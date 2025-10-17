https://ukraina.ru/20251017/zatylok-zelenskogo-khegset-v-trikolore-i-golodnyy-tramp-kak-ukrainets-prosil-tomagavki-1070283496.html

Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки"

Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки" - 17.10.2025 Украина.ру

Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки"

Украинец приехал просить "Томагавки". Вот так написали британские журналисты про визит Владимира Зеленского в США. Тем временем у Белого дома в Вашингтоне выстроилась небольшая кучка фотографов и видеооператоров в ожидании встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Гостя еще нет, а новости о том, что он будет просить, уже есть

2025-10-17T22:35

2025-10-17T22:35

2025-10-17T23:12

эксклюзив

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070283090_8:0:1679:940_1920x0_80_0_0_f6ab3e7de8e4ed73b2dbd97b5b66e18a.png

Два солдата поднесли к крыльцу флаги США и Украины. Украинские зрители заподозрили синий цвет не таким синим, каким должен быть на государственном флаге, а блекловатым. Иностранные журналисты, которые все это показывали украинцам, занервничали. Уж полдень близится, Володымыра все нет.- Я пододвинусь, это всего лишь флаги! Давайте поспокойнее? - сказал фотограф негодующим видеооператорам. Из-за него кто-то не смог снять красивую картинку. Хотя поводов для беспокойства не было - вслед за теми двумя солдаты пронесли еще дюжину разных флажков, снимай - не хочу.- Это значит, что Зеленский приехал! - воскликнул кто-то, уставший стоять под жарким американским солнцем. Но не тут-то было.Солдаты с флажками нарезали третий круг мимо журналистов. Двое у крыльца проследовали за ними. Все уже были на местах - внутри и за столом. Зеленского посадили на одну сторону, сзади него разместили видеокамеры. В планах американских медиа-менеджеров из техасского филиала любимого телеканала Трампа, очевидно, не было задачи пиарить Зеленского. Журналисты показали только его затылок, одобрительно покачивающийся через слово Дональда Трампа."Президент Украины Зеленский многое пережил. Я имею в виду, он действительно изменился. Он многое пережил. И, честно говоря, мы пережили это вместе с ним", - начал Трамп.Из-за ракурса встреча казалась, скорее, не встречей партнеров, а собеседованием или даже отчетом перед аудиторами. По крайней мере пресса и американская администрация сделали все, чтобы это выглядело так.Трамп и его команда только подливали маслица. Перед ними - пустые тарелки с салфетками, столовые приборы, солонки и перечницы, бокалы с водой. Вице-президент Джей Ди Венс, сидевший по правую руку шефа, отпил из своего бокала. Пит Хегсет, министр войны США, сидевший по левую, пришел на обед в галстуке в цветах российского триколора."Мы поговорим о том, что произошло вчера во время моего телефонного разговора с президентом [России Владимиром] Путиным. И я думаю, что все идет довольно хорошо. Все началось с Аляски, где, как мне кажется, обсуждались определенные принципы, и мы хотим посмотреть, сможем ли мы это сделать", - сказал Трамп. - "Если есть вопросы, задавайте. Но прежде чем я это сделаю, позвольте мне попросить президента (Зеленского. - Ред.) сказать несколько слов".Зеленский потянулся к селектору и нажал кнопку. Микрофон для него был по умолчанию выключен."Спасибо", "спасибо вам большое", "поздравляю вас с успехом" на Ближнем Востоке, "благодаря вашей команде", "хотел поблагодарить вас" - вот набор фраз, которые Зеленский подготовил к этому визиту, и Трамп это оценил."Я думаю, он прекрасно смотрится в своей куртке. Надеюсь, это заметят. Правда, очень стильно, мне нравится", - перебил Трамп.Итак, Дональд Трамп снова увидел перед собой плохо обученного правилам этикета Зеленского, зрители американских телеканалов - кивающий затылок. То, что происходило дальше, называется "холодным душем".Хегсет в триколоре. Трамп, рассказывающий о желании Владимира Путина "прекратить войну". Хороший лидер Венгрии Виктор Орбан, у которого в стране с безопасностью все в порядке, потому и встреча Трампа с Путиным там состоится. Намеки на то, что пора бы уже наполнить тарелки и плотно пообедать. Зеленский, которому нужно было поворачиваться назад, чтобы что-то ответить журналистам. А те, надо сказать, здорово постарались.