Зеленский: Ярмарка тщеславия

Зеленский: Ярмарка тщеславия

Встреча Путина и Трампа в Будапеште должна стать моментом истины для Украины.

Общее положение на фронтах и расстановка геополитических сил таковы, что если Зеленский и далее будет нагло саботировать предлагаемый Путиным формат компромисса, то условия мира резко ухудшаться. Не исключено, что больше никто вообще не будет говорить ни о каких условиях, кроме безоговорочной капитуляции. Почему же Зеленский столь упрямо походит мимо своего счастья? Ведь, судя по его заявлениям и действиям (отказ от уступки территорий и очередное продление военного положения), он намерен в очередной раз сорвать мирный процесс.Зеленский может быть и не выдающийся интеллектуал, но даже его знаний и опыта достаточно, чтобы понять, что Запад в целом и США в частности не будут бороться за Украину, не щадя живота своего. Сдача Украины – один из вариантов политической игры Запада против России, который считался в Вашингтоне наиболее реальным в 2022 году. Американцы не скрывали, что тогда они считали, что Украина будет полностью занята ВС РФ в течение нескольких недель, максимум пары месяцев. Тем не менее, Борис Джонсон, представлявший не только себя лично и Великобританию, но и США с ЕС предложил тогда Зеленскому "повоевать".Предложение было сделано именно в тот момент, когда Стамбульский мир (весьма выгодный для Украины) был уже практически заключён (оставалось лишь подписать соглашение). То есть, убедившись, что Украина не будет ликвидирована Россией за пару месяцев 2022 года, Запад подтолкнул почти замирившийся с Москвой Киев к войне, заранее зная, что Украина её проиграет, потому что, как правильно говорил Дмитрий Медведев, "ядерная держава не может проиграть войну". Ну а если Украина, с подачи Запада, должна была вести заранее проигранную войну, значит результат планировался один из двух: либо Киев понесёт значительно большие территориальные (и прочие) потери, чем предполагалось согласно Стамбульскому соглашению, либо Украины не будет вообще.Так как предположить заранее какой вариант сыграет Запад не мог, готовиться надо было к обоим. То есть, как сказано выше, Запад решил, что оба варианта его устраивают, хоть вариант с сохранением урезанной Украины для него выгоднее. Поэтому Трамп до сих пор борется за сохранение как можно большей территории Украины под контролем киевского режима. Но он же неоднократно заявлял, что США могут "умыть руки" и оставить Украину самой выяснять у России свою судьбу.Да, Трампу надо будет победить своих (американских) ястребов, требующих продолжать поддержку Украины. Но как раз неконструктивная позиция Зеленского даёт Трампу необходимые ему аргументы: я, мол, сделал всё, чтобы принудить Россию принять выгодные США условия мира, но Зеленский каждый раз всё портил своим саботажем. США не могут рисковать из-за Киева полномасштабным столкновением с Россией, чреватым ядерной конфронтацией.Так какой же логикой руководствуется Зеленский, занимая столь деструктивную позицию?Ни для кого не секрет, что Зеленский крайне тщеславный человек. Над ним можно смеяться в России, Европе и в США, но с точки зрения украинской политики, он достиг огромных успехов. Он трижды второй:· второй президент после Кучмы по сроку правления (Кучма 10,5 лет, у Зеленского в мае 2026 года должно исполниться 7 лет правления);· второй, после Гитлера, европейский враг России за последние 200 лет, воевавший с ней почти четыре года подряд (с 9 января 2026 года Зеленский обойдёт Гитлера по сроку войны с Россией, а дольше из европейцев с Россией воевали только Фридрих II и Карл XII, но это было аж в XVIII веке);· второй, после Коломойского*, украинский еврей, частично поставивший под личный контроль местных бандеровцев (Зеленский явно рассчитывает превратить частичный контроль в полный).Чтобы из трижды второго стать трижды первым Зеленскому необходимо удержаться у власти после заключения мира. Поэтому он так настойчив в вопросе о западных гарантиях безопасности. Здесь есть два момента.Во-первых, поскольку гарантии безопасности будут выдаваться администрации Зеленского, то они как бы частично будут распространяться и на него: кто поверит гарантиям, если получивший их президент потерял власть через пару недель или месяцев после подписания соответствующего документа. То есть, Зеленский рассчитывает распространить гарантии безопасности на себя, причём не как на частное лицо (непривлечение к суду за военные преступления), а как на главу государства (поддержка Запада в вопросе о его переизбрании на следующий срок).Во-вторых, выдача Украине гарантий безопасности делают Запад активным участником мирного процесса (не посредником, а именно участником). Соответственно с Зеленского снимается ответственность за проигранную войну и вынужденный отказ от претензий на границы 1991 года. Уже сейчас лояльные режиму украинские СМИ разгоняют тему: "Зеленский почти победил, но Запад не выдержал и сдался". То есть, Зеленского будут подавать, как патриота, сумевшего по максимуму отстоять интересы Украины даже в условиях капитуляции струсившего и предавшего Запада.