"У него озабоченное настроение": Брутер оценил итоги визита Зеленского в Вашингтон

"У него озабоченное настроение": Брутер оценил итоги визита Зеленского в Вашингтон - 22.10.2025

"У него озабоченное настроение": Брутер оценил итоги визита Зеленского в Вашингтон

Зеленский покинул Вашингтон с чувством озабоченности, потому что не смог добиться от Трампа нужных результатов, включая поставки оружия, и теперь перед Киевом встает вопрос о дальнейших шагах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

По словам эксперта, украинский лидер осознавал, что его поездка в США заранее была обречена на провал. "Я думаю, что у него озабоченное настроение. Он не получил того, чего хотел. Он знал, что он этого не получит", — заявил Брутер.Аналитик обратил внимание на то, что после переговоров с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп практически не общался с прессой, а его заявления были предельно общими. "Трамп после переговоров улетел играть в гольф почти без общения с прессой, а все его заявления сводятся к тому, что "они должны поладить и закончить войну", — отметил эксперт.Такое поведение американского президента, как считает Брутер, свидетельствует о его нежелании или неспособности публично оказывать давление на Украину. "Все это говорит о том, что он не может в публичной плоскости давить на Украину", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.

