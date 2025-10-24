"Серьезный и опасный противник": Игорь Шишкин предупредил о реальных целях Трампа - 24.10.2025 Украина.ру
"Серьезный и опасный противник": Игорь Шишкин предупредил о реальных целях Трампа
Заявления американского президента Дональда Трампа о мире являются лишь тактическим ходом в борьбе за мировое господство США, а его истинная цель — восстановление американской гегемонии. Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Не надо воспринимать Трампа как доброго дедушку, который хочет мира во всем мире, но не может определиться, кто же этому миру мешает: [президент РФ Владимир] Путин или [Владимир] Зеленский. Трамп как дорожный каток последовательно воплощает в жизнь лозунг "Сделаем Америку снова великой"", — заявил эксперт.Шишкин подчеркнул, что переговоры по Украине для Трампа — лишь инструмент: "Его цель – обеспечить мировую гегемонию США. И переговоры по Украине – лишь средство для достижения этой цели".По мнению политолога, Трамп – это очень серьезный и опасный противник. "Но это не какой-то закоренелый враг России, который просыпается с мыслью о том, какую бы гадость нам сделать. Это прагматичный политик, для которого интересы американской гегемонии стоят на первом месте", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты политики США — в материале "Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа" на сайте Украина.ру.
Заявления американского президента Дональда Трампа о мире являются лишь тактическим ходом в борьбе за мировое господство США, а его истинная цель — восстановление американской гегемонии. Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Не надо воспринимать Трампа как доброго дедушку, который хочет мира во всем мире, но не может определиться, кто же этому миру мешает: [президент РФ Владимир] Путин или [Владимир] Зеленский. Трамп как дорожный каток последовательно воплощает в жизнь лозунг "Сделаем Америку снова великой"", — заявил эксперт.
Шишкин подчеркнул, что переговоры по Украине для Трампа — лишь инструмент: "Его цель – обеспечить мировую гегемонию США. И переговоры по Украине – лишь средство для достижения этой цели".
По мнению политолога, Трамп – это очень серьезный и опасный противник. "Но это не какой-то закоренелый враг России, который просыпается с мыслью о том, какую бы гадость нам сделать. Это прагматичный политик, для которого интересы американской гегемонии стоят на первом месте", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты политики США — в материале "Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа" на сайте Украина.ру.
22 октября, 15:29
Игра на нервах: Почему западные СМИ отменяют встречу Путина и Трампа Британское издание Telegraph сообщило о том, что встреча президентов США и России в Будапеште отменена - этот материал был опубликован во вторник, 21 октября. Представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию "инфобалаганом".
