https://ukraina.ru/20251024/skolko-deneg-potratili-na-zelenskogo--zakharova-prokommentirovala-krizis-v-ssha--1070608637.html

"Сколько денег потратили на Зеленского?" — Захарова прокомментировала кризис в США

"Сколько денег потратили на Зеленского?" — Захарова прокомментировала кризис в США - 24.10.2025 Украина.ру

"Сколько денег потратили на Зеленского?" — Захарова прокомментировала кризис в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на продолжающийся шатдаун правительства США, поставив под вопрос объем средств, направленных на поддержку Владимира Зеленского

2025-10-24T11:24

2025-10-24T11:24

2025-10-24T11:25

новости

сша

владимир зеленский

трамп и зеленский

мид

ес

украина.ру

деньги

мария захарова

шатдаун

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101949/54/1019495400_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_fd2936a920e4d7be03b37c2651e6a77d.jpg.webp

"Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на "коробки с питанием"?" — написала Захарова в своем телеграм-канале. К своему сообщению официальный представитель МИД приложила ссылку на новость и видео, на котором запечатлены федеральные служащие США, выстраивающиеся в очередь за бесплатной едой в связи с приостановкой работы правительства. По данным заявления Белого дома, сделанного в четверг, шатдаун, который продолжается уже 23-й день, привел к тому, что более 500 тысяч федеральных служащих в США не получат заработную плату в пятницу. Текущий шатдаун, начавшийся 1 октября, стал вторым по продолжительности в истории Соединенных Штатов, уступая только 35-дневному закрытию правительства при президенте Дональде Трампе в 2018-2019 годах.Ситуация возникла из-за того, что Конгресс не успел согласовать бюджет к началу нового финансового года 1 октября, что привело к прекращению работы части государственных учреждений, финансируемых законодательным органом напрямую.Также в новостях: "Вопрос с изъятием российских активов "подвис" в ЕС" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251021/zakharova-rasskazala-o-naigrannoy-intrige-vokrug-vstrechi-lavrova-i-rubio-1070418276.html

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, мид, ес, украина.ру, деньги, мария захарова, шатдаун, финансирование, финансы, главные новости