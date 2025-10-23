https://ukraina.ru/20251023/dmitriy-krasnov-istoriya-s-tomagavkami-pokhozha-na-ocherednoy-podarok-druzyam-i-sponsoram-trampa--1070490619.html

Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа

Международной права больше нет. Впрочем, нет и искомого Западом "международного порядка, построенного на правилах". Осталось только право сильного, как в первобытные времена — у кого зубы длиннее и дубина тяжелее, тот и прав.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов.В рамках 19-го пакета санкций ЕС запретит экспорт в Россию товаров, которые могут использоваться в военной промышленности, в том числе минералов, керамики и каучука, на сумму более 40 миллиардов, сообщило издание Bloomberg 22 октября. По данным агентства, лидеры стран ЕС могут одобрить новые санкции на саммите 23 октября.Также послы стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи Украине "репарационных кредитов", сообщила 21 октября газета Politico. Речь идет о выделении до 140 миллиардов евро на поддержку Киева в течение еще 2-3 лет за счет заблокированных с 2022 года активов России.— Дмитрий Анатольевич, по словам издания, послы Евросоюза "неофициально согласовали" призыв к Еврокомиссии выдвинуть предложение, "подкрепленное соответствующей европейской солидарностью и распределением рисков". Действительно ли они юридически могут это сделать по такой схеме? Есть ли угроза нашим активам?— Действительно ли можно было заблокировать чужие деньги? Вопреки договорам, нарушая все и всяческие законы, разрушая саму основу, саму ткань права. Нет, никакие юридические уловки не могут отменить основу основ, краеугольный камень западного права — неприкосновенность, незыблемость собственности.Но коллективный Запад сделал это. Заморозили. С этого момента можно считать, что любой законник, правовед, юрист, адвокат сменил профессию, став историком права: остаётся только вспоминать, как когда-то право существовало и обеспечивало стабильность мироустройства.Международной права больше нет. Впрочем, нет и искомого Западом "международного порядка, построенного на правилах". Осталось только право сильного, как в первобытные времена — у кого зубы длиннее и дубина тяжелее, тот и прав.То, что европейские караси до сих пор плавают вокруг такой привлекательной для них наживки — российских активов, но не переходят "к поклёвкам", объясняется только тем, что им хватает ума предположить в наживке стальной крючок. Вот и думают они, как бы "перераспределить риски". Увы, к праву, к юриспруденции это никак не относится. Это, скорее, из истории европейского пиратства — корсары возвращаются к привычным методам.— Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. А ранее в США заявили о переносе встречи Лаврова и Рубио, которая по некоторым данным должна была состояться в четверг. Однако наша сторона сообщила, что условленной даты не было. Как это влияет на переговоры по Украине?— Уже много раз говорил, что дипломатия, попадающая в публичное поле — это даже не верхушка айсберга. Это, скорее, лёгкое колыхание занавеса, который перед публикой никогда не откроют — весь спектакль проходит за ним.Если при Байдене контакты были заморожены, то теперь они активнейшим образом идут, это очень хорошо. А то, что "назначенная" западной прессой встреча не состоится — это пустое, я бы не стал обращать на это внимания. Единственное, чего я опасаюсь, так это возвращения ко временам заморозки. Молчаливой дипломатии не бывает, молчание неизбежно приводит к решению проблем иными, "не разговорными", не дипломатическими методами.— Тема передачи Украине “Томагавков” ушла с повестки после приезда Зеленского в Белый дом. Но у Трампа десять пятниц на неделе, что если он передумает и даст их Киеву. Усилит ли Россия в таком случае свою ядерную риторику?— Каждый раз, когда в России даже не политики, а "телевизионные эксперты" начинают грозить "ядеркой", Запад реагирует. На слова НАТО отвечает делами.Так что устное размахивание ядерной дубинкой — это прямая помощь врагу. Я бы поостерегся поднимать ядерную тему в публичном пространстве. Вместо этого лучше бы тихо, без пиара, провести полную проверку боеготовности как тактического, так и стратегического атомного оружия, чтобы не оказалось, что ракеты есть, но они не готовы к вылету.Передачи "Томагавков" я бы не исключил. Риторике Трампа, как вы верно заметили, верить нельзя, ибо она меняется без всяких к тому причин. И, опять же, российские военные готовятся к этому развитию ситуации.