В итоге для того, чтобы стать трижды первым Зеленскому необходимо:1. На православное Рождество в январе 2026 года заявить о принятии плана Трампа-Путина (но под давлением США и ЕС). К этому времени он уже провоюет с Россией дольше, чем Гитлер с СССР.2. Получить гарантии безопасности и тем самым показать украинским нацистам, что он для них лучший из всех возможных президентов – смог сохранить независимость и большую часть территорий несмотря на то, что Запад вышел из игры, оставив Украину один на один с Россией. Стать, таким образом, хоть и нелюбимым, но единственно возможным нацистским лидером поствоенной Украины.3. Опираясь на поддержку Запада и нацистов переизбраться на следующий срок, доведя, таким образом, общий срок своего правления до 12-12,5 лет.Авантюра? – Авантюра!Можно легко проиграть всё? – Конечно можно.Но Зеленский и в 2022 году мог легко проиграть всё. России не хватило совсем чуть-чуть, чтобы завершить операцию двойным окружением ВСУ (в Донбассе и по трассе Киев-Одесса), блокировать все крупные промышленные центры восточной и центральной Украины (включая Киев) и парализовать любое сопротивление, исключив возможность массовой мобилизации.Сейчас Зеленский знает, что Путин не хочет занимать всю Украину (хоть сделает это, если будет вынужден обстоятельствами), тогда не знал. Сейчас Зеленский знает, что и США, и Россия не желают неконтролируемой эскалации, но ЕС и Британия готовы рискнуть, а любое соглашение должна подписать украинская власть, а значит без неё решить проблему деэскалации невозможно. При этом полностью разорвать отношения с ЕС и Британией США не могут, поэтому, пока Лондон и Брюссель жёстко выступают с позиций поддержки Киева, Вашингтон вынужден маневрировать.Вот в эту щель и рассчитывает протиснуться Зеленский. ЕС и Британия должны не позволить США полностью отказаться от давления на Россию, не дать им выйти из кризиса, оставив Европу и Украину отдуваться самостоятельно, а Сырский должен заставить ВСУ продержаться до февраля-марта 2026 года. Зеленский рассчитывает, что, оказавшись перед перспективой ликвидации Украины, чего не хотят ни Трамп, ни Путин, Россия и США, вместе с ЕС выйдут на компромисс, предполагающий перекрёстные гарантии безопасности (как России, так и Украине), что даст ему возможность согласиться на мир, сославшись на то, что он "навязан" ему "струсившими" союзниками.Кстати, о подобных перекрёстных гарантиях безопасности после встречи Трампа и Зеленского упомянули в Вашингтоне (то есть вопрос обсуждался) и тему радостно подхватили украинские СМИ. Так что нужную ему тему Зеленский продвигает.Конечно, риск проиграть всё у него крайне велик. Но давайте на секунду задумаемся не проигрывает ли он всё уже сейчас, если безоговорочно принимает требование вывода ВСУ из ДНР (их последние укреплённые позиции, позволяющие им хоть как-то держать разваливающийся фронт)? А через пару месяцев глядишь Россия сама ДНР займёт – ничего выводить будет не надо. Для Зеленского важно к моменту переговоров сохранить за собой Херсон и Запорожье и не слишком много потерять в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, чтобы было о чём торговаться.Эту игру Зеленского может сорвать только неожиданное для него развитие событий. Например, взятие ВС РФ Херсона, блокирование Николаева и Одессы и развитие наступления на Умань и в тыл Днепропетровско-Запорожской группировке ВСУ с юга, с правого берега. Эффект можно дополнить давлением на Черниговском направлении, но на юге у ВСУ меньше резервов и прорыв ВС РФ там выглядит перспективнее, чем простое продавливание украинской обороны в болотах под Черниговом. Но выход на правый берег и проведение там глубокой операции с прорывом в стратегический украинский тыл поставит вопрос о коллапсе украинской государственности и, следовательно, о присоединении к России значительно больших территорий, чем те, о которых речь идёт сейчас. То есть, от Кремля потребуется официальная смена концепции рубежа завершения военных действий, чего российская власть до сих пор пыталась избегать.В целом, чем больше неопределённости в отношениях России и США, тем больше пространство для манёвра у Зеленского. Дополнительную возможность перед ним открывает тот факт, что Трамп и Путин маневрируют в интересах своих государств, а Зеленский в своих личных интересах – для него Украина -расходный материал, а цель – удовлетворение личных амбиций.О том, что думают в Европе о происходящем после переговоров Путина и Трампа и Трампа и Зеленского - в статье Алексея Туманова "Зеленский ищет поддержку после встречи в Вашингтоне. В ЕС готовят новые сценарии продолжения конфликта".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

