете санкций ЕС против России, который нацелен на российские банки и транзакции в криптовалютах. Были ли согласованы действия Вашингтона и Брюсселя?
- Согласованности, на самом деле, нет. Европейский политический календарь прозрачен и ясен. Санкции, санкционный режим нужно постоянно подпитывать. Возможностей для этого все меньше, и в Европе это понимает.
Вполне возможно, что кулуарно такое совпадение было на руку европейцам, поскольку они понимают, что без определенных действий с американской стороны их санкции будут провисать. Поэтому конъюнктурно такое совпадение сыграло на руку европейцам, а Вашингтон вполне резонно может заявить, что тоже вносит свой вклад.
"Мы же не играем в игру Путина, в чем обвиняют Трампа. Он нас не переигрывает. Посмотрите, вот мы тоже вводим санкции. Эти санкции, они будут иметь не только прямой, но и вторичный характер". Европейцам пока этого достаточно.
Но это не значит, что речь идет о согласовании санкционной политики между Европой и США. Скорее наоборот, прежде санкции, которые США вводили против России, требовали от Европы более активного движения в этом же направлении. Санкционное лидерство США было очевидным. Европа не могла не идти в этом направлении. А теперь, мне кажется, что согласованной санкционной политики нет.
- Судя по итогам последней встречи Трампа и Зеленского в Белом доме последний не поддался давлению американского президента. У Трампа не осталось рычагов влияния на главу киевского режима?
- Зачем Трампу давить на Зеленского? Я не думаю, что в данном случае речь идет о персонифицированной политике. Если бы речь шла о том, что конкретно Зеленский является препятствием на пути Трампа, этот вопрос был бы решен достаточно быстро и определенно. Может быть, следует поставить вопрос наоборот. Может быть, эта сопротивляемость Зеленского сегодня удобна для Соединенных Штатов Америки?
Трамп играет, и он любит сохранять гибкость в покере с непроницаемым лицом до тех пор, пока это будет удобно. Трамп во встрече с Зеленским продемонстрировал свою полную и очевидную неудовлетворенность его позицией. Он отвергает требовательную позицию Украины в отношении Соединенных Штатов Америки, говоря, что вы можете требовать что угодно от европейцев, от Брюсселя, но не от меня.
И тогда становится понятно, что у Зеленского, в принципе, не остается никаких серьезных карт для игры в отношениях с Трампом, кроме европейской. То есть играть нужно уже не напрямую, а через европейцев, что он и пытается делать. Трамп это тоже прекрасно понимает. И поэтому такая марионеточная фигура, которую можно дергать за ниточки с одной и с другой стороны, пока удобна для всех.
