"Нашествие русскоязычных" и новый виток религиозной розни. Что происходит во Львове

На днях столица Галичины подверглась очередному массированному удару, в ходе которого пострадали энергетические объекты и промышленная зона. Зеленский сразу же запаниковал и потребовал "одностороннего прекращения войны в воздухе" именно после этих ударов.

Одностороннее прекращение в данном случае предполагает, что Украина будет продолжать наносить удары, а Россия в одностороннем порядке от этого должна отказаться.Ракетный удар вызвал новый приступ русофобии во Львове, так как местные националисты связывают его с приездом русскоязычных граждан Украины с востока страны. Досталось и местным православным верующим. Националисты Львова таким образом просто отыгрываются на тех, до кого могут дотянуться.Сначала украинский медийный писатель Виталий Капранов написал, что Львов "переживает нашествие русскоязычных" и поэтому якобы становится целью ударов российских ракет. Нардеп Максим Бужанский в ответ напомнил ему о статье за разжигание национальной розни, хотя по факту она на Украине не работает с 2014 года.Достаточно напомнить, что ранее Виталий Капранов призывал "бить по морде" украинцев, которые потребляют российский контент. Тем не менее, за такие публичные призывы его никто не привлекал к ответственности. Украинская националистическая культура проигрывает российской даже во Львове, несмотря на террор, что и вызывает у Капранова периодические приступы русофобии – его произведения почти никто не покупает, а показы "патриотических" фильмов на Украине проходят при пустых залах.Украинский политолог Руслан Бортник считает таких львовских националистов как Фарион и Капранов "Геростратами", которые сжигают свою страну ради минутной славы в соцсетях. "У нас политическая система преисполнена Геростратами. Герострат спалил храм, чтобы просто прославиться. У нас огромное количество людей, которые регулярно жгут свою страну, разрушают своё общество, чтобы прославиться, вызвать хайп", - говорит политолог.Еще одними "виновными" в ракетном ударе по Львову назначили китайцев. Украинские СМИ сообщили, что минимум три разведывательных спутника Китая пролетали над Львовской областью во время удара. Украинская разведка тоже утверждает, что Китай мог предоставлять России спутниковые данные для ударов по территории Украины. В данном случае ключевое слово "мог" - ничем не подтвержденная возможность и вероятность выдается за свершившийся факт, чтобы стать поводом для обвинений.Виновными в ударах по Львову назначили и верующих, сохранивших верность каноническому православию. Особенно старается на этом поприще Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ). На днях священник УГКЦ Юстин Бойко в комментарии львовскому телеканалу НТА заявил, что в храмы УПЦ ходят "предатели", а для победы над УПЦ нужно "работать" с ее священниками. Бойко отметил, что многие православные верующие продолжают собираться в частном порядке в домах и квартирах священников УПЦ, в чем видит угрозу Украине. Священник УГКЦ назвал таких верующих "московитами" и "предателями". Позабыв о Священном писании, священник УГКЦ публично заявил, что "эта болезнь лечится временем и смертью".На том же львовском телеканале НТА на днях показывали репортаж, в котором местные журналисты выслеживали "зраду" - следили за прихожанами, которые тайно собираются в домах у священников гонимой церкви для богослужений. "Люди с камерами устраивали засады, а потом – и облавы. Врывались в "явочные квартиры", стремясь разоблачить "врагов", - передает Союз православных журналистов (СПЖ)."На кадрах разоблачителей – обшарпанные двери "явочных" квартир, облупленные стены, и люди, в страхе закрывающие одеждой свои лица", - комментирует СПЖ репортаж львовского телеканала.Как отмечает украинский писатель Мирослава Бердник, в материале журналисты НТА раскрыли два конкретных адреса квартир, где собираются для молитвы верующие УПЦ: по улице Снопковская и Игоря Дашки. Кроме того, в материале упоминаются и другие предполагаемые места богослужений — в Великих Кривчицах, в районе улиц Выговского, Любинской, на Сыхове и на улице Пасечной.По мнению львовских националистов, в таких "явочных" квартирах собираются "потенциальные убийцы Парубиев" [бывшего коменданта Майдана Андрея Парубия, застреленного во Львове].Прихожан канонической православной церкви изображают диверсантами, которые якобы наводят ракеты. "Если этих людей, например, собирается в квартире 20 человек, то это уже готовая армия диверсантов, которые как бы ходят и сливают, что где во Львове делается для соответствующих источников", - разжигает религиозную рознь один из "экспертов" львовского телеканала.Виновными назначаются не только живые, но и давно ушедшие. Братские могилы советских воинов во Львове в этом году уничтожили. На этой неделе "декоммунизаторы" добрались до мемориальной доски в честь известного режиссера Ларисы Шепитько, ученицы Александра Довженко, которая долгое время работала в этом городе. Мемориальную доску с корнем выкорчевали из фасада.Режиссера, которая погибла еще в 1979 году, обвиняют в "принадлежности к советскому культурному пространству", что применимо практически к любому деятелю культуры, жившему в советские времена. Однако реальная причина заключается в том, что националисты нашли её слова, сказанные на Берлинском кинофестивале, в которых она осуждала нацистские преступления. В тот же день во Львове была открыта мемориальная табличка Андрею Парубию – основателю Социал-Националистической партии и отъявленному нацисту, которому Зеленский посмертно дал звание героя Украины.Всемирно известный режиссер и нацист, называвший Гитлера образцом "прямой демократии". Зеленский и львовские националисты на этой неделе еще раз напомнили о своих приоритетах.О том, что происходит в другом городе Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Ответ за Белгород и прогнозы "самой тяжелой зимы". Что происходит в Харькове"

