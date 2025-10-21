https://ukraina.ru/20251021/proval-popytok-davleniya-na-rossiyu-akopov-obyasnil-neudachnuyu-taktiku-trampa-po-ukraine-1070359453.html

Провал попыток давления на Россию: Акопов объяснил неудачную тактику Трампа по Украине

Двухмесячное противостояние и попытки давления на Москву не принесли Вашингтону желаемых результатов, что заставило американскую сторону вернуться к обсуждению российских условий по урегулированию конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067080710_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_f798b1f27bffe710df05a00d1c651ec1.jpg

Эксперт отметил, что за прошедший после переговоров период позиция Кремля не изменилась. "[Президент США Дональд] Трамп еще лучше увидел, что [президент России Владимир] Путин подтверждает свою позицию, высказанную на Аляске. Два месяца не привели к улучшению ситуации для Украины и усилению позиций Трампа для давления на Путина", — констатировал Акопов.При этом обозреватель напомнил, что основой для диалога остаются ранее озвученные Россией требования. "На Аляске Путин и Трамп договорились, что будут стремиться к завершению войны. Путин обозначил свои условия, которые никто не скрывал: Украина должна вывести войска из Донбасса, после чего возможны встречи с Зеленским. Украина на это не идет", — пояснил Акопов.Таким образом, по словам эксперта, стороны вернулись к исходным позициям. "Трамп и Путин вернулись к тому, о чем шла речь на Аляске, к тому, что поиск путей для завершения конфликта возможен на условиях, поставленных Россией", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.Подробно про визит Зеленского в США — в статье Алексея Туманова "Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки" на сайте Украина.ру.

