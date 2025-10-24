"Сколько денег потратили на Зеленского?" — Захарова прокомментировала кризис в США - 24.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251024/skolko-deneg-potratili-na-zelenskogo--zakharova-prokommentirovala-krizis-v-ssha--1070608637.html
"Сколько денег потратили на Зеленского?" — Захарова прокомментировала кризис в США
"Сколько денег потратили на Зеленского?" — Захарова прокомментировала кризис в США - 24.10.2025 Украина.ру
"Сколько денег потратили на Зеленского?" — Захарова прокомментировала кризис в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на продолжающийся шатдаун правительства США, поставив под вопрос объем средств, направленных на поддержку Владимира Зеленского
2025-10-24T11:24
2025-10-24T11:25
"Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на "коробки с питанием"?" — написала Захарова в своем телеграм-канале. К своему сообщению официальный представитель МИД приложила ссылку на новость и видео, на котором запечатлены федеральные служащие США, выстраивающиеся в очередь за бесплатной едой в связи с приостановкой работы правительства. По данным заявления Белого дома, сделанного в четверг, шатдаун, который продолжается уже 23-й день, привел к тому, что более 500 тысяч федеральных служащих в США не получат заработную плату в пятницу. Текущий шатдаун, начавшийся 1 октября, стал вторым по продолжительности в истории Соединенных Штатов, уступая только 35-дневному закрытию правительства при президенте Дональде Трампе в 2018-2019 годах.Ситуация возникла из-за того, что Конгресс не успел согласовать бюджет к началу нового финансового года 1 октября, что привело к прекращению работы части государственных учреждений, финансируемых законодательным органом напрямую.Также в новостях: "Вопрос с изъятием российских активов "подвис" в ЕС" на сайте Украина.ру.
11:24 24.10.2025 (обновлено: 11:25 24.10.2025)
 
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на продолжающийся шатдаун правительства США, поставив под вопрос объем средств, направленных на поддержку Владимира Зеленского
"Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на "коробки с питанием"?" — написала Захарова в своем телеграм-канале.
К своему сообщению официальный представитель МИД приложила ссылку на новость и видео, на котором запечатлены федеральные служащие США, выстраивающиеся в очередь за бесплатной едой в связи с приостановкой работы правительства.
По данным заявления Белого дома, сделанного в четверг, шатдаун, который продолжается уже 23-й день, привел к тому, что более 500 тысяч федеральных служащих в США не получат заработную плату в пятницу.
Текущий шатдаун, начавшийся 1 октября, стал вторым по продолжительности в истории Соединенных Штатов, уступая только 35-дневному закрытию правительства при президенте Дональде Трампе в 2018-2019 годах.
Ситуация возникла из-за того, что Конгресс не успел согласовать бюджет к началу нового финансового года 1 октября, что привело к прекращению работы части государственных учреждений, финансируемых законодательным органом напрямую.
Также в новостях: "Вопрос с изъятием российских активов "подвис" в ЕС" на сайте Украина.ру.
21 октября, 11:50
Захарова рассказала о наигранной интриге вокруг встречи Лаврова и Рубио
Новости США Владимир Зеленский Трамп и Зеленский МИД ЕС деньги Мария Захарова шатдаун финансирование финансы
 
