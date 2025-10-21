"Часто меняет свое мнение": эксперт раскрыл, почему Трамп отложил вопрос о "Томагавках" для Украины
Решение отложить вопрос о поставках "Томагавков" является тактическим ходом Трампа накануне его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, так как американский лидер заинтересован в контроле над мирным процессом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Поставки американских крылатых ракет "Томагавк" Украине являются надуманной темой, считает эксперт.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп часто меняет свое мнение и может сделать это снова. "Если бы американцы передали "Томагавки" в 2022 году, мы бы сдались? Понятно же, что мы будем отвечать", — заявил Брутер.
Эксперт пояснил, что такие поставки полностью исключат любые возможности для диалога. "Но если они будут запускать "Томагавки", а мы будем отвечать, очевидно, что никакого мирного процесса не будет вообще", — констатировал он.
Из заявлений Трампа, по мнению Брутера, следует, что он не хочет выходить из мирного процесса, так как это ему невыгодно. "Он хочет всех контролировать. Он только вчера говорил, что для него большая честь будет помирить Россию с Украиной", — напомнил эксперт.
При этом, как отметил аналитик, Вашингтон будет продолжать оказывать давление, используя угрозу возобновления обсуждения ракетной темы. "Он будет угрожать, что поставит ракеты Украине, если мы не согласимся с его условиями", — подытожил собеседник издания.
17 октября, 05:10Эксперт: Если на Украине некому будет запускать "Томагавки", то мы сможем сэкономить на системах ПВОПовышение эффективности ПВО остается важной задачей в условиях гипотетического применения крылатых ракет "Томагавк" против критически важных объектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
