Калейдоскоп зла: "неназванные сотрудники Белого дома" на тропе информационной войны

Накануне запланированной встречи между президентами Соединённых Штатов Америки и России ведущие западные медиа публикуют информационные вбросы, направленные на попытку срыва мирного саммита

2025-10-22T13:23

"Президент США Дональд Трамп не планирует проводить встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшем будущем", — написал в своём блоге журналист Axios Барак Равид со ссылкой на анонимного представителя американской администрации.Подобную информацию распространяют сейчас многие ведущие издания из США, Великобритании и Евросоюза, не обеспечивая свои заявления никакими конкретными подтверждениями. И это явно происходит в рамках скоординированной операции, которую организовала "партия войны", встревоженная последствиями провальной поездки Зеленского в Вашингтон."С того момента, как было объявлено о проведении саммита мира в Будапеште, было очевидно, что многие сделают всё возможное, чтобы его не произошло. Провоенная политическая элита и её СМИ всегда ведут себя так перед событиями, которые могут оказаться решающими между войной и миром. Одна и та же история почти перед каждым заседанием Европейского совета, перед решениями о санкциях или о Европейском фонде мира. Пока саммит не состоялся, ожидайте волны утечек, фейковых новостей и заявлений о том, что его не будет", — комментирует эту информационную атаку министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Наблюдатели отмечают: все сообщения об отмене переговоров на высшем уровне между США и Россией основаны на анонимных источниках, что делает их верификацию невозможной. Подобное освещение важнейших событий мировой политической повестки является сейчас главной особенностью мейнстримных медиа Запада. Потому что они превратились из источника информации в инструмент для манипуляции общественным мнением.В нулевые и десятые годы нынешнего века мировые агентства ссылались на анонимов только в исключительных случаях — причём редакция обычно сообщала, что она готова предоставить в судебном порядке данные о том, на кого ссылается репортер.Попытка построить свой материал на неподтверждённой информации стоила бы любому серьёзному журналисту работы и поставила бы крест на его дальнейшей карьере. Но то, что было недопустимым ещё десять лет назад, стало сейчас стандартом. Новости на самые важные и злободневные темы зачастую не содержат ни единой конкретной фамилии, на которую ссылаются журналисты. Это значит, что они больше не несут за свои слова никакой ответственности, а установить правдивость опубликованных сведений практически невозможно.Информация о позиции американского руководства каждый раз подаётся от имени "неназванных сотрудников" Белого дома, Госдепартамента, Пентагона и других государственных институтов США — однако никто не может поручиться, что эти сведения не являются заведомой ложью, за которой стоят заинтересованные политики в лице евроатлантических ястребов. Потому что американское руководство вынуждено публично реагировать на каждое подобное сообщение, и зачастую это вынуждает его к корректировке своих шагов.Злоупотребление мнимой анонимностью источников разрушает основы журналистики. Но на это не обращают внимания, потому что современные западные медиа перестали заботиться о каком-то подобии информационной объективности. Они разжигают войну повсюду, где это нужно истеблишменту, выливают на своих противников тонны грязи и обращаются к читателям на таком языке, которого постеснялись бы даже пропагандисты времён холодной войны.Британская The Sun опубликовала статью под заголовком "Калейдоскоп зла: коммандос “Чёрной осы”, наёмные убийцы из наркокартелей и террористы “Хезболлы”. Как Венесуэла готовится к полномасштабной войне с Трампом". Её авторы предельно демонизируют венесуэльского президента Николаса Мадуро, пересказывая различные байки — о том, что его правительство использует заградотряды, нанимает исламских террористов, прикрывается пенсионерами и младенцами."Мадуро укрылся в бункере. По данным американской разведки, его охраняет полк кубинского спецназа, известный как “Чёрные осы”. Его кубинские друзья, вероятно, не дадут ему сдаться живым и, возможно, организуют побег в соседнюю Бразилию или Колумбию. Их левые президенты проявляют дружелюбие к его режиму и, возможно, даже тайно поддерживают террористов. Венесуэльский режим приставил к военным гарнизонам по всей стране убийц, которым приказано стрелять в командиров при любых признаках их нелояльности. Они набирают рекрутов из тюремных банд, которые действуют как наёмники, защищая интересы режима. Они также связаны с тысячами боевиков “Хезболлы”… Режим Мадуро может также использовать детей и стариков в качестве живого щита", — правдиво сообщают британские журналисты, ссылаясь на всё те же неназванные источники.Комментаторы в Латинской Америке отмечают: во время предыдущей попытки сместить президента Мадуро западная пресса писала, что его якобы охраняет китайский или российский спецназ. Но сейчас акценты сменились — вероятно, потому, что на Западе приступили к осуществлению информационного прикрытия для будущих операций против Кубы, Колумбии и Бразилии.Газета The Sun считается таблоидом. Но не следует забывать, что её ежедневно читают около восьми миллионов британцев, которых старательно убеждают в необходимости напасть на Венесуэлу. Забывая упомянуть о том, что британское правительство бессовестно присвоило венесуэльские золотые запасы, а британские нефтяные корпорации всегда хотели установить контроль над месторождениями этой южноамериканской страны."Как заставить американских телеведущих говорить правду?" — иронично спрашивают на канале RT, где на днях опубликовали пародийный видеоролик, записанный от лица журналистов, которые работают на CNN, Fox News и MSNBC."Почему я постоянно поддакиваю Госдепартаменту США?" — спрашивает на нём ведущая Кристиан Аманпур."Почему я вечно спрашиваю собеседников, осуждают ли они ХАМАС, но ни разу не спросил, осуждают ли они Израиль?" — задаётся вопросом Пирс Морган."Почему я так и не извинилась за бесконечное повторение лжи о “Рашагейте”?" — говорит Рэйчел Мэддоу."Почему я поддерживаю каждую незаконную войну, которую развязали США в этом столетии?" — недоумевает Шон Хэннити."Почему мы игнорируем наши ничтожные рейтинги и делаем вид, что людям хочется слушать одну и ту же надоевшую чушь?" — говорит в итоге Андерсон Купер.Конечно, образы этих западных журналистов были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. И только поэтому они наконец решили сказать своей аудитории что-то правдивое.Читайте также: Россия не дает забыть про первопричины. Почему саммит в Будапеште под вопросом

