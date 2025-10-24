"Вся левобережная Украина плюс Одесса": эксперт про возможные варианты соглашения по Украине
Успешное завершение спецоперации возможно только при установлении полного контроля над левобережными территориями Украины, включая Одессу, тогда как заморозка конфликта неприемлема для Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Трамп продолжает настаивать на заморозке конфликта по линии соприкосновения. Нам это в страшном сне не может присниться, потому что ровно через 15 минут после начала заморозки Украину начнут накачивать всеми видами вооружений", — заявил эксперт.
Сорокин описал возможную конфигурацию послевоенного урегулирования. "А соглашение должно быть такое. Вся левобережная Украина плюс Одесса переходит в состав России. В Киеве, Черкассах и Кировограде устанавливается дружественная России украинская власть", — сказал аналитик.
Эксперт отметил, что при этом базы Альянса могут остаться на западной Украине, но при этом ультиматум России о нерасширении НАТО остается в силе.
"Есть же еще небезызвестный ультиматум [президента РФ Владимира] Путина от декабря 2021 года, чтобы НАТО вплоть до Венгрии отодвинул всю свою военную инфраструктуру. Его никто не отменял", — подытожил собеседник издания.
