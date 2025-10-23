Мертворожденная идея: политолог оценил предложение Зеленского обменять дроны на "Томагавки" - 23.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251023/mertvorozhdennaya-ideya-politolog-otsenil-predlozhenie-zelenskogo-obmenyat-drony-na-tomagavki-1070503304.html
Мертворожденная идея: политолог оценил предложение Зеленского обменять дроны на "Томагавки"
Мертворожденная идея: политолог оценил предложение Зеленского обменять дроны на "Томагавки"
Мертворожденная идея: политолог оценил предложение Зеленского обменять дроны на "Томагавки"
Предложение Зеленского по обмену украинских дронов на американские ракеты является нежизнеспособной и была порождена в медийном пространстве как попытка найти какую-то полезность Киева для Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-10-23T04:50
2025-10-23T04:50
новости
сша
киев
украина
владимир зеленский
трамп и зеленский
дмитрий дробницкий
украина.ру
дроны
беспилотники
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057645659_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_377680d6e9ed382d47ae7bc1c08e0566.jpg
"Это мертворожденная идея, неизвестно еще чьи это дроны", — заявил эксперт, комментируя инициативу Зеленского. Он поставил под сомнение саму логистику такого предложения. Политолог охарактеризовал ситуацию с дронами как "изначально дурацкую", отметив, что "ее тоже вбросили медиа". По его словам, стояла задача: "Давайте срочно придумаем, чем Украина может быть полезна США. Неважно, осуществимо это или нет"."Если сейчас война дронов, то Украина может быть очень полезна США, потому что обладает дроновой технологией. Но в этих дронах куча китайских запчастей, что уже противоречит некоторым установкам", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, сша, киев, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, дмитрий дробницкий, украина.ру, дроны, беспилотники, бпла, "томагавк", ракеты, всу
Новости, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Дмитрий Дробницкий, Украина.ру, дроны, беспилотники, БПЛА, "Томагавк", ракеты, ВСУ

Мертворожденная идея: политолог оценил предложение Зеленского обменять дроны на "Томагавки"

04:50 23.10.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Предложение Зеленского по обмену украинских дронов на американские ракеты является нежизнеспособной и была порождена в медийном пространстве как попытка найти какую-то полезность Киева для Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
"Это мертворожденная идея, неизвестно еще чьи это дроны", — заявил эксперт, комментируя инициативу Зеленского. Он поставил под сомнение саму логистику такого предложения.
"Производить дроны на Украине и потом отправлять их на базы на Тихом океане? Вряд ли", — отметил Дробницкий.
Политолог охарактеризовал ситуацию с дронами как "изначально дурацкую", отметив, что "ее тоже вбросили медиа". По его словам, стояла задача: "Давайте срочно придумаем, чем Украина может быть полезна США. Неважно, осуществимо это или нет".
"Если сейчас война дронов, то Украина может быть очень полезна США, потому что обладает дроновой технологией. Но в этих дронах куча китайских запчастей, что уже противоречит некоторым установкам", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет" на сайте Украина.ру.
Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 06.10.2025
6 октября, 05:50
"Самая настоящая зона смерти": военный эксперт раскрыл, как дроны изменили тактику войныОткрытые пространства в зоне СВО превратились в зону смерти из-за массового применения дронов, на которые приходится 90% всех потерь с обеих сторон. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Новости США Киев Украина Владимир Зеленский Трамп и Зеленский Дмитрий Дробницкий Украина.ру дроны беспилотники БПЛА "Томагавк" ракеты ВСУ
 
