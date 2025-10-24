"Вся левобережная Украина плюс Одесса": эксперт про возможные варианты соглашения по Украине

Трамп есть, а стратегия отсутствует: эксперт о хаосе в политике США и "качелях" по Украине

Администрация Трампа действует без четкого стратегического плана, реагируя на давление различных лоббистских групп, что ярко проявляется в вопросах Украины, где позиция президента США постоянно меняется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий