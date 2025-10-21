Коллапс неизбежен: эксперт Павлив рассказал о скором развале линии обороны ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Уже в первом квартале 2026 года украинская армия, по мнению аналитика, может утратить возможность удерживать текущую линию фронта из-за катастрофической нехватки личного состава, вызванной дезертирством и потерями. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"С учётом нынешней ситуации с мобилизацией и массовым дезертирством, можно утверждать, что в первом квартале 2026 года Украина уже не сможет удерживать существующую сухопутную линию боестолкновения", — заявляет Павлив.
Эксперт поясняет, что несмотря на удобство обороны по Днепру, удержание сухопутных участков станет невозможным. "Да, по Днепру обороняться проще, но участок фронта протяжённостью около 800 километров по суше [ВСУ] вряд ли удастся сохранить", — отмечает политолог.
Павлив дает прогноз по срокам наступления критической точки. "К весне ситуация с личным составом, по всей видимости, станет для Украины критической", — добавляет он.
При этом он прямо связывает эту угрозу с проблемой поставок БПЛА. "Если ситуация с поставками дронов не изменится радикальным образом в сторону улучшения (а с чего бы), компенсировать потери не удастся", — резюмирует автор материала.
