Корейский сценарий для Украины не сработает, поскольку Запад не дает гарантий нерушимости границ, а линия фронта останется источником постоянной угрозы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-10-22T04:00
2025-10-22T04:00
Эксперт пояснил, что Украина не заинтересована в сохранении длинной границы без четких юридических правил, если не планирует возвращать эти территории. При этом, как отметил Брутер, ключевое отличие от корейской ситуации — в позиции Запада. Брутер подчеркнул, что конфликт на Корейском полуострове сдерживается заинтересованными сторонами. "А в случае с Украиной вряд ли при остановке боевых действий ситуация на ЛБС может быть тихой. И как в этой ситуации можно договориться?" — отметил аналитик.Таким образом, как констатировал эксперт, Россия со своей стороны готова на уступки, но основная работа по выстраиванию устойчивой модели ложится на Вашингтон, которому, однако, навязывают совершенно иную повестку.Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования конфликта на Украине: "Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло" на сайте Украина.ру.
04:00 22.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Корейский сценарий для Украины не сработает, поскольку Запад не дает гарантий нерушимости границ, а линия фронта останется источником постоянной угрозы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Эксперт пояснил, что Украина не заинтересована в сохранении длинной границы без четких юридических правил, если не планирует возвращать эти территории. При этом, как отметил Брутер, ключевое отличие от корейской ситуации — в позиции Запада.
"Но Запад не дает гарантий, что он эти территории отдал навечно. И об этом сказал Трамп, когда заявил, что это интересная война, и кто знает, вернет ли Украина эти территории", — заявил он.
Брутер подчеркнул, что конфликт на Корейском полуострове сдерживается заинтересованными сторонами. "А в случае с Украиной вряд ли при остановке боевых действий ситуация на ЛБС может быть тихой. И как в этой ситуации можно договориться?" — отметил аналитик.
Таким образом, как констатировал эксперт, Россия со своей стороны готова на уступки, но основная работа по выстраиванию устойчивой модели ложится на Вашингтон, которому, однако, навязывают совершенно иную повестку.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
Также на тему урегулирования конфликта на Украине: "Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло" на сайте Украина.ру.
Вчера, 15:43
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в ЛозовойЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Владимир БрутерДональд ТрампКорейская война (1950-1953)заморозкавойна на Украине
 
