"Серьезный и опасный противник": Игорь Шишкин предупредил о реальных целях Трампа

Заявления американского президента Дональда Трампа о мире являются лишь тактическим ходом в борьбе за мировое господство США, а его истинная цель — восстановление американской гегемонии. Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Не надо воспринимать Трампа как доброго дедушку, который хочет мира во всем мире, но не может определиться, кто же этому миру мешает: [президент РФ Владимир] Путин или [Владимир] Зеленский. Трамп как дорожный каток последовательно воплощает в жизнь лозунг "Сделаем Америку снова великой"", — заявил эксперт.
Шишкин подчеркнул, что переговоры по Украине для Трампа — лишь инструмент: "Его цель – обеспечить мировую гегемонию США. И переговоры по Украине – лишь средство для достижения этой цели".
По мнению политолога, Трамп – это очень серьезный и опасный противник. "Но это не какой-то закоренелый враг России, который просыпается с мыслью о том, какую бы гадость нам сделать. Это прагматичный политик, для которого интересы американской гегемонии стоят на первом месте", — резюмировал собеседник издания.