На украинских журналистов, которых привез с собой Зеленский, Трамп необычно реагировал. Он перебивал их английскую речь, и переспрашивал:- А вы откуда?- Украина…- Ну, ладно, - говорил Трамп.Интересно же - разрешит ли американская администрация Вооруженным силам Украины бить вглубь России? Даст ли дальнобойные "Томагавки"?- А вы кто?- Я?- Украинец? - снова переспросил Трамп.И ничего толком не ответил. На все вопросы - один ответ: "мы это обсудим", "мы это собираемся обсудить". А что же Зеленский? Он обозначил, что хочет переговоров и прекращения огня. А возможность такая будет - Трамп сказал, что они с Путиным позвонят ему из Будапешта.- На какие конкретные уступки вы готовы пойти, чтобы положить конец этой войне с Россией? Вы откажетесь от вступления в НАТО? Американцы устали от войн за рубежом, и нам тоже нужны наши "Томагавки", - спросили у Зеленского.- Прежде всего, я думаю, нам нужно сесть и поговорить. Второй момент - нам нужно прекращение огня. Даже сейчас, как вы видите, на Ближнем Востоке это происходит... - осторожно подбирал слова Зеленский. - Мы хотим мир. Путин не хочет. Вот почему нам нужно оказать на него давление. Мы поговорим с президентом о том, что нам нужно сегодня. Мы понимаем, что нам нужно, чтобы усадить Путина за стол переговоров. И как я уже говорил ранее, мы готовы говорить в любом формате - двустороннем, трехстороннем, не имеет значения. Важно, только спокойствие. Это важно.НАТО? О НАТО сейчас "не говорим" - место Украины, по словам Зеленского, будут определять "союзники".А маслице лилось и лилось… Тогда Зеленского попросили сравнить Байдена с Трампом. И, как оказалось, по мнению Зеленского у Трампа есть все шансы завершить конфликт Украины с Россией. Байден уже совсем не тот, каким был раньше, и шансов у него нет. Трамп добавил:- Я бы сказал, что один из них чрезвычайно компетентен, а другой - крайне некомпетентен.- Так рассматриваете ли вы возможность поставок "Томагавков" на Украину?- Да, конечно. Мы еще будем говорить об этом, потому мы и здесь.Если Штаты поставят Украине "Томагавки", а сами вступят в некий вооруженный конфликт, то что делать? В этом-то и проблема, сказал Трамп. Вашингтон отправляет в Киев много всякого другого оружия, с которым расстается скрепя сердце. Сейчас ситуация формально изменилась: оружие продают Евросоюзу, который уже отдает его Украине. Однако и это дается Штатам тяжело, потому что дело, якобы, не только в деньгах. Собственно, Трамп надеется, что "Томагавки" не понадобятся, и конфликт будет разрешен.Зеленский понял, что запахло жареным, и это не обед. Тогда он предложил Трампу сотрудничать с Украиной, которая могла бы производить для американцев беспилотники. Трамп только усмехнулся. Мы, говорит он, прекрасно знаем, что такое дроны. Он мог бы добавить, что те самые передовые украинские дроны работают на американских технологиях, но не стал.Потому что у Трампа есть рецепт урегулирования, для которого нужны три человека. Раз президент, два президент и три президент, как он выразился. Он же, Трамп, будет выступать в качестве президента организации "Посредник". И это "единственное заявление", которое хотел бы сделать Трамп.И приблизительное резюме, которое сделал Трамп до того, как начал потчевать гостей, было таковым:Поставки "Томагавков" вызовут серьезную эскалацию конфликта. Это означает, что может произойти много чего плохого. Но "Томагавки" нужны Штатам, и раздавать они их не хотят. Зеленский, вероятно, хочет заключить с США какую-нибудь сделку, но сначала ее надо обсудить.А еще можно построить туннель между Россией и США в районе Аляски. Трамп об этом услышал только от журналистов, но идея ему понравилась.- А мне это не нравится, - сказал заскучавший Зеленский.- А я и не думаю, что тебе это понравится, - сказал Трамп.Наконец, журналистов попросили уйти. Заботливая сотрудница Белого дома выставила перед камерой американского журналиста ладонь, чтобы он не врезал объективом по голове Зеленскому. Даже если он вернется в Киев ни с чем, то хотя бы сытым.

https://ukraina.ru/20251017/zelenskomu-pridtsya-proglotit-nyet-v-vashingtone-ukraina-v-shoke-ot-dogovornnostey-trampa-s-putinym-1070241435.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, нато