Но практика показывает, что дроны, собранные чуть ли не на коленке, оказываются вполне эффективным средством поражения. И дальнобойность их впечатляет — посмотрите на регионы, где упавшие обломки сбитых дронов вывели из строя производственные мощности. При том, что их цена на несколько порядков ниже американских ракет.История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа — он, вероятно, хочет дать им заработать ещё разок. И они сумеют быть убедительными в переговорах со своим президентом и другом.— И все-таки ядерный вопрос не даёт мне покоя. Владимир Путин 15 октября подписал закон о ратификации соглашения с Кубой о военном сотрудничестве (от 13 марта 2025г.). Если читать между строк Соглашения, по сути этим документом разрешено размещение наших ракет на Кубе, а это значит, что мы подошли к Карибскому кризису 2.0. Что вы думаете об этом? Услышит ли Трамп сигнал России?— В ходе операции "Анадырь" в 1962 году на Кубу были переброшены не только ракеты с ядерными боеголовками, но ещё более 50 тысяч человек и более 230 тысяч тонн различных грузов. И всё это было сделано настолько тихо, что американцы даже не догадались.Есть ли у нынешней России такая возможность? Не уверен. Ну, и та самая кубинская разведывательная база Лурдес, ликвидированная решением 2001 года, не поставляет информации. Имеет ли смысл везти на другую сторону планеты ракеты, которые будут наводиться "на глазок"?К тому же, со времён Эрнесто Че Гевары стало понятно, что дружба с Кубой — дело затратное. Товарищ Гевара не раз пенял Советскому Союзу на "жадность". Мол, если мы все социалисты, одна семья, то какие могут быть взаиморасчёты? Богатые родственники просто должны кормить бедных как самих себя.И сейчас кубинские власти придерживаются той же идеологии. По их мнению, Россия в неоплатном долгу за десятилетия охлаждения отношений, а начало сотрудничества должно немедленно вылиться в благодатный финансовый ливень.Так что я бы не делал больших ставок на Кубу. Думаю, аналитики из команды Трампа также оценивают ситуацию адекватно. А "сигнал", который услышит или не услышит Трамп, сродни ядерной риторике — это всего лишь повод для усиления давления на Россию: "Раз они такие агрессивные, нужно их быстрее добивать".— Европа продолжает строить планы по противостоянию России. Зеленский в пятницу собирается приехать в Британию для участия во встрече "коалиции желающих". Ранее прошло заседание министров обороны НАТО и группы Рамштайн, где министр войны США Хегсет прямо угрожал России. Рютте встречается с Трампом... А от угроз к делу готово НАТО перейти? К чему нам готовиться?— К передаче дальнобойных ракет и средств ПВО и повышению эффективности санкций. Что конкретно делать? Оставить надежды, что "всё само рассосётся" и усиливать армию настолько, чтобы она могла защищать всю Россию.Сейчас совершенно серьёзно ведётся дискуссия, должны ли стратегические предприятия сами себя защищать — силами сторожей и вахтёров. Пожалуй, все-таки предприятия должны работать, а армия обеспечивать безопасность жителей и народного хозяйства — с учётом новых, ещё не реализованных врагами угроз, включая те самые "Томагавки".Если это в силу каких-то причин не получается, то следует устранять эти причины.— Почему в ЕС пытаются превратить конфликт на Украине в "войну Трампа"?— Это Трамп старается превратить украинский конфликт в "войну Европы". И пока у него это неплохо получается — благодаря продажным европейским элитам.Самые адекватные политики уже видят грядущие риски и артикулируют необходимость вырваться из американского курса. Но, думаю, жадность помешает им принять верные решения, и ЕС будет кормить американский ВПК до полного обнищания населения. Даже когда народы начнут бунтовать, их ещё продолжат грабить — компрадорским элитам остановиться сложно.— Россия ориентируется на официальные заявления и не комментирует слова Трампа о предполагаемом отказе Индии и Китая от закупок российской нефти, заявил Дмитрий Песков. Так все-таки что там с нашими партнерами? Кстати, не слишком ли вяло поддерживают нас на международной арене наши партнеры из Китая?— "Наши партнёры" несказанно рады проблемам России и спешат, простите, "рубить бабло", пользуясь конъюнктурой. Я много говорил об этом, приводил факты, аргументы, делал прогнозы.Это цинично, но в международных отношениях действует правило "бей своих, чтобы чужие боялись" — партнёрство, дружеские отношения могут возникнуть только тогда, когда "партнёры" видят риски, оценивают последствия ухудшения отношений как неприемлемые. Если же предательство не сулит значимых проблем, то все "дружественные" страны легко будут предавать. 