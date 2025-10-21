Коллапс неизбежен: эксперт Павлив рассказал о скором развале линии обороны ВСУ - 21.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251021/kollaps-neizbezhen-ekspert-pavliv-rasskazal-o-skorom-razvale-linii-oborony-vsu-1070371009.html
Коллапс неизбежен: эксперт Павлив рассказал о скором развале линии обороны ВСУ
Коллапс неизбежен: эксперт Павлив рассказал о скором развале линии обороны ВСУ - 21.10.2025 Украина.ру
Коллапс неизбежен: эксперт Павлив рассказал о скором развале линии обороны ВСУ
Уже в первом квартале 2026 года украинская армия, по мнению аналитика, может утратить возможность удерживать текущую линию фронта из-за катастрофической нехватки личного состава, вызванной дезертирством и потерями. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-10-21T04:50
2025-10-21T04:50
новости
украина
днепр
михаил павлив
украина.ру
вооруженные силы украины
оборона
дзен новости сво
сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426509_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_a67fc133c5e392dbeb92252cafb9da4c.jpg
"С учётом нынешней ситуации с мобилизацией и массовым дезертирством, можно утверждать, что в первом квартале 2026 года Украина уже не сможет удерживать существующую сухопутную линию боестолкновения", — заявляет Павлив. Эксперт поясняет, что несмотря на удобство обороны по Днепру, удержание сухопутных участков станет невозможным. "Да, по Днепру обороняться проще, но участок фронта протяжённостью около 800 километров по суше [ВСУ] вряд ли удастся сохранить", — отмечает политолог.Павлив дает прогноз по срокам наступления критической точки. "К весне ситуация с личным составом, по всей видимости, станет для Украины критической", — добавляет он. При этом он прямо связывает эту угрозу с проблемой поставок БПЛА. "Если ситуация с поставками дронов не изменится радикальным образом в сторону улучшения (а с чего бы), компенсировать потери не удастся", — резюмирует автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.Про особенности военной терминологии и что такое "зона поражения" — в статье Геннадия Алехина: "Килл-зона": что это такое и у кого она получается лучше" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251020/rostislav-ischenko-mir-podoshel-k-globalnomu-kollapsu-potomu-chto-obschestvo-perestalo-boyatsya-yadernoy-1070273119.html
украина
днепр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426509_121:0:1929:1356_1920x0_80_0_0_aefd50cd1e1b15a6a4a6382e15898b07.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, днепр, михаил павлив, украина.ру, вооруженные силы украины, оборона, дзен новости сво, сво, новости сво сейчас, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, война на украине, дезертирство , украинская армия
Новости, Украина, Днепр, Михаил Павлив, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, оборона, дзен новости СВО, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, война на Украине, дезертирство , украинская армия

Коллапс неизбежен: эксперт Павлив рассказал о скором развале линии обороны ВСУ

04:50 21.10.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Читать в
ДзенTelegram
Уже в первом квартале 2026 года украинская армия, по мнению аналитика, может утратить возможность удерживать текущую линию фронта из-за катастрофической нехватки личного состава, вызванной дезертирством и потерями. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"С учётом нынешней ситуации с мобилизацией и массовым дезертирством, можно утверждать, что в первом квартале 2026 года Украина уже не сможет удерживать существующую сухопутную линию боестолкновения", — заявляет Павлив.
Эксперт поясняет, что несмотря на удобство обороны по Днепру, удержание сухопутных участков станет невозможным. "Да, по Днепру обороняться проще, но участок фронта протяжённостью около 800 километров по суше [ВСУ] вряд ли удастся сохранить", — отмечает политолог.
Павлив дает прогноз по срокам наступления критической точки. "К весне ситуация с личным составом, по всей видимости, станет для Украины критической", — добавляет он.
При этом он прямо связывает эту угрозу с проблемой поставок БПЛА. "Если ситуация с поставками дронов не изменится радикальным образом в сторону улучшения (а с чего бы), компенсировать потери не удастся", — резюмирует автор материала.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.
Про особенности военной терминологии и что такое "зона поражения" — в статье Геннадия Алехина: "Килл-зона": что это такое и у кого она получается лучше" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Вчера, 06:30
Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войныЕвропа пытается выиграть экономическую войну у России. Для этого им нужны США, которые будут вводить санкции, обеспечат своей военной силой возможность для Европы терроризировать российских союзников, задерживать торговые суда в открытом море. То есть искать способ приведения ситуации в полувоенную фазу.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаДнепрМихаил ПавливУкраина.руВооруженные силы Украиныоборонадзен новости СВОСВОновости СВО сейчасновости СВОпрогнозы СВОСпецоперациявойна на Украинедезертирствоукраинская армия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года
05:30"Часто меняет свое мнение": эксперт раскрыл, почему Трамп отложил вопрос о "Томагавках" для Украины
05:10"Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону" — эксперт о новых условиях для Зеленского
05:10160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ
05:00"Врубить давление на полную катушку": Акопов раскрыл, что должен сделать Трамп после Будапешта
04:50Коллапс неизбежен: эксперт Павлив рассказал о скором развале линии обороны ВСУ
04:40"На шее государства — удавка, Украина вступает в процесс осознания своей ненужности" — Маркосян
04:30Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов
04:26"Множим на ноль" энергетику. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Обещания передать "Томагавки" не изменят позицию России" — Акопов о провале стратегии Запада
04:10Провал попыток давления на Россию: Акопов объяснил неудачную тактику Трампа по Украине
04:04Нарышкин: В ЕС не знают, где набрать мобилизованных для войны с Россией
04:00"Трамп выслушал и сказал, что будет делать он": Маркосян о закрытой части встречи с Зеленским
03:48Нарышкин: Киев плюёт на настрой команды Трампа а европейские члены НАТО готовятся к войне
03:26Министр финансов США призвал Британию, Канаду и Германию усилить давление на Россию
03:00Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу
02:41Сенат США провалил очередную попытку принять бюджет правительства
02:26Президент Финляндии хочет "втиснуться" между Трампом и Зеленским
02:00Росавиация закрыла для полётов аэропорт на Черноморском побережье
01:43Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростов-на-Дону, есть раненые
Лента новостейМолния