Будущую встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом обсуждают в западных СМИ. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон отошел на третий план, следующий этап - разработка европейского сценария

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070375122_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_669365ebdff02af8d006f13e2a01a335.jpg

Брюсселю не очень приятно, что в Будапеште встретятся Дональд Трамп и Владимир Путин, заявила 20 октября глава евродипломатии Кая Каллас. Неприятно, надо полагать, точно так же, как не понравилась идея строительства туннеля Аляска-Россия Владимиру Зеленскому. И как не понравилось ему то, что Трамп не пригласил его в Будапешт, а сказал, что просто позвонит ему оттуда."Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер, приедет в эту европейскую страну", - сказала Каллас о Венгрии, которую Трамп назвал очень безопасным государством.Всем что-то не нравится, но, по словами Трампа "не думаю, что должно нравиться". Мировые СМИ, со ссылками на анонимные источники, опубликовали множество инсайдов-раздражителей для всех сторон о том, что происходило на встрече в Вашингтоне, и о том, что будет происходить после. По одной из версий, украинская делегация претерпела неудачу в Вашингтоне, и теперь будет искать утешения в Евросоюзе. А позиция ЕС уже ясна: власти против встречи Путина и Трампа.Территориальный вопросДональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в поставках крылатых ракет "Томагавк". Трамп публично объяснил это тем, что в этом оружии нуждается Америка, но с оговоркой: это обсуждаемо.Американский президент предложил завершить боевые действия и заморозить текущую линию фронта. Источники Financial Times заявили, что Трамп якобы ругался с Зеленским за закрытыми дверьми и использовал нецензурную лексику, в попытках объяснить очевидную истину:Зеленский показывал Трампу свои карты боевых действий. Трамп их якобы отбросил, и настаивал на том, чтобы ВСУ вышли из Донбасса. Зеленского это очень огорчило, и встречу он покинул расстроенным. Из этого журналисты сделали вывод, что Зеленский разозлил Трампа, пытаясь его обмануть.Дональд Трамп опроверг эту версию в беседе с американскими журналистами. По его словам, он не обсуждал с Зеленским вывод ВСУ из Донбасса."Мы считаем, что им следует просто остановиться на тех рубежах, на которых они находятся, на линии фронта", - сказал он.В интервью американскому телеканалу NBC Зеленский заявил, что Трамп не сказал ему ни да, ни нет про "Томагавки". Ракеты нужны Киеву для того, чтобы осуществить давление на Москву, а давление - для переговоров, которые и так состоятся в Будапеште. Вопрос заключается в том, что шаг с военными поставками "станет новым этапом эскалации", а физическое неучастие Зеленского неприемлемо для Киева.По версии журналистов Reuters, Трамп настаивал на территориальных уступках на встрече с Зеленским. Последний категорически отверг любые уступки Москве и подчеркнул, что не намерен "передавать территории". Кроме этого, Трамп предложил обсудить гарантии безопасности как для Киева, так и для Москвы, что вызвало удивление украинской делегации.Выходные прошли, риторика Зеленского немного изменилась. Сначала он подтвердил, что от него требовали вывести ВСУ из Донбасса. До этого журналисты WP сообщили о том, что на выводе войск настаивал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. А потом Зеленский заявил, что вооруженный конфликт будет вскоре урегулирован."Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну", - сказал Зеленский.Заявления Киева прокомментировали в Кремле. Позиция украинских властей полна противоречий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, все это "не способствует процессу мирного урегулирования". Москва продолжит общение с Вашингтоном, идет серьезная работа по подготовке нового мирного саммита в Будапеште. Переговорная линия России в отношении остановки войск на существующих позициях не меняется.В поисках утешенияПосле фиаско в Вашингтоне украинская делегация отправится за поиском решений в Евросоюз. Владимир Зеленский может принять участие во встрече в Брюсселе, пишут журналисты издания Politico. Мероприятие может состояться 23 октября."Европейские лидеры активно объединяются в поддержку Владимира Зеленского после разочаровывающей встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. Предполагается, что Зеленский примет участие в важных переговорах на высоком уровне в Брюсселе. Его цель - получить поддержку ЕС после саммита в Вашингтоне", - пишут журналисты.Подтвердить или опровергнуть достоверность этой информации получится ближе к 23 октября. А пока что на дальнейшие переговоры Зеленского с европейцами указывает тот факт, что утром 20 октября Зеленский позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону. Они договорились "встретиться в ближайшее время", по словам Зеленского."Настал момент подтолкнуть ситуацию к завершению войны, и главное - полностью использовать все возможности и правильно надавить на Россию. Давление на того, кто начал войну, — это ключ к развязке. Обсудили с Эмманюэлем все актуальные аспекты дипломатии и наши недавние контакты с партнерами", - сообщил Зеленский.Власти Евросоюза будут составлять планы действий для Украины на случай непредвиденных обстоятельств, сообщили источники Financial Times. Следующие несколько дней, утверждают журналисты, европейские чиновники проведут "работая сверхурочно" над разработкой нового сценария для Украины.Вероятная сделкаРезультатом урегулирования украинского конфликта может стать "управляемое замораживание" с деэскалацией насилия, считают аналитики американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).Это может означать отсрочку формального членства в НАТО для Украины, ослабление антироссийских санкций, жесткое ограничение к использованию любых средств с замороженных счетов России за рубежом. Эксперты организации сомневаются в вероятности юридического признания новых регионов России. Такой вариант направлен на то, чтобы "закрыть окно принуждения" Москвы.Менее вероятно принуждение обеих сторон к капитуляции. Полный вывод российских войск не осуществим, а Украина не может отказаться от суверенитета или признать территориальные потери. Вступление в НАТО, даже формальное, пересечет красные линии."Короче говоря, рабочее пространство узко: снизить уровень убийств, укрепить долгосрочный потенциал сдерживания Украины и избегать "мирных" формул, которые превращают агрессию в новую норму, одновременно подготавливая почву для постконфликтного восстановления", - считают аналитики.Однако самый сложный этап - недопущение возобновления боевых действий после предполагаемой заморозки конфликта. Определяющую роль в доктрине Трампа играет экономическое управление Украиной, так что он будет вести переговоры и о том, как она вписывается в его видение мирового экономического порядка. Например, Штатам (и Трамп неоднократно об этом говорил) интересны критически важные ресурсы, в том числе редкоземельные металлы. И инфраструктура, как предполагают аналитики: сеть речных и морских портов, железные дороги, дешевая энергетика."Потенциальный мирный план Трампа, вероятно, будет направлен на заморозку войны, а не на ее прекращение, предлагая формальное признание и ответственность в обмен на немедленную стабильность и экономические возможности. Однако без надежных гарантий, строгого мониторинга и последовательных обязательств по восстановлению такая сделка рискует стать лишь очередной временной паузой в самом опасном конфликте в Европе со времен Второй мировой войны", - заключили аналитики.Таким образом переговорный процесс может перейти на новую стадию - поиска компромиссов. Западная пресса, ссылаясь на анонимные источники, фактически подтверждает, что сценарий эскалации конфликта (читай: давления на Москву) не срабатывает, а новые решения сопровождаются политическими и дипломатическими противоречиями.Пока американское руководство акцентирует внимание на заморозке конфликта и экономических интересах (заморозка по линии фронта, отказ от публичного обсуждения "Томагавков", гарантии безопасности для двух сторон конфликта), европейцы просчитывают дальнейшие шаги.Европа пытается выиграть экономическую войну у России. Для этого им нужны США, которые будут вводить санкции. Подробнее — в материале Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны.

