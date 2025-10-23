Мертворожденная идея: политолог оценил предложение Зеленского обменять дроны на "Томагавки"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Предложение Зеленского по обмену украинских дронов на американские ракеты является нежизнеспособной и была порождена в медийном пространстве как попытка найти какую-то полезность Киева для Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
"Это мертворожденная идея, неизвестно еще чьи это дроны", — заявил эксперт, комментируя инициативу Зеленского. Он поставил под сомнение саму логистику такого предложения.
"Производить дроны на Украине и потом отправлять их на базы на Тихом океане? Вряд ли", — отметил Дробницкий.
Политолог охарактеризовал ситуацию с дронами как "изначально дурацкую", отметив, что "ее тоже вбросили медиа". По его словам, стояла задача: "Давайте срочно придумаем, чем Украина может быть полезна США. Неважно, осуществимо это или нет".
"Если сейчас война дронов, то Украина может быть очень полезна США, потому что обладает дроновой технологией. Но в этих дронах куча китайских запчастей, что уже противоречит некоторым установкам", — заключил собеседник издания.
