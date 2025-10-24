https://ukraina.ru/20251024/vopros-s-izyatiem-rossiyskikh-aktivov-podvis-v-es-1070605776.html

Вопрос с изъятием российских активов "подвис" в ЕС

Европейский союз отложил решение об использовании замороженных российских активов по схеме так называемого репарационного кредита для Украины до декабрьского саммита, сообщает 24 октября Politico

2025-10-24T10:44

Как объясняет издание, прорыва по вопросу репарационного кредита достигнуть не удалось. В итоговом заявлении саммита содержится лишь поручение Еврокомиссии представить новые предложения в декабре.По данным СМИ, заявление по Украине было принято 26 из 27 стран ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в обсуждении, поскольку в это время принимал участие в "Марше мира" (митинге своих сторонников в Будапеште, приуроченном к годовщине венгерского восстания 1956 года).ЕС намеревался предоставить Украине беспроцентный кредит в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, хранящихся в финансовом агентстве Euroclear. Кредит хотели дать на условии, что Россия использует замороженные активы для покрытия так называемых военных репараций после окончания конфликта.Причем, как писало агентство Reuters, Украина считает, что Европа должна обеспечить Киев деньгами с замороженных российских активов до конца 2025 года.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

