"У него озабоченное настроение": Брутер оценил итоги визита Зеленского в Вашингтон
© Фото : GLOBAL LOOK PRESS
Зеленский покинул Вашингтон с чувством озабоченности, потому что не смог добиться от Трампа нужных результатов, включая поставки оружия, и теперь перед Киевом встает вопрос о дальнейших шагах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
По словам эксперта, украинский лидер осознавал, что его поездка в США заранее была обречена на провал. "Я думаю, что у него озабоченное настроение. Он не получил того, чего хотел. Он знал, что он этого не получит", — заявил Брутер.
Аналитик обратил внимание на то, что после переговоров с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп практически не общался с прессой, а его заявления были предельно общими.
"Трамп после переговоров улетел играть в гольф почти без общения с прессой, а все его заявления сводятся к тому, что "они должны поладить и закончить войну", — отметил эксперт.
Такое поведение американского президента, как считает Брутер, свидетельствует о его нежелании или неспособности публично оказывать давление на Украину. "Все это говорит о том, что он не может в публичной плоскости давить на Украину", — резюмировал собеседник издания.
