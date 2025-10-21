Провал попыток давления на Россию: Акопов объяснил неудачную тактику Трампа по Украине - 21.10.2025 Украина.ру
Провал попыток давления на Россию: Акопов объяснил неудачную тактику Трампа по Украине
Провал попыток давления на Россию: Акопов объяснил неудачную тактику Трампа по Украине
Провал попыток давления на Россию: Акопов объяснил неудачную тактику Трампа по Украине
Двухмесячное противостояние и попытки давления на Москву не принесли Вашингтону желаемых результатов, что заставило американскую сторону вернуться к обсуждению российских условий по урегулированию конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Эксперт отметил, что за прошедший после переговоров период позиция Кремля не изменилась. "[Президент США Дональд] Трамп еще лучше увидел, что [президент России Владимир] Путин подтверждает свою позицию, высказанную на Аляске. Два месяца не привели к улучшению ситуации для Украины и усилению позиций Трампа для давления на Путина", — констатировал Акопов.При этом обозреватель напомнил, что основой для диалога остаются ранее озвученные Россией требования. "На Аляске Путин и Трамп договорились, что будут стремиться к завершению войны. Путин обозначил свои условия, которые никто не скрывал: Украина должна вывести войска из Донбасса, после чего возможны встречи с Зеленским. Украина на это не идет", — пояснил Акопов.Таким образом, по словам эксперта, стороны вернулись к исходным позициям. "Трамп и Путин вернулись к тому, о чем шла речь на Аляске, к тому, что поиск путей для завершения конфликта возможен на условиях, поставленных Россией", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.Подробно про визит Зеленского в США — в статье Алексея Туманова "Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки" на сайте Украина.ру.
Провал попыток давления на Россию: Акопов объяснил неудачную тактику Трампа по Украине

04:10 21.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Двухмесячное противостояние и попытки давления на Москву не принесли Вашингтону желаемых результатов, что заставило американскую сторону вернуться к обсуждению российских условий по урегулированию конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Эксперт отметил, что за прошедший после переговоров период позиция Кремля не изменилась. "[Президент США Дональд] Трамп еще лучше увидел, что [президент России Владимир] Путин подтверждает свою позицию, высказанную на Аляске. Два месяца не привели к улучшению ситуации для Украины и усилению позиций Трампа для давления на Путина", — констатировал Акопов.
При этом обозреватель напомнил, что основой для диалога остаются ранее озвученные Россией требования. "На Аляске Путин и Трамп договорились, что будут стремиться к завершению войны. Путин обозначил свои условия, которые никто не скрывал: Украина должна вывести войска из Донбасса, после чего возможны встречи с Зеленским. Украина на это не идет", — пояснил Акопов.
Таким образом, по словам эксперта, стороны вернулись к исходным позициям. "Трамп и Путин вернулись к тому, о чем шла речь на Аляске, к тому, что поиск путей для завершения конфликта возможен на условиях, поставленных Россией", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.
Подробно про визит Зеленского в США — в статье Алексея Туманова "Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки" на сайте Украина.ру.
Кеннеди Хрущев - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Вчера, 10:17
Уроки Карибского кризиса, которые сегодня более чем актуальны в контексте украинского кризисаВ эти дни 63 года назад, в октябре 1962 года, мир оказался на грани ядерной войны. Сегодняшнюю ситуацию на Украине, где так или иначе пересекаются интересы России и США, эксперты ставят в один ряд с теми событиями XX века
