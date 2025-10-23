https://ukraina.ru/20251023/mertvorozhdennaya-ideya-politolog-otsenil-predlozhenie-zelenskogo-obmenyat-drony-na-tomagavki-1070503304.html

Мертворожденная идея: политолог оценил предложение Зеленского обменять дроны на "Томагавки"

Предложение Зеленского по обмену украинских дронов на американские ракеты является нежизнеспособной и была порождена в медийном пространстве как попытка найти какую-то полезность Киева для Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

"Это мертворожденная идея, неизвестно еще чьи это дроны", — заявил эксперт, комментируя инициативу Зеленского. Он поставил под сомнение саму логистику такого предложения. Политолог охарактеризовал ситуацию с дронами как "изначально дурацкую", отметив, что "ее тоже вбросили медиа". По его словам, стояла задача: "Давайте срочно придумаем, чем Украина может быть полезна США. Неважно, осуществимо это или нет"."Если сейчас война дронов, то Украина может быть очень полезна США, потому что обладает дроновой технологией. Но в этих дронах куча китайских запчастей, что уже противоречит некоторым установкам", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.

