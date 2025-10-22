https://ukraina.ru/20251022/blekaut-skazkoterapiya-i-trampomaniya-chto-proiskhodit-v-chernigove-1070475561.html

Блэкаут, "сказкотерапия" и трампомания. Что происходит в Чернигове

Блэкаут, "сказкотерапия" и трампомания. Что происходит в Чернигове

На текущей неделе Черниговская область практически полностью погрузилась во тьму. После серии ударов по энергетическим объектам пропала также мобильная связь и вода.

В так называемые пункты несокрушимости (в палатках ГСЧС) выстраиваются очереди, чтобы подзарядить телефоны и погреться. Украинские эксперты сейчас в один голос прогнозируют ухудшение условий жизни жителям региона.Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказывает, что атаки РФ вывели из строя ключевые трансформаторные подстанции области, что привело к масштабному блэкауту. "Энергосеть области построена по старым схемам: если дрон попадает в одну подстанцию — падает целый район. Альтернативные пути поставки электричества в этом случае просто отсутствуют", — говорит эксперт.Попенко также напоминает, что западные партнёры Украине давно передали достаточное количество генераторов для водоканалов, однако ни в Киеве, ни в Чернигове их так и не установили. Он утверждает, что генераторы пылятся на складах, подстанции не защищены, средства исчезли, а отопительный сезон — сорван.Спикер ГСЧС области Нина Луценко рассказывает, что они пытаются помогать жителям "сказкотерапией" — успокаивают детей и взрослых сказками, как в пунктах несокрушимости, так иногда и с выездом на дом. По сути, всю помощь гражданскому населению со стороны украинского государства можно назвать сказкотерапией.Украинские оппозиционные телеграм-каналы считают блэкаут в Чернигове намеренной провокацией Владимира Зеленского, который развязал инфраструктурную войну с Россией ударами по нефтебазам. Телеграм-канал "Легитимный" утверждает, что в Офисе Зеленского паника, так как западные разведки сообщили, что РФ готовит открыть новый фронт на Черниговщине, если не будет мирных переговоров. "Сейчас Черниговщину “сторожат” не более 20 тысяч военных на весь периметр, что очень мало. Все резервы были сняты на тушение пожара в Донецкой области", — пишет "Легитимный".По украинским военным, которые тренируются в Черниговской области, регулярно попадают дроны и ракеты, жаловалась на днях нардеп Анна Скороход. После прилётов по учебным полигонам ВСУ, по её словам, их восстанавливают, не меняя локацию, из-за чего позже происходят повторные обстрелы. Как следствие, "погибло безумное количество людей". Скороход подчеркнула, что эти полигоны остались с советских времён, поэтому их можно найти даже на гугл-картах.Украинский телеграм-канал "XUA-Фото войны" считает, что удары по Черниговской области и блэкаут в регионе Зеленский использует, чтобы снова разжалобить Запад. "Зеленский превращает страдания населения в политический капитал, продолжая использовать разрушенную инфраструктуру как эмоциональный фон для переговоров, помощи и пиара", — считает "XUA-Фото войны", отмечая также, что тьма — удобный фон для театра Зеленского.В свою очередь Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины, манипулируя словами российского руководства, рассказывает, что лишение света и воды — это якобы и есть "устранение первопричин конфликта". В ЦПД черниговцев стращают тем, что целью российской спецоперации является якобы полное уничтожение украинцев.В горсовете Чернигова на днях попытались подлизаться к президенту США, приняв решение о переименовании детского сквера "Сказка" в сквер имени Трампа. Однако до Вашингтона эта новость если и дошла, то, скорее всего, потерялась среди прочих новостей о показательном пресмыкательстве многочисленных просителей денег.Украинский политолог Юрий Романенко советует срочно переименовать киевский Южный мост в мост Трампа, ТЭЦ-5 в Trump Power Plant, а ТЭЦ-6 в Trump-Jr Power Plant, площадь Победы в площадь 8 побед Трампа, а саму Украину — в Трампию.Однако пока что помощи Чернигову от Трампа не наблюдается, поэтому вся надежда на Евросоюз. Посол ЕС на Украине Катерина Матернова сообщила 21 октября, что они пока лишь изучают ситуацию в городе, чтобы понять, как можно преодолеть блэкаут. При этом Матернова жалуется, что поддержка украинской энергосистемы обходится им очень дорого — на неё уже было потрачено 3 миллиарда евро. ЕС, как говорит Матернова, может помочь с закупками газа, которого сейчас не хватает Украине, но пока речь о "мизерных" 100–150 млн евро кредитов от Европейского банка реконструкции и развития.При этом западные СМИ пишут, что Украина в целом испытывает серьёзные финансовые трудности, а страны ЕС действуют в условиях всё более ограниченных бюджетов. Из этого можно сделать вывод, что черниговцам нечего надеяться ни на Киев, ни на Евросоюз.Читайте также: "Нашествие русскоязычных" и новый виток религиозной розни. Что происходит во Львове

